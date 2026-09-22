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Velká pardubická 2026: Seznam kvalifikovaných koní a výsledky

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  12:56

Irský žokej Keith Donoghue (v zeleném) v sedle Stumptowna uhání do cíle Velké pardubické před Janem Faltejskem s koňem High In The Sky. (říjen 2025) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Start 136. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou se blíží. Tradiční dostihový svátek se koná 11. října. V našem přehledu najdete přehled všech koní, kteří si v vybojovali právo na účast v legendárním závodu. Prohlédnout si můžete i kompletní výsledky všech kvalifikací včetně časů.
  • Jistou účast v hlavním dostihu Velké pardubické má vždy pouze vítěz předchozího ročníku. Loni triumfoval irský hnědák Stumptown v sedle s žokejem Keithem Donoghuem. Ostatní koně musejí úspěšně zvládnout kvalifikaci.
  • Do Velké pardubické se mohou přihlásit šestiletí a starší koně, kteří splnili kvalifikační podmínky stanovené pořadatelem. Kůň musí v roce 2026 absolvovat alespoň jeden z oficiálních kvalifikačních dostihů na pardubickém závodišti a současně se umístit do 5. místa nebo dokončit dostih s odstupem nejvýše 20 sekund od vítěze.

Velká pardubická 2026: Program, vstupenky, kvalifikace, historie
  • Kvalifikaci absolvovat také prostřednictvím vybraných zahraničních dostihů série Crystal Cup nebo obdobných steeplechase a cross country dostihů na tratích dlouhých minimálně 4 800 metrů v Irsku, Velké Británii, Francii nebo Itálii.

Velká pardubická: Přehled kvalifikovaných koní

V seznamu si můžete prohlédnout přehled koní, kteří úspěšně splnili kvalifikační kritéria. To ještě neznamená, že do Velké pardubické nastoupí. Uzávěrka startovních listin je ve čtvrtek 1. října 2026.

Kvalifikovaní koně na 136. Velkou pardubickou
KůňVěkTrenérStájKvalifikace
Angkor Wat (GB)10 letStanislav PopelkaJolyII. kvalifikace (20. 6. 2026)
Araucarias (FR)9 letVeronika LempochnerováRamzováIII. kvalifikace (1. 8. 2026)
Cuwall9 letPavel OdložilStáj Pavel OdložilII. kvalifikace (20. 6. 2026)
Čáryjape9 letMartin LiškaNUTRINIII. kvalifikace (1. 8. 2026)
Del Rey (SVK)11 letHana KabelkováD+V+P Kopálek, CZI. kvalifikace (23. 5. 2026)
Dulcar de Sivola (FR)13 letLuboš UrbánekLokotransIII. kvalifikace (1. 8. 2026)
Dumon Roclay (FR)9 letPřemek KejzlarStáj KejzlarIV. kvalifikace (5. 9. 2026)
Fort Medoc (FR)7 letPavel TůmaDr. CharvátIII. kvalifikace (1. 8. 2026)
Gap Pierji (FR)10 letJosef Váňa ml.Scuderia Aichner SRLII. kvalifikace (20. 6. 2026)
Giorgione (GB)9 letHelena BlažkováJasnaI. kvalifikace (23. 5. 2026)
Godfrey (FR)10 letDalibor TörökDS PegasIV. kvalifikace (5. 9. 2026)
Godsalino (FR)10 letJaroslav BrečkaQuirinus Farm (SVK)III. kvalifikace (1. 8. 2026)
Greek Dessert8 letPavel TůmaJiří Charvát ml.III. kvalifikace (1. 8. 2026)
Hibernian (FR)9 letVeronika LempochnerováRamzováII. kvalifikace (20. 6. 2026)
High In The Sky (FR)9 letDalibor TörökDS PegasI. kvalifikace (23. 5. 2026)
Hola Que Tal (FR)9 letŠtěpánka MyškováŠtěpánka MyškováI. kvalifikace (23. 5. 2026)
Ironika (FR)8 letDalibor TörökDS PegasII. kvalifikace (20. 6. 2026)
Klarc Kent (FR)10 letRadek HolčákDr. CharvátIII. kvalifikace (1. 8. 2026)
No Risk No Fun (GER)8 letVeronika LempochnerováNýznerovIV. kvalifikace (5. 9. 2026)
Nordstrand (GER)8 letJosef Váňa st.Tania MingozziIII. kvalifikace (1. 8. 2026)
Popinjay (FR)10 letHana KabelkováDB LOGISTIC s.r.o.II. kvalifikace (20. 6. 2026)
Sacamiro13 letEva Petříková, Ing.Jezdecký oddíl BeňovII. kvalifikace (20. 6. 2026)
Stormmy7 letMartin LiškaAKRAZ, bezpečnostní agenturaI. kvalifikace (23. 5. 2026)
Stumptown (IRE)9 letGavin CromwellFurze Bush Syndicate (IRE)Vítěz 135. Velké pardubické
Un Reve Dautomne (FR)8 letŠtěpánka MyškováZbyněk EnglicIV. kvalifikace (5. 9. 2026)
Yank9 letStanislav PopelkaZámecký vrchI. kvalifikace (23. 5. 2026)
Zarate (POL)9 letVeronika LempochnerováVL Racing Syndikát – KogutI. kvalifikace (23. 5. 2026)

Výsledky kvalifikací na Velkou pardubickou 2026:

V tabulkách níže najdete výsledky všech čtyř kvalifikací na závodišti v Pardubicích. Zahrnují pořadí, žokeje, časy a trenéry.

IV. kvalifikace – 5. září 2026 (Steeplechase crosscountry NL - 5800 m, 5letí a starší)
PořadíKůňŽokejČasTrenér
1.GodfreyLenka Neprašová7:34,97Dalibor Török
2.ZarateMarcel Novák ml.7:36,70Veronika Lempochnerová
3.Angkor WatOndřej Velek7:36,79Stanislav Popelka
4.High in the SkyGauvain Faivre-Picon7:37,56Dalibor Török
5.Dumon RoclayMarcel Novák7:38,53Přemek Kejzlar
6.No Risk No FunJosef Bartoš7:41,79Veronika Lempochnerová
7.StormmyMartin Liška7:45,14Martin Liška
8.Un Reve DautomneJaroslav Myška7:47,76Štěpánka Myšková
ZEnjeu D’ArthelMartin CagáňJán Cagáň
III. kvalifikace – 1. srpna 2026 (Steeplechase crosscountry NL - 5800 m, 5letí a starší)
PořadíKůňŽokejČasTrenér
1.Fort MedocOndřej Velek7:29,50Pavel Tůma
2.AraucariasJosef Bartoš7:30,36Veronika Lempochnerová
3.NordstrandJan Kratochvíl7:30,81Josef Váňa st.
4.Klarc KentMarcel Novák ml.7:31,15Radek Holčák
5.Greek DessertJan Faltejsek7:31,33Pavel Tůma
6.GodsalinoDominika Baranová7:31,76Jaroslav Brečka
7.ČáryjapeAdam Čmiel7:33,37Martin Liška
8.Dulcar de SivolaBenoit Claudic7:36,54Luboš Urbánek
PNCuwallJan OdložilPavel Odložil
ZVino SupremoRadek ManBarbora Pihávková
Nestartoval: Angkor Wat
II. kvalifikace – 20.6. 2026 ( Steeplechase crosscountry NL - 5200 m, 5letí a starší)
PořadíKůňŽokejČasTrenér
1.IronikaLukáš Matuský6:35,80Dalibor Török
2.SacamiroLenka Neprašová6:36,16Eva Petříková
3.HibernianJosef Bartoš6:37,28Veronika Lempochnerová
4.CuwallJakub Kocman6:38,82Pavel Odložil
5.Angkor WatJan Odložil6:39,11Stanislav Popelka
6.PopinjayOleksandr Ryzhak6:40,36Hana Kabelková
7.Gap PierjiFelix de Giles6:49,91Josef Váňa ml.
ZChelmsfordMarcel Novák ml.Josef Váňa st.
PNRegtimeMartin LiškaMartin Liška
Nestartovali:Fort Medoc, Greek Dessert
I. kvalifikace – 23. 5. 2026 ((Steeplechase crosscountry NL - 5800 m, 5letí a starší)
PořadíKůňŽokejČasTrenér
1.ZarateJan Kratochvíl7:24,89Veronika Lempochnerová
2.Hola Que TalJaroslav Myška7:25,75Štěpánka Myšková
3.High in the SkyLukáš Matuský7:29,82Dalibor Török
4.YankLenka Neprašová7:29,99Stanislav Popelka
5.Del ReyOndřej Velek7:30,42Hana Kabelková
6.GiorgioneMarcel Novák ml.7:32,17Helena Blažková
7.StormmyMartin Liška7:34,46Martin Liška
ZZtracenkaJan OdložilStanislav Popelka
ZKlarc KentJan FaltejsekPavel Tůma
ZEnjeu D’ArthelMartin CagáňJán Cagáň
Nestartoval:Araucarias

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Bouzková vs. KartalováTenis - Čtvrtfinále - 22. 9. 2026:Bouzková vs. Kartalová //www.idnes.cz/sport
Živě7:6, 3:4
  • 1.30
  • -
  • 3.40
Serbanová vs. LaboutkováTenis - 1. kolo - 22. 9. 2026:Serbanová vs. Laboutková //www.idnes.cz/sport
Živě6:3, 4:1
  • 1.05
  • -
  • 10.70
Maštakov vs. MrvaTenis - 1. kolo - 22. 9. 2026:Maštakov vs. Mrva //www.idnes.cz/sport
Živě4:4
  • 2.90
  • -
  • 1.34
Krejčíková vs. FriedsamováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 22. 9. 2026:Krejčíková vs. Friedsamová //www.idnes.cz/sport
Živě5:0
  • 1.02
  • -
  • 16.60
Palicová vs. HerrerováTenis - 1. kolo - 22. 9. 2026:Palicová vs. Herrerová //www.idnes.cz/sport
22. 9. 13:30
  • 1.72
  • -
  • 2.01
Nosková vs. BoulterováTenis - Čtvrtfinále - 22. 9. 2026:Nosková vs. Boulterová //www.idnes.cz/sport
22. 9. 14:00
  • 1.12
  • -
  • 5.95
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