Vstupenku do Velké vybojoval v Pardubicích žokej Myška

Jak je důležité míti Myšku, se přesvědčilo šest žokejů při sobotní třetí kvalifikaci Jezdec, který v sedle valacha Lodgiana Whistle usiloval o splněnou kvalifikaci do Velké pardubické, je všechny zaskočil manévrem - nevodit dostih. Je to přitom právě on, kdo se svými koňmi pravidelně diktuje tempo.