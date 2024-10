Kentaur a šampion. Jeden vyhrál Velkou pardubickou poprvé, druhý posedmé

Nestává se často, že by slavný dostih vyhráli dva žokejové zároveň. Vlastně se to v dlouhé historii nestalo ani jednou. Ale kdy jindy než při oslavách 150 let od založení Velké pardubické se měl tento speciální moment odehrát.

„Neuvěřitelné,“ komentoval počin Faltejsek. Spokojený byl i jeho soupeř a vítězný kolega Myška.

„Spoustu let jsem na tenhle výsledek čekal, ale jak tam Honza přilít, tak jsem myslel, že mě zase někdo fiknul,“ vyprávěl s úsměvem.

Už na pardubických tribunách jste tušili, že může přijít něco nečekaného. Favorit Faltejsek s hnědákem Godfreyem lehce ztrácel, hlasatel téměř celý závod křičel: „Sexy Lord se i na konci dráhy stále drží na prvním místě!“

A znalci slavného závodu tušili, jaká radost vypukne, když rezavý valach prolétne i cílem jako první.

Jeho žokej Myška totiž usedl na koně ve Velké pardubické už podvaadvacáté. Poprvé se divákům na ikonickém závodišti předvedl v roce 2001, letos zaznamenal devatenáctý start v řadě.

Ale vítězství dlouho vyhlížel. Až tento rok to konečně klaplo.

Žokej Jaroslav Myška na koni Sexy Lord v čele Velké pardubické

„Že bych měl mindrák, to ne. Samozřejmě člověk vnímá, že by bylo dobré, kdyby se mu podařilo vyhrát,“ přiznal. „Ale kdyby to za celou kariéru nevyšlo, tak bych z toho komplex neměl.“

Neslavili ovšem jen jezdci. V tomto případě měli po závodě možná ještě větší radost trenéři vítězných koní Martina Růžičková a Dalibor Török. „Zažila jsem těžký rok. Že Sexy Lord vyhrál, je velké zadostiučinění, moc jsem v to doufala a jsem ohromně šťastná,“ zářila zkušená koučka.

A jestli budou i při vítězných oslavách oba týmy pospolu? „Asi nejdřív každý sám,“ shodli se trenéři.

„Já hlavně musím vyzdvihnout výkon obou jezdců a koní, byl to nejen pro mě strhující zážitek,“ klaněl se Török, jenž připravuje Godfreye.

„Nejsem tak zkušený, byla to první Pardubická, ve které mi doběhl kůň. A hned skončil první! Asi už si s dovolením přestanu říkat začínající trenér dostihových koní.“

Růžičková je naopak jednou z nejznámějších postav Velké pardubické. „Mám ji moc ráda. A těší mě, že tu slavím další vítězství. Děkuju Jardovi, že mi vyšel vstříc, protože on a Lord nejsou jezdec a kůň, to je jedna bytost. Takový kentaur,“ smála se. „Lord není jednoduchý kůň, Jarda je taky svůj… Ale to myslím v dobrém!“

Velkolepý počin slavil 44letý Myška na stupních vítězů se svým synem. Pohár si hrdě přinesl i na následnou tiskovou konferenci, kde po jeho boku usedl druhý vítěz Faltejsek, který má na rozdíl od Myšky s přebíráním trofejí v Pardubicích velké zkušenosti.

Letos ovládl ikonický dostih už posedmé a jen jedna výhra ho dělí od rekordmana a legendy závodu Josefa Váni staršího.

„Po bok legendy… To nevím, ještě tam nejsem, pořád jedno vítězství chybí,“ pousmál se přirovnání k Váňovi. „Pokud budu zdravý, dostanu důvěru majitelů a trenérů... Člověk třeba zase potká dobrého koně a má další šance.“

Faltejskovi je 41 let, na další úspěchy má tak ještě čas. Spoluvítězi Myškovi je o tři roky víc a možná si vzpomenete, že zmíněný Váňa se na pardubickém závodišti proháněl ještě v šedesáti.

Jaroslav Myška (vlevo) a Jan Faltejsek, Velká pardubická má poprvé v historii dva vítěze.

Ale Faltejska víc než přiblížení k rekordu těší samotné vítězství. „Všichni se snažíme dělat to nejlepší, chceme potěšit hlavně sebe, ale taky majitele a trenéry. I když jezdíme na koních z jiných stájí.“

Což potvrzuje rovněž Myška. „Navíc bylo vzrušující čekat, jestli mi to tenhle rok už vyjde, nebo ještě ne a zase budu muset čekat na další.“

Teď už nemusí. Příští rok si totiž můžou návštěvníci připnout stuhu v jeho barvách. A bude zajímavé, jak je pořadatelé zkombinují s těmi, které obléká Faltejsek.