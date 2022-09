Popelkovi koně do Velké pardubické? Jeden z nich býval sprinter

„Imphal potvrdil, že je vytrvalec. Myslím, že tomu ani sám Jarda Myška nevěřil,“ řekl Stanislav Popelka.

Dostih plný pádů a karambolů s volně pobíhajícími koňmi dokončilo pouze kvarteto koní, a to pouze od trenérů Váni a Popelky.

„Měli jsme trochu i štěstí. Když koně vyběhli z lesíka, zalekl jsem se, že tam ti moji nejsou, že taky někde zůstali. Když pak vyběhli, hodně jsem si oddechl. Pro Lombarginiho, mého druhého koně, to byla poslední šance dostat se do Velké pardubické, když nám ve třetí kvalifikaci upadl,“ vysvětlil Popelka.

Lombargini s žokejem Janem Odložilem se o kvalifikaci na Velkou pardubickou pokoušeli již dříve, jejich snaha ale tehdy skončila na Prodlouženém Taxisově příkopu, kde přišel pád.

„Běžel cca 600 či 700 metrů, takže on skutečně dlouhou dobu neabsolvoval pořádný dostih, což mu mohlo chybět. Určitě ho ale sobotní výkon posune s formou dál a nahoru,“ uvedl Popelka na adresu třetího koně v cíli.

Pokud budou Lombargini i Imphal zdraví, měli by se objevit 9. října na startu Velké pardubické.

„U těchto dvou není o čem přemýšlet. Také Imphal ukázal, že tuhle distanci ‚prostojí‘, a jestli zvládne ještě dalších 1 100 metrů při Velké, na to nám dá odpověď až samotný dostih. Nemůžeme věštit z křišťálové koule,“ řekl Popelka.

Kromě vítězství devítiletého hnědáka, který se zatím prosazoval především na překážkových sprintech, ale Popelku mohlo těšit, jak Imphal bojoval. To v dostizích nebývalo pravidlem.

„Dřív na něj rajťáci museli být tvrdí, když běžel v koních — aby závodil. A stejně to moc nepomohlo. Imphal ztratil zájem o soutěžení. Teď ho klidně Jarda nechal cválat chvilkami i na posledním místě, a on přesto neztratil chuť bojovat a tím finišem pak přišel do cíle,“ podotkl Popelka, jenž doufá, že se jeho svěřenec zbavil nálepky náladového koně. „S Jardou Myškou si velice dobře rozumí,“ konstatoval zkušený trenér.

Právě žokeje z Koles by rád viděl v sedle tmavého hnědáka také při Velké pardubické. A Myška nebude proti. Valach Evžen, kterého připravuje společně se svou ženou Štěpánkou, se zotavuje po zranění, a tak se druhý z loňského vrcholu sezony na start slavného dostihu letos nepostaví. Po posledním výkonu Imphala má Myška, který zatím Velkou nevyhrál, za svého Evžena zajímavou a nadějnou náhradu.