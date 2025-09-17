Velká pardubická odstartuje o půl hodiny dříve, důvodem je bezpečnost na Taxisu

Hlavní závod na Velké pardubické letos odstartuje o půl hodiny dříve. Žokejové 12. října místo čtvrté odpolední vyjedou už v 15:30. Důvodem je bezpečné překonání Taxisova příkopu. Na proslulé překážce totiž zapadající slunce vytvářelo stín, který byl pro koně pokynem k odskoku.

Žokej Jaroslav Myška se Sexy Lordem v čele Velké pardubické | foto: Martin Veselý, MAFRA

„Posunutí celého dne, a tedy i startu samotné Velké pardubické, na dřívější čas je výsledkem analýzy předchozích ročníků a diskuze s přímými účastníky dostihu, tedy jezdci,“ vysvětlila webu sport.cz mluvčí pořádajícího Dostihového spolku Kateřina Nohavová.

Velká pardubická 2025: program, zajímavosti, vstupenky, kde sledovat

Díky dřívějšímu startu bude u Taxisova příkopu kratší stín, díky kterému se koně nebudou odrážet předčasně.

„Pracujeme na tom, aby se nestávaly průšvihy. Aby byl dostih bezpečný,“ řekl sedminásobný šampion Jan Faltejsek, jenž bude v Pardubicích obhajovat loňské vítězství.

„Mělo by to pomoci. Stín, který tam je a funguje jako odskokový prvek, bude kratší. Loni zasahoval stín hodně dopředu, až metr.“

