„Posunutí celého dne, a tedy i startu samotné Velké pardubické, na dřívější čas je výsledkem analýzy předchozích ročníků a diskuze s přímými účastníky dostihu, tedy jezdci,“ vysvětlila webu sport.cz mluvčí pořádajícího Dostihového spolku Kateřina Nohavová.
Díky dřívějšímu startu bude u Taxisova příkopu kratší stín, díky kterému se koně nebudou odrážet předčasně.
„Pracujeme na tom, aby se nestávaly průšvihy. Aby byl dostih bezpečný,“ řekl sedminásobný šampion Jan Faltejsek, jenž bude v Pardubicích obhajovat loňské vítězství.
„Mělo by to pomoci. Stín, který tam je a funguje jako odskokový prvek, bude kratší. Loni zasahoval stín hodně dopředu, až metr.“