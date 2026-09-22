Start 136. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou se blíží. Tradiční dostihový svátek se koná 11. října. V našem přehledu najdete přehled všech koní, kteří si v vybojovali právo na účast v legendárním závodu. Prohlédnout si můžete i kompletní výsledky všech kvalifikací včetně časů.
- Jistou účast v hlavním dostihu Velké pardubické má vždy pouze vítěz předchozího ročníku. Loni triumfoval irský hnědák Stumptown v sedle s žokejem Keithem Donoghuem. Ostatní koně musejí úspěšně zvládnout kvalifikaci.
- Do Velké pardubické se mohou přihlásit šestiletí a starší koně, kteří splnili kvalifikační podmínky stanovené pořadatelem. Kůň musí v roce 2026 absolvovat alespoň jeden z oficiálních kvalifikačních dostihů na pardubickém závodišti a současně se umístit do 5. místa nebo dokončit dostih s odstupem nejvýše 20 sekund od vítěze.
- Kvalifikaci absolvovat také prostřednictvím vybraných zahraničních dostihů série Crystal Cup nebo obdobných steeplechase a cross country dostihů na tratích dlouhých minimálně 4 800 metrů v Irsku, Velké Británii, Francii nebo Itálii.
Velká pardubická: Přehled kvalifikovaných koní
V seznamu si můžete prohlédnout přehled koní, kteří úspěšně splnili kvalifikační kritéria. To ještě neznamená, že do Velké pardubické nastoupí. Uzávěrka startovních listin je ve čtvrtek 1. října 2026.
Kvalifikovaní koně na 136. Velkou pardubickou
|Kůň
|Věk
|Trenér
|Stáj
|Kvalifikace
|Angkor Wat (GB)
|10 let
|Stanislav Popelka
|Joly
|II. kvalifikace (20. 6. 2026)
|Araucarias (FR)
|9 let
|Veronika Lempochnerová
|Ramzová
|III. kvalifikace (1. 8. 2026)
|Cuwall
|9 let
|Pavel Odložil
|Stáj Pavel Odložil
|II. kvalifikace (20. 6. 2026)
|Čáryjape
|9 let
|Martin Liška
|NUTRIN
|III. kvalifikace (1. 8. 2026)
|Del Rey (SVK)
|11 let
|Hana Kabelková
|D+V+P Kopálek, CZ
|I. kvalifikace (23. 5. 2026)
|Dulcar de Sivola (FR)
|13 let
|Luboš Urbánek
|Lokotrans
|III. kvalifikace (1. 8. 2026)
|Dumon Roclay (FR)
|9 let
|Přemek Kejzlar
|Stáj Kejzlar
|IV. kvalifikace (5. 9. 2026)
|Fort Medoc (FR)
|7 let
|Pavel Tůma
|Dr. Charvát
|III. kvalifikace (1. 8. 2026)
|Gap Pierji (FR)
|10 let
|Josef Váňa ml.
|Scuderia Aichner SRL
|II. kvalifikace (20. 6. 2026)
|Giorgione (GB)
|9 let
|Helena Blažková
|Jasna
|I. kvalifikace (23. 5. 2026)
|Godfrey (FR)
|10 let
|Dalibor Török
|DS Pegas
|IV. kvalifikace (5. 9. 2026)
|Godsalino (FR)
|10 let
|Jaroslav Brečka
|Quirinus Farm (SVK)
|III. kvalifikace (1. 8. 2026)
|Greek Dessert
|8 let
|Pavel Tůma
|Jiří Charvát ml.
|III. kvalifikace (1. 8. 2026)
|Hibernian (FR)
|9 let
|Veronika Lempochnerová
|Ramzová
|II. kvalifikace (20. 6. 2026)
|High In The Sky (FR)
|9 let
|Dalibor Török
|DS Pegas
|I. kvalifikace (23. 5. 2026)
|Hola Que Tal (FR)
|9 let
|Štěpánka Myšková
|Štěpánka Myšková
|I. kvalifikace (23. 5. 2026)
|Ironika (FR)
|8 let
|Dalibor Török
|DS Pegas
|II. kvalifikace (20. 6. 2026)
|Klarc Kent (FR)
|10 let
|Radek Holčák
|Dr. Charvát
|III. kvalifikace (1. 8. 2026)
|No Risk No Fun (GER)
|8 let
|Veronika Lempochnerová
|Nýznerov
|IV. kvalifikace (5. 9. 2026)
|Nordstrand (GER)
|8 let
|Josef Váňa st.
|Tania Mingozzi
|III. kvalifikace (1. 8. 2026)
|Popinjay (FR)
|10 let
|Hana Kabelková
|DB LOGISTIC s.r.o.
|II. kvalifikace (20. 6. 2026)
|Sacamiro
|13 let
|Eva Petříková, Ing.
|Jezdecký oddíl Beňov
|II. kvalifikace (20. 6. 2026)
|Stormmy
|7 let
|Martin Liška
|AKRAZ, bezpečnostní agentura
|I. kvalifikace (23. 5. 2026)
|Stumptown (IRE)
|9 let
|Gavin Cromwell
|Furze Bush Syndicate (IRE)
|Vítěz 135. Velké pardubické
|Un Reve Dautomne (FR)
|8 let
|Štěpánka Myšková
|Zbyněk Englic
|IV. kvalifikace (5. 9. 2026)
|Yank
|9 let
|Stanislav Popelka
|Zámecký vrch
|I. kvalifikace (23. 5. 2026)
|Zarate (POL)
|9 let
|Veronika Lempochnerová
|VL Racing Syndikát – Kogut
|I. kvalifikace (23. 5. 2026)
Výsledky kvalifikací na Velkou pardubickou 2026:
V tabulkách níže najdete výsledky všech čtyř kvalifikací na závodišti v Pardubicích. Zahrnují pořadí, žokeje, časy a trenéry.
IV. kvalifikace – 5. září 2026 (Steeplechase crosscountry NL - 5800 m, 5letí a starší)
|Pořadí
|Kůň
|Žokej
|Čas
|Trenér
|1.
|Godfrey
|Lenka Neprašová
|7:34,97
|Dalibor Török
|2.
|Zarate
|Marcel Novák ml.
|7:36,70
|Veronika Lempochnerová
|3.
|Angkor Wat
|Ondřej Velek
|7:36,79
|Stanislav Popelka
|4.
|High in the Sky
|Gauvain Faivre-Picon
|7:37,56
|Dalibor Török
|5.
|Dumon Roclay
|Marcel Novák
|7:38,53
|Přemek Kejzlar
|6.
|No Risk No Fun
|Josef Bartoš
|7:41,79
|Veronika Lempochnerová
|7.
|Stormmy
|Martin Liška
|7:45,14
|Martin Liška
|8.
|Un Reve Dautomne
|Jaroslav Myška
|7:47,76
|Štěpánka Myšková
|Z
|Enjeu D’Arthel
|Martin Cagáň
|—
|Ján Cagáň
III. kvalifikace – 1. srpna 2026 (Steeplechase crosscountry NL - 5800 m, 5letí a starší)
|Pořadí
|Kůň
|Žokej
|Čas
|Trenér
|1.
|Fort Medoc
|Ondřej Velek
|7:29,50
|Pavel Tůma
|2.
|Araucarias
|Josef Bartoš
|7:30,36
|Veronika Lempochnerová
|3.
|Nordstrand
|Jan Kratochvíl
|7:30,81
|Josef Váňa st.
|4.
|Klarc Kent
|Marcel Novák ml.
|7:31,15
|Radek Holčák
|5.
|Greek Dessert
|Jan Faltejsek
|7:31,33
|Pavel Tůma
|6.
|Godsalino
|Dominika Baranová
|7:31,76
|Jaroslav Brečka
|7.
|Čáryjape
|Adam Čmiel
|7:33,37
|Martin Liška
|8.
|Dulcar de Sivola
|Benoit Claudic
|7:36,54
|Luboš Urbánek
|PN
|Cuwall
|Jan Odložil
|—
|Pavel Odložil
|Z
|Vino Supremo
|Radek Man
|—
|Barbora Pihávková
|Nestartoval:
|Angkor Wat
II. kvalifikace – 20.6. 2026 ( Steeplechase crosscountry NL - 5200 m, 5letí a starší)
|Pořadí
|Kůň
|Žokej
|Čas
|Trenér
|1.
|Ironika
|Lukáš Matuský
|6:35,80
|Dalibor Török
|2.
|Sacamiro
|Lenka Neprašová
|6:36,16
|Eva Petříková
|3.
|Hibernian
|Josef Bartoš
|6:37,28
|Veronika Lempochnerová
|4.
|Cuwall
|Jakub Kocman
|6:38,82
|Pavel Odložil
|5.
|Angkor Wat
|Jan Odložil
|6:39,11
|Stanislav Popelka
|6.
|Popinjay
|Oleksandr Ryzhak
|6:40,36
|Hana Kabelková
|7.
|Gap Pierji
|Felix de Giles
|6:49,91
|Josef Váňa ml.
|Z
|Chelmsford
|Marcel Novák ml.
|—
|Josef Váňa st.
|PN
|Regtime
|Martin Liška
|—
|Martin Liška
|Nestartovali:
|Fort Medoc, Greek Dessert
I. kvalifikace – 23. 5. 2026 ((Steeplechase crosscountry NL - 5800 m, 5letí a starší)
|Pořadí
|Kůň
|Žokej
|Čas
|Trenér
|1.
|Zarate
|Jan Kratochvíl
|7:24,89
|Veronika Lempochnerová
|2.
|Hola Que Tal
|Jaroslav Myška
|7:25,75
|Štěpánka Myšková
|3.
|High in the Sky
|Lukáš Matuský
|7:29,82
|Dalibor Török
|4.
|Yank
|Lenka Neprašová
|7:29,99
|Stanislav Popelka
|5.
|Del Rey
|Ondřej Velek
|7:30,42
|Hana Kabelková
|6.
|Giorgione
|Marcel Novák ml.
|7:32,17
|Helena Blažková
|7.
|Stormmy
|Martin Liška
|7:34,46
|Martin Liška
|Z
|Ztracenka
|Jan Odložil
|—
|Stanislav Popelka
|Z
|Klarc Kent
|Jan Faltejsek
|—
|Pavel Tůma
|Z
|Enjeu D’Arthel
|Martin Cagáň
|—
|Ján Cagáň
|Nestartoval:
|Araucarias