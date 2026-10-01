Vítěz květnové kvalifikace Zarate se zranil. Velkou pardubickou poběží jen deset koní

Devítiletý ryzák Zarate, vítěz květnové kvalifikace, se zranil v přípravě. „Je v pořádku, bude pokračovat v kariéře, ale v rámci bezpečí a budoucí kariéry nepřichází jeho start letos v úvahu. Věříme, že to není jeho poslední Velká pardubická,“ řekl Deníku trenér Vladimír Lempochner.
Mezi přihlášenými jsou dva vítězové pardubické steeplechase Godfrey (2024) a Sacamiro (2023), ve 13 letech nejstarší účastník dostihu. Sacamirovi vylosoval Francesco Kinský dal Borgo, potomek spoluzakladatele Velké pardubické Oktaviána hraběte Kinského, číslo 7, Godfrey poběží s devítkou.
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Trenér loňského šampiona Stumptowna Gavin Cromwell tentokrát vyšle do boje desetiletého irského hnědáka Final Orders (číslo 10), zbývajícími účastníky jsou Hard Roc de Kerser (1), Angkor Wat (2), High In The Sky (3), Čáryjape (4), Araucarias (5), Dumon Roclay (6) a Greek Dessert (8).
Před 33 lety se Velké pardubické zúčastnilo jen devět koní a dokončil ji pouze Rigoletto. Slavný dostih měří 6900 metrů, účastníci se za deset dnů utkají o podíly z dotace pět milionů korun.