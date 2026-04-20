Vencl: Že mi pod ledem odumřely mozkové buňky? Maximálně jako po dvou pivech

„A že mi odumřely mozkové buňky? Leda tak jako po dvou pivech,“ tvrdí autor metody dechového rozvoje Oxy-Zen, zaměřené na zdraví, výkonnost a práci se stresem. O světový rekord, který by byl už jeho třetí pod ledem, se pokusil koncem března ve Finsku. Chyběly mu čtyři metry do plánovaných 108, když „vypnul“.
V rozhovoru pro iDNES.cz popisuje, jak se tělo chová v bezvědomí, jaká je první pomoc i pro veřejnost, jak rozdílný byl letošní výkon oproti hloubkovému rekordu, po němž plival krev, a vysvětluje pojem samba, tedy stav předcházející bezvědomí.
Jaký vliv měl váš kolaps na mozek? Odumřely v něm buňky?
Velmi špatně se to k něčemu přirovnává. Ale mnohým krajanům by mohlo být blízké, že to má podobný vliv, jako když jdeme takzvaně na jedno. A stejně si dáme minimálně dva kousky. (smích)
Nemám problém skočit jako kaskadér z 20 metrů do vody, ale 99 procent lidí by to vážně zranilo a možná někoho zabilo. Oni si myslí: Zabilo by to mě, určitě to zabije i druhého. Když jdu pod led, nejsem blázen a mám bezpečné krytí, aby i bezvědomí bylo stoprocentně bezpečné.