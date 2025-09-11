Žádný oblek ani šaty nad kolena. Rajská radí, jak vyrazit na Velkou pardubickou

„U dress codu na Velkou pardubickou je hodně důležité, aby dámy alespoň trochu dosáhly elegance dostihových koní. Ke krásným sportům, jako je právě ten dostihový, krásné oblečení zkrátka patří,“ říká módní návrhářka Beata Rajská.
Právě ta v rámci doprovodného programu ve středu na slavnostní akci k Velké pardubické připravila módní přehlídku, na které společně s modelkami představila inspiraci, jaké oblečení vybrat.
Samozřejmě jste mohli vidět slušivé klobouky různých velikostí, elegantní šaty střižené pod koleny či přiléhavé kostýmky. Sem tam vytáhly modelky i extravagantnější kousek, křiklavé barvy nebo místo tradičního klobouku oblékly kšiltovku.
A v čem tedy druhou říjnovou neděli do Pardubic vyrazit?
„Každý dostih má samozřejmě svá pravidla,“ upozorňuje Rajská. „Důležitý je klobouk, v letních měsících se nosí klobouky větší, na podzim zase menší, materiály jsou jiné. Nejzákladnější jsou šaty alespoň pod kolena, uzavřené boty a punčochy.“
Pánové by zase měli dbát na to, aby jejich kalhoty a sako nebyly ze stejného materiálu a stejné barvy. „Prosím, na Velkou pardubickou nechoďte v obleku,“ líčí Daniel Šmíd, odborník na etiketu.
„Velká pardubická je dostih, na který patří kombinace separátních kalhot a separátního saka, případně doplněného vestou a v chladném počasí trenčkotem. Bude se vám hodit plstěný klobouk, který vám bude chránit obličej, případně stylový doplněk jako třeba dalekohled. A na den patří hnědé boty.“
Loňské vítězství na Velké pardubické bude obhajovat ryzák Sexy Lord, druhý šampion Godfrey, který v dramatickém finiši rovněž doběhl na děleném prvním místě, kvůli zranění letos nestartuje.
|
Velká pardubická 2025: program, zajímavosti, vstupenky, kde sledovat
„Už máme za sebou čtyři kvalifikační dostihy, máme dostatek kvalifikovaných a kvalitních koní,“ pochvaluje si ředitel Dostihového spolku Jaroslav Müller.
„Ale vrchol je před námi. Věřím, že počasí se umoudří. Nám jako pořadatelům toto deštivé počasí hraje do karet, protože potřebujeme mít dobře připravenou dráhu, abychom zajistili co nejlepší podmínky. Ale druhou říjnovou neděli snad bude hezky.“
Aby se v Pardubicích mohli předvést žokejové s koňmi, ale i návštěvníci v elegantních úborech.