Výhra a kolaps. Žokej Kratochvíl musel jít v Pardubicích na kapačku

V tom hlavním dostihu, první kvalifikaci na Velkou pardubickou, však hrál ještě prim. V dostihu vedl sedmiletého ryzáka Chelmsforda, který převzal po škrtech Evžena a Mr Spexe roli největšího favorita.

Dopředu se ale nikomu nechtělo, a tak se tam trochu souhrou okolností dostal slovenský zástupce Paris Eiffel (ž. Cagáň). Tempo bylo pomalé a hned na druhé překážce, živém plotu s příkopem, udělal opět chybu nepozorný Lombargini a žokej Jan Faltejsek se po takové již klasické minele dvanáctiletého valacha poroučel k zemi. Volný hnědák bez jezdce pokračoval s polem koní k Irské lavici, kde vyšachoval ze hry Playera s žokejem Marcelem Novákem v sedle.

A tak se na špici 5 800 metrů dlouhého dostihu usadil žokej Jan Kratochvíl s Chelmsfordem. Za nimi cválal aktivní Godfrey (Vyhnálek), dále pak String (ž. Stromský). Před Velkým anglickým skokem se na třetí místo posunul Argano (ž. Liška). Čelo však stále držel Chelmsford a na tom se nic nezměnilo až do cíle. Ryzák měl dost sil a s vítězstvím neměl sebemenší problémy.

„Přáli jsme si, aby tempo udával Player, ale po tom, co se stalo na Irské, bylo jasné, že Chelmsford bude muset vodit. Ukázal nám ale, že 5 800 metrů zvládne, a Velká pardubická je tak logickým krokem,“ řekl majitel vítězného Chelmsforda Rudolf Javořík.

Na druhém místě skončil Godfrey, následovaný Arganem. Kvalifikační kritéria splnilo všech sedm koní, již doběhli, dodrželi nové pravidlo, že musí skončit maximálně dvacet vteřin za vítězem.

Žokej Jan Kratochvíl pak ještě absolvoval dostih s Naardenem, kde skončil druhý. Pak za něj zaskakoval narychlo angažovaný žokej Jakub Kocman. A byla to náhrada vítězná. S Dragonem Arrow to novopečený žokej zvládl podle ordre a to mu vyneslo vítězství.

Obecně se dostihový mítink nesl ve znamení dvou vítězství. Kromě žokejů Kratochvíla a Kocmana, kterému se zadařilo s valachem Lastienem, se do společnosti dvojnásobných vítězů zařadil ještě žokej Jan Faltejsek (Fort Medoc, Quart De Garde).

Dvě vítězství získala také tréninková centrála rodiny Vocáskových ze Starého Hradiště u Pardubic, a to zásluhou zmiňovaného Naardena a na skoky se navrátivší klisny Westernerky.