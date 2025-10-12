Velká pardubická ONLINE: Kdo ovládne 135. ročník slavného dostihu?

Domácí dravci, zahraniční hvězda, nebo bude mít slavný dostih překvapivého vítěze? Startuje 135. ročník Velké pardubické. V online přenosu sledujte výsledky jednotlivých závodů i podrobnou reportáž z hlavního a nejočekávanějšího dostihu.

Godfrey s žokejem Janem Faltejskem (vlevo) a Sexy Lord s Jaroslavem Myškou. Velká pardubická má poprvé v historii dva vítěze. | foto: ČTK

Na startu 135. ročníku Velké pardubické bude 15 koní. Odborníci považují za favority Sexy Lorda, Chelmsforda a britského hosta Stumptowna. Jejich šance na triumf vidí velmi vyrovnaně.

ONLINE: Velká pardubická steeplechase

Slavný mítink sledujeme v podrobné reportáži od 11:00

Program dostihů ve Velké pardubické 2025:

ČasUdálostVýsledky
11:00Cena Laty Brandisové
11:40Cena Chládek & Tintěra – Cena ČASCH
12:20Pohár BICZ Holding – Memoriál Jiřího Šindlera
13:00Cena hejtmana Pardubického kraje – Cena Vltavy
13:45Cena Lesů ČR – Cena Labe
14:25Poplerův memoriál (společnosti PROFI CREDIT)
15:30135. Velká pardubická (hlavní dostih)

Sexy Lord je loňským spoluvítězem. Životní triumf slavil hned při své premiéře na Velké pardubické. Letos ovládl květnovou kvalifikaci, v srpnové pak doběhl druhý. Jinak ho trenérka Martina Růžičková šetřila, protože se bála zranění. „Důležité pro nás je, že při druhé kvalifikaci krásně skákal,“ řekla Růžičková.

Velká pardubická 2025: startovní listina, favorité, sázky

Chelmsford je na zdejším závodišti velmi úspěšný. Vyhrál tři kvalifikace na Velkou pardubickou, Cenu Arnošta z Pardubic (2022), Cenu Vltavy i Cenu deníku Právo (obě 2021). O rok dříve si podmanil Pohár BICZ holding. Velkou poběží poprvé v kariéře.

Závod mezi okurkami i historická chyba. Připomeňte si příběhy Velké pardubické

Stumptown je hvězda z britských ostrovů a dáreček pro fanoušky. Na kontě má výhry z prestižních mítinků v Cheltenhamu a Punchestownu. Pyšní se náramnou bilancí: v kariéře absolvoval 25 startů, z toho osm vítězných. V odměnách získal přes 150 tisíc liber.

Anketa

Kdo vyhraje Velkou pardubickou 2025?

celkem hlasů: 907
Výsledky

12. října 2025

Velká pardubická 2025: startovní listina, favorité, sázky

12. října 2025  8:22

12. října 2025  8:03

12. října 2025  7:46

12. října 2025  7:23

11. října 2025  22:15,  aktualizováno  12.10 7:03

12. října 2025

11. října 2025  20:39,  aktualizováno  23:30

11. října 2025  22:04

11. října 2025  19:53,  aktualizováno  21:58

11. října 2025  18:12,  aktualizováno  21:53

11. října 2025  20:23

