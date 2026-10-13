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Godfrey, ty syčáku! Trenér Török uznal: I letos vyhrál Pardubickou lepší kůň

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  8:25
Žokej Keith Donoghue a Final Orders (vpravo) soupeří v cílové rovince Velké...

Žokej Keith Donoghue a Final Orders (vpravo) soupeří v cílové rovince Velké pardubické s Janem Faltejskem a Godfreym. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Žokej Keith Donoghue a Final Orders (vpravo) soupeří v cílové rovince Velké...
Žokej Keith Donoghue s Final Orders v cílové rovince před Janem Faltejskem s...
Bylo to pořádné drama. Z vítězství se nakonec radoval irský jezdec Keith...
Žokej Keith Donoghue s Final Orders slaví vítězství ve Velké pardubické.
16 fotografií
Podruhé za sebou vstoupil tým zhořské dostihové stáje do stejné řeky... Před rokem skončil při Velké pardubické na druhém místě High in the Sky – a letos jeho starší bratr Godfrey. Oba koně ze stáje Pegas přitom vždy porazil irský účastník slavného závodu v sedle s žokejem Keithem Donoghuem.

„Musíme sportovně uznat, že nás v obou případech porazili regulérně. Loni i letos vyhrál lepší kůň,“ říká trenér obou zástupců ze Zhoře na Jihlavsku Dalibor Török.

Jako by se jeho svěřenců drželo nějaké prokletí. Před dvěma lety sice Godfrey hlavní závod Velké pardubické vyhrál, jenže o prvenství se musel dělit se Sexy Lordem. Loni v cílové rovince běžel pro první místo High in the Sky, ale nakonec prohrál s irským hnědákem Stumptownem.

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A minulou neděli se situace opakovala, jen s tím rozdílem, že druhý doběhl Godfrey a z vítězství se radoval irský kůň Final Orders.

„Věřil jsem do poslední chvíle, že to letos dopadne, ale zase to těsně nevyšlo. Nedá se nic dělat, musíme makat dál a připravit se na příští ročník,“ hlásí Török.

Rád by skákal dva metry vysoko

Před časem se tenhle zkušený trenér dostihových koní nechal slyšet, že pokud jednou jeho svěřenec vyhraje Velkou pardubickou se vším všudy, čili až nebude žádná pochybnost ani žádný zvrat, je připravený skákat dva metry vysoko.

„Asi musíme všichni ještě trochu potrénovat. Však i Godfreyovi jsem řekl: Ty syčáku, koukej se za rok víc snažit!“ prozrazuje se smíchem. „Každopádně i druhé místo je důvodem k oslavám. Celkově se nám letošní sezona povedla, posbírali jsme řadu jiných úspěchů. Slavit můžeme klidně celou zimu,“ dodává.

Vítěz Velké pardubické Godfrey s trenérem Daliborem Törökem ve zhořské stáji DS Pegas. (2024)

Nicméně noc po závodě z neděle na pondělí byla pro Töröka pořádně dlouhá. Spánek ne a ne přijít. „Hlavou se mi pořád honilo, co jsme mohli udělat líp, kde se stala chyba...,“ přiznává.

Znovu a znovu se mu v hlavě promítal dokola celý závod, který sledoval tradičně u vážnice na televizní obrazovce.

„Klasicky jsem se jako každý rok děsil Taxisu, a když ho oba naše koně zvládli, trochu jsem si oddechl,“ vrátil se znovu k nedělnímu souboji na dráze. „Pak jsem viděl, že Godfrey začal tlačit na tempo. Bylo mi jasné, že Faltejsek ví, co dělá – že je chtěl všechny utahat, protože Godfrey má super vytrvalecké schopnosti. A když šli na poslední skok, začal teprve ten parádní závod.“

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Předloni se dělil Godfrey o vítězství, loni ovšem běžet nemohl kvůli zranění. „Letos už byl ale zase úplně fit. Stačilo se podívat, jak letěl. Navíc, kdyby mu něco bylo, na trať bychom ho vůbec nepustili,“ ujišťuje Török.

V pořádku byl potom Godfrey i v cíli. Na rozdíl od svého bratra. High in the Sky sice rovněž absolvoval celý závod, ovšem k loňskému druhému místu se nepřiblížil, obsadil šestou pozici.

„A teď už víme, proč. Nedoběhl totiž úplně zdravý, takže tím se jeho výkon vysvětluje. Ne snad že by jeho problém byl nějak hrozný, ale vliv na výkon určitě měl. Každopádně to jsou věci, které nikdo z nás nemohl ovlivnit,“ vysvětluje trenér.

Letošní Velká pardubická je minulostí a ve Zhoři už se dívají směrem k té další, kde by kromě obou už zmiňovaných bratrů mohla nově závodit také jejich nejmladší sestra Ironika.

Žokej Keith Donoghue a Final Orders (vpravo) soupeří v cílové rovince Velké pardubické s Janem Faltejskem a Godfreym.
Žokej Keith Donoghue a Final Orders (vpravo) soupeří v cílové rovince Velké pardubické s Janem Faltejskem a Godfreym.
Žokej Keith Donoghue s Final Orders v cílové rovince před Janem Faltejskem s Godfreym
Bylo to pořádné drama. Z vítězství se nakonec radoval irský jezdec Keith Donoghue s koněm Final Orders. (11. října 2026)
16 fotografií

„Chtěli jsme ji zkusit už letos, ale bohužel to nevyšlo kvůli zánětu kopyta,“ prozrazuje Török.

Zazáří jednou černá Orphée?

Budoucnosti se nicméně stáj Pegas evidentně bát nemusí. Podle trenéra je totiž talentovaných koní ve zhořském týmu spousta.

„Máme tady například jednu mladou kobylku, která má skutečně velký potenciál,“ zmiňuje pětiletou hnědku jménem Dolla Milan. „Říkáme jí černá Orphée des Blins. Taky potřebuje cval a má svoji hlavu,“ porovnává zmiňovanou klisnu s legendární trojnásobnou vítězkou Velké pardubické (2012, 2013, 2014), která v minulosti rovněž závodila v barvách zhořské stáje.

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