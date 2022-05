Zavilost bájné paní Věry. Nezlomili ji komunisté ani rodinná tragédie

V jednu chvíli nejlepší sportovkyně světa a druhá nejpopulárnější žena planety za Jacqueline Kennedyovou. O pár let později perzekvovaná legenda v nemilosti, která na olympiádu v Mexiku trénovala v utajení v Jeseníkách, kde se ukrývala před komunisty, a během normalizace pracovala jako uklízečka. I to byla Věra Čáslavská. V úterý by nejlepší československé sportovkyni bylo 80 let.