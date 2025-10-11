Kde sledovat 135. ročník Velké pardubické
- Přímé přenosy z dostihového mítinku Velká pardubická poběží na stanicích ČT1 a ČT Sport. Slavnostní studio se zajímavými hosty začne už v 11:30. Čekají na vás rozhovory, rozbory a nakonec i slavnostní dekorování.
- Alternativou je i sledování streamů u sázkové kanceláře Tipsport. Podmínkou je aktivní herní účet (prosázená částka 30 Kč za posledních 30 dnů).
- Dění na pardubickém závodišti včetně reportáže z hlavního dostihu můžete sledovat i v textovém online přenosu na iDNES.cz.
A pozor, hlavní dostih je tentokrát na programu už od 15:30.
Startovní listina Velké pardubické 2025:
|Kůň (země původu, věk)
|Váha žokeje (kg)
|Startovní číslo
|Žokej
|Trenér
|Stáj
|KLARC KENT (FR), 9 v.
|70,0
|1
|Ondřej Velek
|Tůma Pavel
|Dr. Charvát
|CAVALRY MASTER (IRE), 9 v.
|70,0
|2
|Sean Francis O’Keeffe
|Maher Peter
|Maher P. & partners (IRE)
|CHELMSFORD (FR), 9 v.
|70,0
|3
|Jan Kratochvíl
|Váňa st. Josef
|Javor
|CUWALL (GB), 8 v.
|70,0
|4
|Jakub Kocman
|Odložil Pavel
|Stáj Pavel Odložil
|STUMPTOWN (IRE), 8 v.
|70,0
|5
|Keith Michael Donoghue
|Cromwell Gavin
|Furze Bush Syndicate (IRE)
|ZTRACENKA (ČR), 9 k.
|68,0
|6
|Jan Odžil
|Popelka Stanislav
|Stajňa Corinne
|GENTLEMAN DE REVE (FR), et al.
|70,0
|7
|am. Teddy Davies
|Emmanuel Clayeux
|Mrs Arthur L. Moore
|DUMON ROCLAY (FR), 8 v.
|70,0
|8
|Marcel Novák
|Kvapilová Lenka
|Stáj Kejzlar
|HIGH IN THE SKY (FR), 8 v.
|70,0
|9
|Jan Faltejsek
|Török Dalibor
|DS Pegas
|ZARATE (POL), 8 v.
|70,0
|10
|James Best
|Lempochnerová Veronika
|VL Racing Syndikát - Kogut
|ČÁRYJAPE (ČR), 8 v.
|70,0
|11
|Adam Čmiel
|Liška Martin
|NUTRIN
|DULCAR DE SIVOLA (FR), 12 v.
|70,0
|12
|Lukáš Matuský
|Urbánek Luboš
|Lokotrans
|ARAUCARIAS (FR), 8 v.
|70,0
|13
|Josef Bartoš
|Lempochnerová Veronika
|Nýznerov
|SEXY LORD (ČR), 9 v.
|70,0
|14
|Jaroslav Myška
|Růžičková Martina
|HC Amphora-Hora
|STORMMY (ČR), 6 v.
|70,0
|15
|Martin Liška
|Liška Martin
|AKRAZ, bezpečnostní agentura
Přihlášeno koní: 15
Délka dostihu: 6900 m
Dotace: 5 000 000 Kč
Kategorie: Stcc L – 6+
Program Velké pardubické 2025:
|Čas
|Událost
|9:00
|Otevření areálu
|10:30
|Slavnostní zahájení mítinku
|11:00
|Start prvního dostihu (Cena Laty Brandisové)
|~11:40
|Cena Chládek & Tintěra – Cena ČASCH
|~12:20
|Pohár BICZ Holding – Memoriál Jiřího Šindlera
|13:00
|Cena hejtmana Pardubického kraje – Cena Vltavy
|~13:45
|Cena Lesů ČR – Cena Labe
|~14:25
|Poplerův memoriál (společnosti PROFI CREDIT)
|15:30
|135. Velká pardubická (hlavní dostih)
|16:00
|Slavnostní dekorování vítězů
Sázkové kurzy a vizitky účastníků:
Ve startovní listině najdete trojici velkých favoritů, několik zajímavých a nevyzpytatelných koní i naprosté outsidery. A třeba si vyberete i svého oblíbence.
|
