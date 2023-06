Pražský Obecní dům bude hostit velmistrovský šachový festival

Součástí festivalu bude i křest knihy nejlepších partií šachové legendy Lubomíra Kaválka s jeho komentáři (Kaválkova lavina), výstava reprodukcí starých obrazů s šachovými motivy, přednáška zkušeného trenéra Michala Konopky o pěšcových koncovkách a simultánka velmistra Alexeje Širova proti 25 soupeřům.

Alexej Širov (50 let) vyhrál mistrovství světa do 16 let a byl vicemistrem světa do 20 let. Vyhrál řadu mezinárodních turnajů (Biel 1991, Madrid 1997, Monte Carlo 1998, Merida 2000, Talin 2004 a 2005, Sofie 2009...). V roce 1998 byl na ratingovém žebříčku čtvrtým hráčem světa, na základě čehož sehrál kandidátský zápas s Vladimirem Kramnikem o právo vyzvat Garriho Kasparova k zápasu o mistra světa. Širov kandidátský zápas vyhrál, ale o šachový trůn si s Kasparovem nikdy nezahrál, protože se nepodařilo pro něj zajistit požadované finanční krytí.

V Praze bude Alexej Širov hrát již svůj třetí zápas. V prvním v roce 1999 rozdrtil nejlepší šachistku světa Juditu Polgárovou 5,5 – 0,5 a ve druhém v roce 2004 zvítězil nad nejlepším českým šachistou Davidem Navarou 1,5 – 0,5.

Více informací o šachovém festivalu ČEZ CHESS TROPHY 2023 najdete na webu praguechess.cz a facebookových profilech Šachový festival a ČEZ CHESS TROPHY.