Obhájce Hegnus poběží Velkou pardubickou s desítkou a v sedle s Matuským

„Pro mě losování zas tak důležité není, stejně půjdu zezačátku vzadějc, ale pro někoho je číslo důležité, aby mohl odskočit dobře,“ řekl žokej Jan Odložil, který bude v sedle vítěze třetí kvalifikace Lombarginiho, nováčka ve Velké pardubické. „Nadchnul mě. Distanc pro něj není problém a myslím, že může zamávat pořadím a bojovat o nejlepší příčky do pátého místa,“ dodal.



Obhájce Hegnus trenéra Radka Holčáka letos běžel pouze v červnu druhou kvalifikaci v sedle s Adamem Čmielem a po zaváhání na Velkém anglickém skoku dojel pátý. Matuský vyhrál poslední kvalifikaci s Kaiserwalzerem, ale ve Velké pardubické se vrátí na Hegnuse. Titul naposledy obhájila před sedmi lety Orphee des Blins, která v roce 2014 uzavřela hattrick.

Osminásobný vítěz mezi žokeji Josef Váňa připravuje jako trenér na letošní ročník tři koně. K favoritům budou patřit bývalí vítězové No Time To Lose (2017) a Theophilos (2019), kterého povede znovu Josef Bartoš, i Mahe King. „Když naprší, tak favoritem bude No Time To Lose, pokud bude pevnější půda, tak bude lepší Theophilos,“ konstatoval Váňa.

O první výhru v dostihu se pokusí žokej Jaroslav Myška, který poprvé pardubickou absolvoval už před 20 lety. „Na výhru jsem si myslel na každém koni, ale pardubická je specifická. Záleží, jak to kůň skousne v hlavě,“ řekl Myška, který bude sedlat sedmiletého Evžena.

Dostih se podruhé za sebou poběží o tři miliony korun, tedy o dva miliony méně, než byla dotace před koronavirovou pandemií. „Věřím, že přijdou zpátky časy před covidem a dotace se vrátí tam, kde byla před covidem. Na nastávající čas se těším,“ řekl Váňa. Zástupci Dostihového spolku jednali o možnosti navýšení pro letošní rok, ale rozhodli se pro konzervativní řešení, aby se dostali do černých čísel. Doufají, že by dotace mohla růst v dalších letech.

Program dne začne už v 10:00 a organizátoři se znovu těší na diváky. Očekává se návštěva přes dvacet tisíc lidí. Vstupenky na kryté tribuny už jsou ze 70 procent vyprodané, on-line prodej začal už i na stání a vstupenky bude možné koupit také u vstupu do areálu. Vše se řídí platnými vládními nařízeními a pořadatelé zajistí i testy před branou závodiště.