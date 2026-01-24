Všechno se mi teď vrátilo, povzdechla si Beránková po druhém prohraném finále

„Teď je to trochu hořké, ale postupem času nám dojde, jak je to obrovský úspěchu nejen pro nás, ale pro celý český florbal,“ prohlásila Vendula Beránková, která během 40 dnů prohrála druhé velké finále. Na světovém šampionátu se Švýcarkami 0:1 a nyní to pohárové. „Všechno se mi teď vrátilo...“ povzdechla si.
Musí se sejít úplně všechno, ví Příleská před finále. Střetně se i s parťačkou?
Co bylo ve finále s Thorengruppenem nejsložitější?
Udržet koncentraci, když nám gólově trošičku odskočily.
Nezatřásl vámi už první gól, který jste dostaly už ve 34. vteřině?
Tam zlom nebyl, odpověděly jsme vyrovnáním na 1:1. Doplatily jsme spíše na tří čtyřminutový výpadek, ten nás asi stál zápas.
A co dva góly, které jste dostaly ještě v první třetině, když soupeřky využily přesilovku na dvě plus dvě minuty za vyloučení Jessicy Kabelkové a odskočily vám na 1:3?
To taky, oslabení bere síly, ony tam daly dva góly. Takový tým se pak těžce dohání. Podstatný byl ale ten několikaminutový výpadek, i když už přesně nevím, v jaké části utkání byl.
V brance soupeřek nastoupila švédská reprezentantka Lovisa Hedinová. Češka Jana Christianová ji vystřídala až během utkání. Čekaly jste to?
Byly jsme připravené na obě brankářky Thorengruppenu.
U všech devíti gólů soupeřek byla finská dvojčata Veera a Oona Kauppiovy. Co tomu říkáte?
O Veeře a Ooně už asi bylo řečeno všechno. Jsou neuvěřitelné, až nadpozemské bych řekla.
Ukázal Thorengruppen, že je nejlepší tým na světě?
Možná, Určitě jsou ještě trošičku jinde než my. Je vidět, že máme na čem pracovat, abychom je dohnaly.
Pohár mistrů florbalistek
finále
1. SC Vítkovice - Thorengruppen 2:9 (1:4, 1:2, 0:3)