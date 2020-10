Velká slušovická se koronaviru pořád ještě vzpírá. Má se jet v listopadu

Nic jiného ostatně nezbývá ani jim. Tradiční termín na Den vzniku samostatného československého státu 28. října museli zrušit, přesto se nevzdávají.

„Požádali jsme Jockey club o přesunutí a po konzultaci s Českou televizí je náhradní datum 14. listopadu,“ prozradil šéf organizátorů Zdeněk Karlach.

S přeložením souhlasil nejen Jockey club, přijít o atraktivní dostih první kategorie nechtějí ani trenéři, jezdci a chovatelé koní.

Velká slušovická se běhá na největším moravském závodišti od začátku 80. let minulého století a na konci sezony má kvalitní obsazení.

„Program dostihového dne jsme ponechali ve stejném rozsahu. Všechno máme finančně pokryté, sponzoři necukli,“ děkuje Karlach donátorům, kteří slušovické pořadatele podpořili i v letošní složité sezoně.

Pokud by se Velká slušovická v pozdějším termínu uskutečnila, dost pravděpodobně by to byl v tuzemsku poslední dostihový den letošní sezony, stejně jako v roce 2002. Tehdy se ve Slušovicích končilo 16. listopadu.

Podmínky jsou dvě a obě nutné. Za prvé se musí zlepšit epidemická situace a částečně uvolnit omezení.

„Samozřejmě počítáme s tím, že se bude závodit bez přítomnosti diváků, ale s přímým televizním přenosem,“ poznamenal Karlach.

Druhou nezbytnou podmínkou je přízeň počasí, které zrovna dostihům nepřeje.

„Může napadnout 20 centimetrů sněhu. A teď by se u nás stejně nemohlo závodit. Na dráhu se nedá vstoupit. Po deštích je jako houba, jakákoliv technika by se na ní utopila.“ Na definitivní rozhodnutí budou ve Slušovicích čekat do nejzazšího možného termínu, tedy týden před avizovaným startem.

„Všichni vědí, že chceme běžet, ale není to v našich rukách. My můžeme jen slibovat. Nic jiného,“ prohodil. A pokud by koronavir Velké slušovické přece jen vystavil stopku? „Byla by to ztráta hlavně pro koně. Ekonomicky to ustojíme,“ dodal Karlach.