Pod ledem školil vojáky, teď pod ním Vencl zkusí uplavat rekordních 111 metrů

Jeden světový rekord v plavání pod ledem už má, druhý si chce přivlastnit. A paradoxně na akci, kterou pořádá jeho držitel Olavi Paannanen. Český iceman David Vencl zkusí na sklonku března ve Finsku zvládnout na jeden nádech od díry k díře 111 metrů, čímž by maximum posunul o čtyři metry.
Český otužilec, freediver a světový rekordman v plavání i potápění pod ledem...

foto: Milan Stryja

Vojáci se otužují pod ledem na workshopu Davida Vencla.
Vojáci se otužují na workshopu Davida Vencla.
Český otužilec, freediver a světový rekordman v plavání i potápění pod ledem...
Český otužilec, freediver a světový rekordman v plavání i potápění pod ledem...
„Dal jsem si do hlavy, že bych chtěl uplavat 111 metrů, protože to je hezké číslo. A zároveň strašidelné,“ pousmál se freediver a propagátor otužování.

Vencl se před čtyřmi lety zapsal do Guinnessovy knihy rekordů díky tomu, že pod ledem zdolal 81 metrů. Bez čepice a závaží. Paannanen se loni v březnu pyšnil výkonem 107 metrů, jenže s oběma pomůckami. Původně komisaři knihy Vencla přemazali Paannanenem, jenže po Čechově reklamaci pro Fina vytvořili novou kategorii.

„Plaval se závažím a čepicí, což jsou jiné podmínky. Rekord jsem dostal zpět a pikanterie je, že Paannanenovi budu ten jeho chtít vzít. Na konci března ve Finsku organizuje setkání podobně švihlých lidí, kteří se pokusí o různé rekordy. A Olavi mi řekl, že jeho 107 metrů je volných a můžu ho překonat. Moc hezké gesto,“ překvapilo Vencla.

Tři tisíce Norů sebraly Čechům otužilecký Guinnessův rekord. Vencl ho chce zpět

„On poplave pod ledem s ploutvemi. Nemá potřebu se za každou cenu snažit, aby ho nikdo nepřekonal, jako jsem to cítil z Jarmily Kratochvílové,“ zmínil legendární atletku a její 43 let starý světový rekord v běhu na 800 metrů.

Český podledník, jak ho nazval herec Oldřich Kaiser, se tedy vystrojí o čepici a závaží, což výkon zvyšuje. I tak je trasa, kterou má pod ledovou krustou uplavat, neuvěřitelně dlouhá. „Když jsem si šel na silvestra zahrát fotbal, viděl jsem hřiště, které má 100 metrů. A říkal jsem si, že se mi to ani nechce celé běžet. A teď to mám plavat na jeden nádech? Musím si to nahrát do hlavy,“ plánuje Tepličan mentální přípravu.

A samozřejmě i tu klasickou, sportovní. Oproti roku 2021 a jeho prvnímu rekordu je ve výhodě, tehdy totiž řádil covid a všechno bylo zavřené.

Český otužilec, freediver a světový rekordman v plavání i potápění pod ledem David Vencl.

„Nemohl jsem do bazénu, dřepoval jsem na balkoně, otužoval se v sudu, zadržoval jsem dech i na suchu. Teď strkám hlavu i pod led, naposledy jsem si v klidu zaplaval na nádech 50 metrů. Což je zajímavé, protože první rekord tohoto typu vytvořil Wim Hof v délce 57 metrů. A já to dal jen tak z legrace bez tlaku. Cítím se velice dobře a sebevědomí mám,“ hlásí muž, který drží i světový rekord v potápění pod ledem; ve švýcarském jezeru Sills se před třemi lety ponořil bez přístrojů do hloubky 52 metrů.

Na akci ještě shání sponzory a aktivuje své fanoušky přes kampaň na Hithit, aby je vtáhl do děje. „Chci, aby byli součástí rekordu, odměnil bych je plaveckými čepicemi, triky a dalšími věcmi. Až se vrátím, nechci říct, že nutně musím být vítaný na letišti, ale rád bych to někde lidem odvyprávěl. Tedy těm, co budou se mnou.“

Český ledový muž Vencl reklamoval ukradený rekord, Guinness mu ho vrátil

Nejen v rámci přípravy vedl český ledový muž nedávno na Barboře u Teplic workshop otužování s českými vojáky, nořili se i pod led. Účastnili se členové Pozemní armády ČR, 41. mechanizovaný prapor a 4. brigáda rychlého nasazení.

„Jsem politicky i vojensky neutrální, a tak jsem zvažoval, jestli tuhle spolupráci vzít. Ale vojáci tu nejsou jen pro období války. V době míru jsou první, kteří pomáhají při přírodních katastrofách, požárech, pátrání po ztracených osobách nebo jiných krizových situacích. Pracují v extrémních podmínkách – a chlad a ledová voda k nim patří,“ vysvětlil.

Extrémní podmínky na Vencla čekají i ve Finsku. Včetně trati dlouhé 111 metrů pod ledem.

