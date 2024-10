I na sedláka přišla bída. Myška nejen o Váňových koních před Pardubickou

„Nějaký slušný výsledek bychom udělat chtěli. Ve stáji určitě pomýšlejí na přední příčky a věřím, že to je reálné,“ míní 44letý jezdec. Velká začne v 16 hodin.

S osmiletým Sexy Lordem máte vynikající skóre, z pěti dostihů jste čtyři vyhráli a letos byli čtvrtí v úvodní kvalifikaci. Zdá se, že to je pro vás ideální parťák...

Je to dobrý kůň, solidní skokan. Bude připravený. Měl jsem ho i v práci, trenérka Růžičková ho přivezla do Pardubic. Letos to měl těžší, protože přestoupil o „level“ výš. Kromě první šel i třetí kvalifikaci, kde jsem ho ale nejezdil, protože jsme tam měli našeho Well Absoluta. Skončil za námi třetí, seděl na něm Adam Čmiel a zvládl to skvěle, víceméně tak, jak chtěli. Ale Sexy Lordovi chybělo, aby se pak s námi zapojil víc do boje; nemá ještě moc zkušeností s tou distancí. Je otázka, co s ním udělá kurz Velké, který je o kilometr delší — bude si to muset vydobýt na sílu, ten finiš zatím úplně neukázal.

Jak byste ho ještě charakterizoval?

Bezproblémový k ježdění, ale spíš je ho třeba nechat — když se na něj tlačí, tak se mu to moc nelíbí.

Vyhovuje jeho naturelu vaše tradiční taktika, jít hned zkraje dostihu dopředu?

Ona to vyžaduje i jeho trenérka. Jak už jsem řekl, skáče dobře a má páru, ale v závěru se ještě tolik nevydá. Před Well Absoluta, který má bolavé zranění, kvůli němuž ho do Velké nakonec nemůžeme dát, se Sexy Lord vůbec schopný dostat.

Už potřetí za sebou Velkou pojedete na koni jiného trenéra, než je vaše manželka Štěpánka Myšková. Kdy v ní opět usednete na svého koně, jako byl Evžen?

Nevíme. Zatím se nám žádný takový nerýsuje. Je to teď takové smutnější období, budeme mít pouze Un Revea Dautomne v Ceně Labe. Dalibora jsme z druhého dostihu škrtli, poněvadž se zranil. Tohle nejde naplánovat, zdraví je u koní to nejzásadnější.

Jaroslav Myška s Evženem v kvalifikaci na Velkou pardubickou překonávají v červeno-žlutém Hadí příkop společně s Tzigane Du Berlais.

Překvapilo vás, že v letošní Velké nebude mít po 24 letech žádného koně trenér Josef Váňa starší?

To je právě o tom, že jeho koně momentálně zdraví nejsou. Trenérka Růžičková v tom má teď štěstí, Sexy Lordovi tělesná schránka drží. Často to je tak, že ti koně, kteří se dokážou v dostihu vyždímat, jdou za hranici možností. To je i případ Well Absoluta. Po té kvalifikaci ani nebyl unavený, ale bohužel si obnovil zranění šlachy.

To chápu, ale Váňa v uplynulých letech do Velké nezřídka nasazoval tři nebo i čtyři koně...

Jo takhle. No, dalo by se říct, že bída přišla i na sedláka.

Štafetu po něm ve smyslu vysokého počtu koní převzala poněkud nečekaně trenérka Hana Kabelková. V závodě se předvede její trio Talent, Star a Del Rey.

Talenta si ve Vápenném Podole piplají odmalička. Stara Hanka myslím dostala do péče jako hotového koně. Del Rey byl po zranění, uvidíme, co s ním provede Velká. V posledních kvalifikacích toho moc nepředvedl, bylo to dost slabé. Ale u nich ve stáji musejí zvážit, zda na to má a jestli je fit. Další věc je ta, že takový kůň už před sebou nejspíš moc pokusů mít nebude.

Koho letos považujete za top favority Velké? Myslíte, že Talent ve 13 letech může ještě zaútočit na triumf?

Podle mě jo. S ním i se Starem by se mělo počítat. Když Talenta přihlásili, musejí si být jisti, že ho ten věk nijak neomezuje. Bude nachystaný, a co je klíčové, Velkou už umí — ty zkušenosti se mu budou hodit. Vedle těch dvou by to mohla rozbalit některá z „mladých pušek“. Vidím to jako otevřené.

Soutěžit bude i pět zahraničních jezdců, z nichž tři v Pardubicích dosud nezávodili. Nebojíte se, že se vám tam budou motat?

To je dostih, nějak to dopadne... Hledím si sám sebe a nad tímhle nepřemýšlím. Hlavní je nebýt blízko, když se něco semele. Ale spadnout mohou i naši kluci.

Jaroslav Myška (v červenobílém) s koněm Goscaterem v kvalifikaci na Velkou pardubickou

V neděli zřejmě bude od brzkých ranních hodin až přes poledne mírně pršet. Může se to projevit na dráze? Bude to klouzat?

Ona bude nacucaná, promokřená do hloubky, jelikož pršelo už dřív. Klouzat by to nemělo. Pardubická dráha je v dobré kondici, správce Vašek Žižka a jeho tým to mají dokonale zmáknuté.

Vzhledem k tomu, že jste ze startovky stáhli Dalibora, vás čekají dva dostihy v sobotu a tři v neděli. Je to tak akorát?

V sobotu pojedu dva slušné koně od trenérky Evky Záhorové a kromě toho budu ještě lítat kolem našich rovinových, takže se nudit nebudu. V neděli to je horší, býval bych rád jezdil víc. Ale zase když tam nemáme svoje koně, tak je to takhle lepší.

Na kterého koně se, mimo samotnou Velkou, nejvíc těšíte? Na Un Revea?

Ano. Ten by v Labi taky nemusel dopadnout zle. Je to šikovný kůň, jen se pořád trochu hledá, je nevyběhaný. Možná musí dozrát, asi mu bude nutné přizpůsobit taktiku.