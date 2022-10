Na Velkou pardubickou vyrazí i čtyři koně z Hané, tři valachy vyšle Popelka

„Je to až malý zázrak, že se z našich patnácti překážkových koní, které tu připravujeme, tři kvalifikovali na start Velké pardubické. Toto beru jako velký úspěch a poklonu svým lidem,“ říká trenér Popelka. Na poslední chvíli teď řeší malé velké starosti, než naloží v neděli brzy ráno koně na kamion a vyjede na více než dvouhodinovou cestu směr pardubické dostihové závodiště.

Třeba včera odpoledne se zabýval dotěrnými nečeskými slunéčky, kterým se houfně zalíbilo v koňském přepravníku. „Zrovna řeším jak z kamionu dostat asijské berušky, které vytlačily naše slunéčko sedmitečné, které už člověk nevidí. Ve čtvrtek jsme tady od této havěti měli takovou přepadovku. Mám obavu, že na noc zalezly do kamionu. Nechci, aby s nimi koně měli problém, až to v přepravníku trochu zadýchají a oteplí se vzduch. Zkrátka aby kvůli nim koně nepanikařili na autě, to bych nepotřeboval,“ říká Popelka.

Stretton, Lombargini a Imphal

Do Velké pardubické přicestují v brzkém nedělním ránu dvanáctiletý Stretton, o rok mladší Lombargini a devítiletý Imphal, který bude na startu supervytrvalecké sedmikilometrové trati poprvé.

„Pokud na něm sedí Jarda Myška, podává výborné výkony. Vítězstvím v poslední kvalifikaci ukázali svoje možnosti. Tahle dvojice k sobě pasuje. I pro Lombarginiho jsem vybral jezdce jemu na míru. Tenhle valach je hodně specifický, nemůže ho jezdit každý rajťák. Odmala měl své mouchy, nenechá si diktovat žokejovy plány. Z nich pak dělá chyby a pády. Potřebuje někoho, kdo mu vyhoví,“ popisuje Popelka, který tohoto hnědáka sám odchoval, ač nyní reprezentuje stáj EŽ Praha.

Starší bratr Lombarginiho Larizano letos ve čtrnácti letech jen těsně prohrál ve Velké wroclavské.

„Se Strettonem nemá cenu běhat jiný dostih. On je skvělý skokan. I v Ceně Vltavy a Labe se najdou bombarďáci, kteří by ho v kratším dostihu předběhli než v dlouhé Velké pardubické. Vsázím na jeho vytrvaleckou stránku a spolehlivost,“ říká Popelka.

Dostihový trenér Stanislav Popelka.

O všech zmiňovaných koních tvrdí, že jsou na tom stejně dobře. „Když to všechno přeskáčou a vyhnou se kolizím, věřím, že každý z nich má šanci na dobré umístění. Nevypíchnu žádného. Stretton je vyzkoušený ve Velké, ti dva mladší mají svou kvalitu,“ je přesvědčený. Pozice černého koně se líbí druhé ekipě, která v neděli míří z Hané do Pardubic.

„Náš Sacamiro je ideálním adeptem pro překvapení. Ano, není to kůň z velké tréninkové centrály, ale vždycky zatím – až na dva starty – dokončil krosový dostih na dotované příčce. Kdyby to tak bylo v i neděli, nezlobili bychom se,“ řekla pro web Dostihový svět trenérka Eva Petříková.

Mimochodem, je podepsaná i pod vítěznými zásahy na pardubickém závodišti tolik populární klisny Maková panenka, která se v neděli postaví na start dostihu pro klisny.