Zlatá Věra, ta druhá. Nádor i hrozba ochrnutí. Ale Černá stále bojovala

Jak dávno se to zdá. Na kalendáři je 17. prosinec 1979 a na tabuli září známka 9,9. Věra Černá se ve Fort Worthu stává mistryní světa na kladině. Američtí organizátoři jsou zaskočení, nemohou najít nahrávku československé hymny. Vypomoci musí klavírista týmu Rudolf Kyznar.

Šampionce dlouho nedochází, co dokázala. V autobuse do hotelu jí to tedy znovu připomíná reprezentační kolegyně Eva Marečková: „Vierka, si prvá na svete.“ Chvíli pláče dojetím, chvíli se směje.

Koho by takový scénář napadl, když se v osmi letech hlásila v tělocvičně Zbrojovky Brno do gymnastického oddílu. Tehdy ji odmítli, že je příliš baculatá. „Tak jsem si sedla na schody a brečela jako o závod. Nakonec mě vzali, nejspíš se jim mě zželelo,“ líčila později. V jedenácti už byla v juniorské reprezentaci, ve čtrnácti v dospělé.

Úspěch z Fort Worthu rázem posunul Černou mezi favoritky her v Moskvě 1980. Nejen na kladině, vždyť i ve víceboji skončila na mistrovství vysoko, šestá. Pronikla do společnosti hvězd Comaneciové, Kimové, Gnauckové. V zimě po šampionátu do Brna dorazil štáb společnosti NBC, aby o ní natočil dokument. Američané v něm hovořili o „nástupkyni Čáslavské“.

Ale na olympiádu neodletěla.

21. červen 1980, týden před odletem na hry, kemp v Nymburku. Naposledy před obědem se rozbíhá k přeskoku. Při dopadu ucítí prudkou, drtivou bolest. Vezou ji do nemocnice, kde se dovídá: zlomený obratel, dvě prasklé ploténky.

Tvrdými tréninky zmáhané dívčí tělo nevydrželo. Už nikdy nebude závodit. A možná ani chodit, obávají se lékaři. Dva měsíce leží v nemocnici a tentokrát roní slzy zoufalství, zatímco od ošetřujícího doktora Holoubka slyší: „Jestli nebudete do konce života cvičit, skončíte na vozíku.“

Nádor velký jako pěst

Rehabilitovala, seč mohla, bojovala. Zase chodila. Také studovala, odpromovala na stavební fakultě VUT v Brně. Tou dobou už byla mámou dvojčat Kristýny a Lucie. O šestnáct let později se jí narodil z druhého vztahu ještě syn Daniel. Oba partneři Černé však rodinu opustili.

Měnila zaměstnání, pracovala ve stavebnictví, u policie, v tiskárně, coby mluvčí železničních koridorů. S dětmi žila skromně v jednopokojovém bytě v Brně. Aby jim přilepšila, porůznu si přivydělávala. Jako zmrzlinářka, v pekárně, roznosem novin. Navíc trénovala mladé gymnastky a organizovala dětské tábory. „Udělala jsem si i trenérskou třídu v karate. Po zlomené páteři, prosím,“ pochlubila se tehdy.

„Když jsme byli malí, měla i několik zaměstnání,“ vzpomíná dcera Lucie. „Říkala: abychom jednou mohli jet i k moři. Přes den byla policajtka, v noci pekla v pekárně. Maminka byla přísná i hodná. A hodně akční.“

Jenže v roce 2003 Věru Černou srazil další direkt.

Během návštěvy u své maminky měla ve vaně epileptický záchvat, upadla do hlubokého bezvědomí.

Odvezla ji záchranka a při následném vyšetření lékaři objevili nádor na mozku. Obrovský. „Velký jako pěst,“ říkala.

Po operaci ležela tři dny v kómatu. Lékaři hovořili o desetiprocentní šanci na přežití. Týdny trávila na lůžku, ochrnutá na polovinu těla. Navíc jí při operaci přeřízli oční nerv.

Bývalá československá reprezentantka v gymnastice Věra Černá

Opět odmítla kapitulovat. Cvičila a cvičila. „Pan doktor mi řekl, že mě pustí domů, až za ním přijdu do ordinace. Po čase jsem to svedla. Sice o holi, ale on zůstal v šoku. A pustil mě,“ vyprávěla.

Dcera Lucie vzpomíná: „Po nádoru se změnila i maminčina osobnost, přesto znovu bojovala. Vypadalo to nejprve, že už nebude chodit, ale každého ujišťovala: Budu! Snažila se i dál pracovat coby operátorka na telefonu, jen fyzická práce už pro ni nebyla možná.“

Po čase skončila v invalidním důchodu. Kvůli zborcení páteře začala často padat, což odnesla opakovaně vykloubeným ramenem. „Mám prasklé menisky, urvané kolenní vazy, postihla mě těžká artróza kloubů, a tak mě už nikde nechtěli zaměstnat,“ vypočítávala.

Levou ruku kvůli ochrnutí prakticky přestávala používat. Jednou si posteskla: „Když si vzpomenu, jak mi trenéři, když mě kdysi bolela záda, píchali injekce, abych zase podávala stoprocentní výkony... Kde jsou teď oni a kde jsem já? Kdo si dnes vybaví, jak mě po titulu mistryně světa všichni oslavovali? No co, brečet nebudu...“

Útočiště na chatě u psa a koček

Peněz měla pramálo, žila z 12tisícového invalidního důchodu, protože ve 47 letech jí v rámci úspor úředníci ministerstva práce a sociálních věcí odebrali průkazku ZTP/P pro osoby s těžkým postižením.

K padesátinám pak dostala další „dárek“, posudková lékařka zrušila Černé příspěvky na péči o mobilitu a označila ji za dostatečně soběstačnou. Tehdy se neudržela a novinářům líčila: „Mám urputné křeče v břiše, třísle, ve stehně, kyčli, v zádech, bolest mě dohání k slzám. Od pláče mám zjitřené hlasivky.“

Právě až medializace případu přiměla úřady k přezkoumání jejího zdravotního stavu. Uznaly chybu a potvrdily bývalé gymnastce aspoň nejnižší stupeň postižení. S pomocí navíc přispěchal kdosi, koho by se nenadála. Nadia Comaneciová, sportovní legenda. „Věnovala mi 8 000 eur na pořízení speciálně upraveného auta, na které jsem jako invalida neměla,“ ocenila v rozhovoru pro MF DNES.

Pohyb jí přitom dělal čím dál větší potíže. Když o berlích „šla“, opírala se o zdravější pravou nohu a levou spíš táhla za sebou. Řízení zvládala pravou rukou.

„Jsem ráda, když se dobelhám 20 metrů k autu, mám i únavový syndrom,“ vysvětlovala.

Útočiště nacházela v chatce o rozměrech 3,5 krát 3,5 metru v osadě na kopci nad brněnským Žebětínem, v němž žila její maminka. Uprostřed přírody, se psem a kočkami, byla nejšťastnější.

„Mám tady elektřinu, jen vodu ne. Ale to mě položit nemůže,“ tvrdila Černá pro Lidové noviny. „Říkám si – horší by to bylo v opačném gardu! Vodu si vždycky přivezu v kanystrech autem od maminky.“

Rány osudu přijímala s odhodlaností postavit se jim. Před deseti lety s úsměvem líčila: „Měla jsem zlomenou páteř, nádor, levou ruku nezvednu, levá noha mě přestává poslouchat, jedno rameno jsem měla vykloubené sedmadvacetkrát. Takový člověk by přece neměl fungovat! A vidíte – já funguju. Možná trochu míň fyzicky, ale duševně rozhodně.“ Tehdy také ujišťovala: „Nikdy se nevzdám.“

Poslední léta však už byla smutná. „Před pěti lety přišla maminka o řidičák, a když před třemi lety zemřela babička, nebyla na tom psychicky dobře,“ vypráví dcera Lucie. „Bez auta už nemohla pobývat ve své chatce, jen tam občas s námi zajela dát zvířatům. Vrátila se do bytu v Brně.“

Většinou zůstávala doma. Chodit nemohla, vozík by už neuřídila.

Patnáctého září v noci postihla Věru Černou mozková mrtvice.

„Ráno jsme maminku našli v bytě na zemi, volali jsme hned rychlou. Ochrnula i na druhou půlku těla. V nemocnici už ani nemluvila, jen občas kývla hlavou, že ano nebo ne. Měla veliké bolesti.“

V pondělí svůj poslední boj prohrála.

Pro zlatou medaili a dres z Fort Worthu i pro další trofeje zřídila před lety malý přístěnek u své chatky nad Žebětínem. „Maminka říkávala: Tady mám svoji síň slávy, tady chci být pohřbená,“ vypráví dcera. „Sem dáme i její urnu.“