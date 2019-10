Smolař Velké pardubické, 5. díl: Stromskému se zranil kůň

dnes 15:58

Zažil už toho na dostihovém závodišti v Pardubicích tolik, že by to vydalo na celovečerní film. Dvakrát jel Marek Stromský v sedle koně, který největší český dostih nepřežil - v roce 2007 to byl valach Cieszymir, o dva roky později klisna Shirley. Dvakrát také projel cílem na prvním místě, přesto jeho jméno mezi vítězi nenajdete.