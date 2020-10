Jedeš Velkou, dozvěděl se nečekaně. Pak v ní Složil útočil na vítězství

Debut v nejslavnějším českém dostihu si odbyl už coby osmnáctiletý v roce 2016, tehdy skončil s Amaragonem desátý. Letos má na kontě 69 steeplechase startů, 12 vítězství a v šampionátu českých překážkových jezdců mu patří čtvrtá příčka.

Ve Velké však v sedle žádného koně být neměl. Jenže potom si žokej Martin Liška, který v ní měl sedlat Talenta, zlomil v pátém rámcovém dostihu dne nohu.

A Talentova trenérka Hana Kabelková nabídla devítiletého ryzáka právě Složilovi.

„Nebyly to nervy,“ ujišťoval. „Vůbec jsem to neprožíval, pro mě je Velká dostih jako každý jiný, vůbec v ní nehledám cosi zázračného. Ano, žijeme tu Velkou. Ale běhají se u nás podobně obtížné dostihy, jen se v nich neskáče Taxis. A i ten Taxis je normální skok, jdeme na něj hned ze začátku, kdy na něj koně mají sílu. Pády se dějí i jinde, na docela obyčejných překážkách, které skáčeme v každém dostihu.“

Do dobré nálady před Velkou pardubickou se Složil v neděli naladil vítězstvím s Del Reyem v devátém dostihu dne, Ceně BICZ holding.

Ve Velké pardubické pak dlouho předváděl s Talentem výborný dostih.

„Akorát jednou mi udělal chybu, když na velkém anglickém skoku nechal zadky a vycouval od prvních tří koní (Hegnus, Player, Vandual). Potom za nimi zaostával a když máte takovou ztrátu dohánět v oranicích, bere to koním síly.“

Přesto předvedl s Talentem mocný finiš a zdálo se, že kdyby byl dostih jen o kousek delší, mohli atakovat i vítězného Hegnuse s Matuským. „Kdyby se ta chyba na velkém angličáku nestala, tak věřím, že by dneska vyhrál,“ vykládal Složil.

Je nositelem slavného českého dostihového jména. Jeho otec, žokej a trenér Pavel Složil starší (50) jel Velkou pardubickou celkem desetkrát a v roce 1997 v sedle hnědáka Marketplace sahal po triumfu, od vítězného Vronského s Josefem Váňou je dělilo jen půl délky.

Dalším osudovým koněm v kariéře Složila staršího se pak stal Polárník, kterého čtyři roky piplal, ale ve Velké s ním zažil i chvíle nejsmutnější, když jej v roce 2007 čtyři sta metrů před cílem zadržel a kůň musel být o dva dny později kvůli vážnému zranění utracen.

Přitom Polárník neupadl, jen měl nejspíš smůlu.

„Musel trefit nějakou díru od předchozích koní. V podstatě si urval celý závěsný aparát na spěnkovém kloubu,“ vyprávěl tehdy Složil starší pro Přerovský deník. „Bohužel zranění bylo tak závažné a komplikované, že další léčba by pro něj znamenala velké utrpení se zcela nejistým koncem. Byla to pro mě krutá rána. Koně jsou můj život a patří do naší rodiny. Ten pocit nepřeji ani svému největšímu nepříteli, pokud nějakého mám.“

Koně a Složilovi. Dávno to patří k sobě.

V Radslavicích na Přerovsku se v následujících letech věnoval Složil-otec tréninku dostihových koní. Svůj vlastní sen projet jejím cílem coby vítězný žokej si nejspíš už nikdy nesplní.

Ovšem ten sen může převzít jeho potomek.

Stejně jako syn velkého smolaře Marka Stromského ujistil, že kdyby tu Velkou nevyhrál táta, vezme to později na sebe, také u Složilů se může této dlouholeté mise zhostit Pavel mladší.

V neděli každopádně absolvoval Velkou pardubickou, jakou jeho otec nikdy nemohl zažít.

V tichu a bez diváků.

„Když jdete před tribunami před dostihem při přehlídce a nikdo nefandí nebo když pak skáčeme u tribun drop a kolem panuje ticho, je to divné,“ říkal. „I ty koně to vnímali. Většinu z nich hukot tribun povzbudí. Když žádný neslyšeli, byli laxnější. Jako by to pro ně byl až příliš velký relax.“