Co se stalo Sexy Lordovi? Trenérka líčí: Láska ke koním zvítězila, Myška je hrdina

Sexy Lord na jeho pokyn vybočil z trati těsně před poslední překážkou. Slavný dostih nedokončil.
„Což pro mě znamenalo studenou sprchu. Byla jsem úplně zvadlá, nechápala jsem,“ povídala Růžičková.
Co se koni stalo? Bude v pořádku?
Tak zněly stěžejní otázky.
„Určitě to přežije. To je pro mě alfa a omega, že jsme ho přivezli domů,“ říkala v pondělí po poledni. Stále si však nebyla jistá, o jaké zranění jde. „Má na noze otok, dostává analgetika, chladíme ji. Čekáme, až to opadne. Uděláme všechno pro to, aby byl zdravý. Jestli bude dál běhat, se uvidí. O povrchový ohybač podle mě nejde. Problém bude asi se šlachou.“
Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň, irský Stumptown
Cenila si odvahy žokeje Myšky, který se koně rozhodl zastavit tak blízko cíle. „Jarda je pro mě hrdina,“ řekla. „Sexy Lord je takový bojovník, že by dřel i s bolavou nohou. Ale kdyby absolvoval ten poslední skok, mohl by si ji zlomit. Jarda to vyhodnotil naprosto skvěle.“
Loňský šampion Velké pardubické je podle ní ve své koňské duši rozeným závodníkem. „Za padesát let u koní jsem nezažila jiného s takovou povahou. Stejně silně, jak si Sexy Lord užívá vítězství, prožívá i prohry. V práci před Velkou se Jardovi strašně líbil. Ale klobouk dolů před ním, že láska ke zvířeti zvítězila nad tím vydělat nějakých 200 tisíc nebo kolik bylo třeba za páté místo,“ pochválila žokeje. „I o tom je koňařina.“
Růžičková si radostí i strastí této profese „užila“ vrchovatě. Celý její život představoval spletitou horskou dráhu. Coby mladá jezdkyně si přivodila zlomeninu páteře a trenéři jí pak nechtěli svěřit své koně do dostihu. Odmítla se vzdát a umanula si, že si vydělá na vlastního. V 90. letech jezdila v Rakousku s kamionem nebo dláždila chodníky, aby si svůj sen splnila.
Páteř si za kariéru zlomila celkem třikrát, měla i rozdrcenou kyčel. V roce 2014 však ve svém posledním dostihu dokázala na šestý pokus v sedle dvanáctiletého Rubína dokončit Velkou.
V 51 letech.
V říjnu 2016 už coby trenérka k triumfu ve Velké přivedla Charm Looka. O rok později koně z jejího tréninku na statku v Pohoří vyhráli 14 dostihů.
Načež znovu přišel pád.
V létě 2018 nechali majitelé stáje Orling od Růžičkové odvézt Charm Looka i další koně. Opustila ji také většina dalších majitelů. Údajně kvůli „odmítnutí poslušnosti“. Najednou měla místo 29 svěřenců čtyři.
Žokejka žije na vysněném statku u Prahy s vítězem Velké pardubické Sexy Lordem
„O tuhle situaci se postarali závistiví lidé,“ říkala. „Navzdory úspěchům nám majitelé začali do práce stále víc mluvit. A bohužel se začalo stávat normálním i to, že když nějakému koni něco bylo, než by ho nechali léčit, tak se uspal. Což bylo naprosto proti mému smýšlení.“
Řešila finanční problémy, opět začínala takřka od nuly – a zase se nevzdala.
Složitý byl předtím i její osobní život. V šesti letech přišla o otce, první manželství skončilo krachem a návštěvami exekutorů. Štěstí nalezla až po svatbě s hercem Rudolfem Jelínkem v roce 2007.
Loni Jelínek v 89 letech dva měsíce před Velkou zemřel. Myslela na něj, když pak dosáhla na triumf se Sexy Lordem.
Letos došlo v závěru dostihu na jiný scénář. „Ale pro mě je Sexy Lord vítěz,“ tvrdí. „Smůla by byla, kdyby se nemohl vrátit domů. A on je tady. Ráno jsem ho šla popást. Je naštvaný, že nevyhrál, to poznám. Vážně to strašně prožívá.“
Vzápětí optimisticky dodala: „Ono se to zase obrátí, jako vždycky.“