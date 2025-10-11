Ani jeden z nich není největším favoritem na vítězství, v jejich prospěch však mluví obrovské zkušenosti, jež z pardubického závodiště mají. Navíc oba cítí obří motivaci.
Faltejsek by osmým triumfem mohl dorovnat rekord Josefa Váni, který coby jezdec vyhrál Velkou pardubickou naposledy v roce 2011. A Myška by zase po předchozím dlouhém čekání obhájil titul na stejném koni, se kterým do boje vyrazil i loni. Znovu usedne na hřbet devítiletého ryzáka Sexy Lorda.
Minulý rok s ním prosvištěl celým závodem hned od úvodu v čele a taky si čtyřnohého parťáka trenérky Martiny Růžičkové pochvaloval. „Měla ho velmi dobře připraveného, fyzicky na to prostě měl.“
Jede se dál
I Faltejsek byl s Godfreyem spokojený. Loňský druhý vítěz, devítiletý hnědák, však letos v Pardubicích kvůli zranění nepoběží. Faltejsek měl naskočit do sedla Sacamira, s nímž Velkou pardubickou ovládl předloni, ale i ten se na poslední chvíli zranil. A tak zkušený žokej vyrazí s osmiletým valachem High In The Sky.
Ale zpátky k Myškovi s Faltejskem. Jak vlastně na loňské kuriózní vítězství vzpomínají?
„Že jsme se museli rozdělit o výhru, jsem v podstatě už dávno pustil z hlavy,“ cituje web jezdci.cz Myšku. „Mám z vítězství radost a tohle mě nějak emočně nezasáhlo, je to pryč. Dokážu s tím žít.“
„Vidím to stejně. Nejdřív jsme se dohadovali, ale mně je to vcelku jedno,“ souhlasí Faltejsek. „Měl jsem radost, že i Jarda měl radost a že jsme to zvládli bez problémů. Jede se dál, druhý den jsme stejně oba museli do stáje, bafnout vidle, kolečko a zase makat.“
Ačkoliv v dostihovém světě jsou oba populární, mimo jezdecký sport jejich úspěch zase tolik doceněný není. Vždyť Faltejskovi chybí jen jedno vítězství, aby dorovnal slavného Váňu, o tomto 42letém žokejovi se však tak často nemluví. Ani o Myškovi, který má na kontě málo uvěřitelných 299 domácích překážkových triumfů a na Velké pardubické letos startuje už potřiadvacáté. Pro srovnání: Váňa jel slavnou steeplechase celkem 28krát.
„Sem tam mě někdo osloví, ale podle mě si pozornost mnohem víc zaslouží jiní lidé. Navíc já to nedělám pro slávu,“ prozradil Faltejsek.
„Dnes existuje víc sportů a pozornost diváků je mnohem víc rozprostřená. Dřív toho bylo výrazně méně a taky byly zavřené hranice, proto byla i Velká víc sledovaná. Ale dnes si můžete pustit v televizi jakýkoli sport, můžete sledovat anglický fotbal nebo třeba NHL. To jsou úplně jiné celebrity než my.“
V podstatě se stejnou odpovědí přichází i 45letý Myška.
„Žádnou popularitu nepociťuji. Ono se toho zase tak moc nestalo. Prostě jedeme dál, druhý den už kolikrát ani nikdo neví, kdo vyhrál. Je to opravdu jen těch pět minut slávy, pak večer zavřete kufr a odjedete ze závodiště.“
Pole zkušených jezdců
Navíc dostihový sport je po všech stránkách dost náročný, časově, finančně a především fyzicky. Proto se do něj zase tolik lidí nehrne, ani na letošní Velké pardubické nestartuje žádný nováček.
„Je cítit, že nevyrůstají další pokračovatelé, kteří by tu práci chtěli dělat, protože je to fyzicky i časově poměrně náročné a platy nejsou vysoké. Širší veřejnost zná pouze Velkou pardubickou, kde je na co koukat,“ míní Myška.
„On taky ten sport byl dřív podstatně blíž k lidem. Byl víc spjatý se zemědělstvím, lidé v tom měli kořeny a měli ho víc pod kůží. Dostihy i jezdectví jsou tady dál, ale zaniká takové to hlubší povědomí lidí. Což je škoda, ale bude těžké s tím něco udělat.“
Na druhou stranu do hlavního závodu v Pardubicích, který začne v neděli už v 15.30, letos vyběhne jedno z nejzkušenějších jezdeckých polí v historii. A i díky tomu by se dostih mohl obejít bez větších karambolů.
Myška se Sexy Lordem vyrazí s číslem 14, Faltejsek a High In The Sky ponesou devítku. Mezi 15 žokeji patří oba k těm nejostřílenějším.
Faltejsek jel Velkou pardubickou poprvé v roce 2004 a po čtyřech nedokončených startech a dvou sedmých místech slavil premiérové vítězství o osm let později. Myška se na jeden z nejtěžších překážkových dostihů kvalifikoval už v roce 2001. A na první triumf tak čekal dlouhých 23 let!
„Jsem rád, že se to povedlo, ale kdyby to zase nevyšlo, nevěšel bych se kvůli tomu,“ vtipkoval loni.
A s Faltejskem ho kromě společné výhry spojuje ještě jedna věc: oba svou premiérovou Velkou pardubickou odjeli na koni ze Světlé Hory na Bruntálsku.
Skutečně. Myška tehdy osedlal Torpillea, Faltejsek o tři roky později Hastavena.
Od té doby oba posbírali řadu zkušeností a titulů i mimo pardubické závodiště.
V neděli se jako rivalové postaví na start 135. Velké pardubické. Dočká se jeden z nich obhajoby loňského triumfu?