V aréně velkého ticha. Jak se v Pardubicích rodil československý triumf

Naposledy v roce 1992 ovládl Velkou pardubickou slovenský žokej. Tehdy se jím stal Jaroslav Brečka s Quirinusem. Už je to dlouhých 28 let. A 18 let uplynulo od chvíle, kdy slavil premiérové vítězství v největším českém dostihu trenér Radek Holčák. Teď se matador z Velkých Karlovic dočkal podruhé.