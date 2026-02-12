Pod ledem školil vojáky, teď pod ním Vencl zkusí uplavat rekordních 111 metrů

„Dal jsem si do hlavy, že bych chtěl uplavat 111 metrů, protože to je hezké číslo. A zároveň strašidelné,“ pousmál se freediver a propagátor otužování.
Vencl se před čtyřmi lety zapsal do Guinnessovy knihy rekordů díky tomu, že pod ledem zdolal 81 metrů. Bez čepice a závaží. Paannanen se loni v březnu pyšnil výkonem 107 metrů, jenže s oběma pomůckami. Původně komisaři knihy Vencla přemazali Paannanenem, jenže po Čechově reklamaci pro Fina vytvořili novou kategorii.
„Plaval se závažím a čepicí, což jsou jiné podmínky. Rekord jsem dostal zpět a pikanterie je, že Paannanenovi budu ten jeho chtít vzít. Na konci března ve Finsku organizuje setkání podobně švihlých lidí, kteří se pokusí o různé rekordy. A Olavi mi řekl, že jeho 107 metrů je volných a můžu ho překonat. Moc hezké gesto,“ překvapilo Vencla.
|
Tři tisíce Norů sebraly Čechům otužilecký Guinnessův rekord. Vencl ho chce zpět
„On poplave pod ledem s ploutvemi. Nemá potřebu se za každou cenu snažit, aby ho nikdo nepřekonal, jako jsem to cítil z Jarmily Kratochvílové,“ zmínil legendární atletku a její 43 let starý světový rekord v běhu na 800 metrů.
Český podledník, jak ho nazval herec Oldřich Kaiser, se tedy vystrojí o čepici a závaží, což výkon zvyšuje. I tak je trasa, kterou má pod ledovou krustou uplavat, neuvěřitelně dlouhá. „Když jsem si šel na silvestra zahrát fotbal, viděl jsem hřiště, které má 100 metrů. A říkal jsem si, že se mi to ani nechce celé běžet. A teď to mám plavat na jeden nádech? Musím si to nahrát do hlavy,“ plánuje Tepličan mentální přípravu.
A samozřejmě i tu klasickou, sportovní. Oproti roku 2021 a jeho prvnímu rekordu je ve výhodě, tehdy totiž řádil covid a všechno bylo zavřené.
„Nemohl jsem do bazénu, dřepoval jsem na balkoně, otužoval se v sudu, zadržoval jsem dech i na suchu. Teď strkám hlavu i pod led, naposledy jsem si v klidu zaplaval na nádech 50 metrů. Což je zajímavé, protože první rekord tohoto typu vytvořil Wim Hof v délce 57 metrů. A já to dal jen tak z legrace bez tlaku. Cítím se velice dobře a sebevědomí mám,“ hlásí muž, který drží i světový rekord v potápění pod ledem; ve švýcarském jezeru Sills se před třemi lety ponořil bez přístrojů do hloubky 52 metrů.
Na akci ještě shání sponzory a aktivuje své fanoušky přes kampaň na Hithit, aby je vtáhl do děje. „Chci, aby byli součástí rekordu, odměnil bych je plaveckými čepicemi, triky a dalšími věcmi. Až se vrátím, nechci říct, že nutně musím být vítaný na letišti, ale rád bych to někde lidem odvyprávěl. Tedy těm, co budou se mnou.“
|
Český ledový muž Vencl reklamoval ukradený rekord, Guinness mu ho vrátil
Nejen v rámci přípravy vedl český ledový muž nedávno na Barboře u Teplic workshop otužování s českými vojáky, nořili se i pod led. Účastnili se členové Pozemní armády ČR, 41. mechanizovaný prapor a 4. brigáda rychlého nasazení.
„Jsem politicky i vojensky neutrální, a tak jsem zvažoval, jestli tuhle spolupráci vzít. Ale vojáci tu nejsou jen pro období války. V době míru jsou první, kteří pomáhají při přírodních katastrofách, požárech, pátrání po ztracených osobách nebo jiných krizových situacích. Pracují v extrémních podmínkách – a chlad a ledová voda k nim patří,“ vysvětlil.
Extrémní podmínky na Vencla čekají i ve Finsku. Včetně trati dlouhé 111 metrů pod ledem.