Stejně musíte bafnout vidle a zase makat. Faltejsek a Myška o pomíjivosti vítězství

Markéta Plšková
  10:00
Jeden se radoval ze sedmého titulu, druhý ve svém 22. startu slavil vůbec poprvé. A oba byli účastníky historického momentu: slavná Velká pardubická měla loni poprvé dva vítěze. Žokejové Jan Faltejsek a Jaroslav Myška v neděli do legendárního dostihu vyjedou znovu.
Žokej Jan Faltejsek s Godfreym (vlevo) a Jaroslav Myška se Sexy Lordem v cílové...

Žokej Jan Faltejsek s Godfreym (vlevo) a Jaroslav Myška se Sexy Lordem v cílové rovince | foto: Martin Veselý, MAFRA

Žokejové Jan Faltejsek (čelem) a Jaroslav Myška se objímají v cíli Velké...
Jaroslav Myška (vlevo) a Jan Faltejsek, Velká pardubická má poprvé v historii...
Jaroslav Myška (vlevo) a Jan Faltejsek, Velká pardubická má poprvé v historii...
Žokej Jan Faltejsek s Godfreym (vlevo) a Jaroslav Myška se Sexy Lordem v cílové...
5 fotografií

Ani jeden z nich není největším favoritem na vítězství, v jejich prospěch však mluví obrovské zkušenosti, jež z pardubického závodiště mají. Navíc oba cítí obří motivaci.

Faltejsek by osmým triumfem mohl dorovnat rekord Josefa Váni, který coby jezdec vyhrál Velkou pardubickou naposledy v roce 2011. A Myška by zase po předchozím dlouhém čekání obhájil titul na stejném koni, se kterým do boje vyrazil i loni. Znovu usedne na hřbet devítiletého ryzáka Sexy Lorda.

Velká pardubická 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

Minulý rok s ním prosvištěl celým závodem hned od úvodu v čele a taky si čtyřnohého parťáka trenérky Martiny Růžičkové pochvaloval. „Měla ho velmi dobře připraveného, fyzicky na to prostě měl.“

Jede se dál

I Faltejsek byl s Godfreyem spokojený. Loňský druhý vítěz, devítiletý hnědák, však letos v Pardubicích kvůli zranění nepoběží. Faltejsek měl naskočit do sedla Sacamira, s nímž Velkou pardubickou ovládl předloni, ale i ten se na poslední chvíli zranil. A tak zkušený žokej vyrazí s osmiletým valachem High In The Sky.

Ale zpátky k Myškovi s Faltejskem. Jak vlastně na loňské kuriózní vítězství vzpomínají?

„Že jsme se museli rozdělit o výhru, jsem v podstatě už dávno pustil z hlavy,“ cituje web jezdci.cz Myšku. „Mám z vítězství radost a tohle mě nějak emočně nezasáhlo, je to pryč. Dokážu s tím žít.“

Jaroslav Myška (vlevo) a Jan Faltejsek, Velká pardubická měla poprvé v historii dva vítěze.

„Vidím to stejně. Nejdřív jsme se dohadovali, ale mně je to vcelku jedno,“ souhlasí Faltejsek. „Měl jsem radost, že i Jarda měl radost a že jsme to zvládli bez problémů. Jede se dál, druhý den jsme stejně oba museli do stáje, bafnout vidle, kolečko a zase makat.“

Ačkoliv v dostihovém světě jsou oba populární, mimo jezdecký sport jejich úspěch zase tolik doceněný není. Vždyť Faltejskovi chybí jen jedno vítězství, aby dorovnal slavného Váňu, o tomto 42letém žokejovi se však tak často nemluví. Ani o Myškovi, který má na kontě málo uvěřitelných 299 domácích překážkových triumfů a na Velké pardubické letos startuje už potřiadvacáté. Pro srovnání: Váňa jel slavnou steeplechase celkem 28krát.

„Sem tam mě někdo osloví, ale podle mě si pozornost mnohem víc zaslouží jiní lidé. Navíc já to nedělám pro slávu,“ prozradil Faltejsek.

„Dnes existuje víc sportů a pozornost diváků je mnohem víc rozprostřená. Dřív toho bylo výrazně méně a taky byly zavřené hranice, proto byla i Velká víc sledovaná. Ale dnes si můžete pustit v televizi jakýkoli sport, můžete sledovat anglický fotbal nebo třeba NHL. To jsou úplně jiné celebrity než my.“

Závod mezi okurkami i historická chyba. Připomeňte si příběhy Velké pardubické

V podstatě se stejnou odpovědí přichází i 45letý Myška.

„Žádnou popularitu nepociťuji. Ono se toho zase tak moc nestalo. Prostě jedeme dál, druhý den už kolikrát ani nikdo neví, kdo vyhrál. Je to opravdu jen těch pět minut slávy, pak večer zavřete kufr a odjedete ze závodiště.“

Pole zkušených jezdců

Navíc dostihový sport je po všech stránkách dost náročný, časově, finančně a především fyzicky. Proto se do něj zase tolik lidí nehrne, ani na letošní Velké pardubické nestartuje žádný nováček.

„Je cítit, že nevyrůstají další pokračovatelé, kteří by tu práci chtěli dělat, protože je to fyzicky i časově poměrně náročné a platy nejsou vysoké. Širší veřejnost zná pouze Velkou pardubickou, kde je na co koukat,“ míní Myška.

Žokejové Jan Faltejsek (čelem) a Jaroslav Myška se objímají v cíli Velké pardubické. V tu chvíli ještě nevěděli, že jsou oba vítězi.
Jaroslav Myška (vlevo) a Jan Faltejsek, Velká pardubická má poprvé v historii dva vítěze.
Jaroslav Myška (vlevo) a Jan Faltejsek, Velká pardubická má poprvé v historii dva vítěze.
Žokej Jan Faltejsek s Godfreym (vlevo) a Jaroslav Myška se Sexy Lordem v cílové rovince
5 fotografií

„On taky ten sport byl dřív podstatně blíž k lidem. Byl víc spjatý se zemědělstvím, lidé v tom měli kořeny a měli ho víc pod kůží. Dostihy i jezdectví jsou tady dál, ale zaniká takové to hlubší povědomí lidí. Což je škoda, ale bude těžké s tím něco udělat.“

Na druhou stranu do hlavního závodu v Pardubicích, který začne v neděli už v 15.30, letos vyběhne jedno z nejzkušenějších jezdeckých polí v historii. A i díky tomu by se dostih mohl obejít bez větších karambolů.

Myška se Sexy Lordem vyrazí s číslem 14, Faltejsek a High In The Sky ponesou devítku. Mezi 15 žokeji patří oba k těm nejostřílenějším.

Faltejsek jel Velkou pardubickou poprvé v roce 2004 a po čtyřech nedokončených startech a dvou sedmých místech slavil premiérové vítězství o osm let později. Myška se na jeden z nejtěžších překážkových dostihů kvalifikoval už v roce 2001. A na první triumf tak čekal dlouhých 23 let!

Velká pardubická 2025: startovní listina, favorité, sázky

„Jsem rád, že se to povedlo, ale kdyby to zase nevyšlo, nevěšel bych se kvůli tomu,“ vtipkoval loni.

A s Faltejskem ho kromě společné výhry spojuje ještě jedna věc: oba svou premiérovou Velkou pardubickou odjeli na koni ze Světlé Hory na Bruntálsku.

Skutečně. Myška tehdy osedlal Torpillea, Faltejsek o tři roky později Hastavena.

Od té doby oba posbírali řadu zkušeností a titulů i mimo pardubické závodiště.

V neděli se jako rivalové postaví na start 135. Velké pardubické. Dočká se jeden z nich obhajoby loňského triumfu?

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Kolín vs. BrozanyFotbal - 10. kolo - 11. 10. 2025:Kolín vs. Brozany //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.80
  • 3.60
  • 4.20
Příbram B vs. Táborsko akademieFotbal - 10. kolo - 11. 10. 2025:Příbram B vs. Táborsko akademie //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.46
  • 3.77
  • 2.02
Ml. Boleslav B vs. Most/SoušFotbal - 10. kolo - 11. 10. 2025:Ml. Boleslav B vs. Most/Souš //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.40
  • 3.50
  • 2.00
Jablonec B vs. VelvaryFotbal - 10. kolo - 11. 10. 2025:Jablonec B vs. Velvary //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.39
  • 5.00
  • 6.20
Neratovice vs. ZápyFotbal - 10. kolo - 11. 10. 2025:Neratovice vs. Zápy //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 4.40
  • 3.70
  • 1.70
Písek vs. MotorletFotbal - 10. kolo - 11. 10. 2025:Písek vs. Motorlet //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.56
  • 4.07
  • 3.59
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Populární horolezec zemřel po pádu ze skály během živého vysílání

Zemřel Balin Miller, populární horolezec a influencer. Zahynul při výstupu na El Capitan v Yosemitském národním parku, svůj výstup v té chvíli streamoval na TikToku. Bylo mu 23 let.

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Sainz si stěžuje na vysílání F1: Víc je zajímají naše přítelkyně než závodění

Pokud sledujete formuli 1 pravidelně, nemohli jste si toho nevšimnout. Momentů, kdy režie televizních přenosů zamíří během závodů do garáží jednotlivých týmů, stále přibývá. V záběru se rázem ocitnou...

Jsem pomalý, myslel si. Byl z toho světový rekord. Kratochvíl o singapurském zázraku

Když se v místnosti pro tiskovou konferenci pustil jeho závod na 400 metrů kraulem z nedávného mistrovství světa, celý se rozzářil. „Vrací se mi krásné vzpomínky,“ líčil pak para plavec David...

11. října 2025  10:06

Stejně musíte bafnout vidle a zase makat. Faltejsek a Myška o pomíjivosti vítězství

Jeden se radoval ze sedmého titulu, druhý ve svém 22. startu slavil vůbec poprvé. A oba byli účastníky historického momentu: slavná Velká pardubická měla loni poprvé dva vítěze. Žokejové Jan...

11. října 2025

Dusno v Litvínově. Kotel supěl u VIP a střídačky, policie hlídala kanceláře

Napětí v hokejovém Litvínově roste. Vlajkonoši při pátečním domácím zápase s Kladnem skandovali hesla proti vedení pod VIP místy a svoji nevoli vyjádřili i za domácí střídačkou. Policisté pro jistotu...

10. října 2025  21:41,  aktualizováno  11.10 8:57

Vaz v čudu, o olympiádu přijdu, ví Nosek. Rulíkův verdikt ho vytočil i kvůli rodině

Ještě v červnu byl na sportovním vrcholu. S hokejisty Floridy tehdy křepčil po zisku Stanley Cupu, v NHL se konečně dočkal vysněného triumfu. Jenže během léta si přivodil zranění a chybět bude...

11. října 2025  7:56

Basketbalistky Las Vegas ovládly i čtvrté finále WNBA a slaví třetí titul

Basketbalistky Las Vegas jsou šampionkami zámořské WNBA . Nad Phoenixem zvítězili i ve čtvrtém finálovém souboji a po výsledku 97:86 slaví třetí titul za uplynulé čtyři sezony. Domácím Mercury...

11. října 2025  7:51

Nedvědovi u Sparty začala šichta: Musíme se dát jinou cestou, změny mohou přijít

Náročnější extraligovou premiéru v pozici hlavního kouče, aby Jaroslav Nedvěd pohledal. Na hokejové střídačce ambiciózní, leč zkroušené Sparty, proti nabitým Pardubicím, byl pár desítek hodin ve...

11. října 2025  7:19

Ovčí ostrovy, past na favority. Jak to dělají? Každý sedmý Faeřan má registračku

Premium

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Nedávno to bylo pětatřicet let. Polovina září 1990, stadion ve švédské Landskroně, tisícovka diváků a jeden z největších šoků fotbalové historie. Parta amatérů hrála soutěžní zápas poprvé v životě,...

11. října 2025

Rozkaz zněl jasně, střílet! Ranař Košťálek na Spartě řádil: Tady mě to vždy motivuje

Dvěma výtečnými střelami vždy dodal Pardubicím klidný odstup. Obránce Jan Košťálek se na Spartě, kde dřív hrával, během pátečního večera domácím fanouškům řádně připomněl. Ke dvěma gólům v očekávaném...

10. října 2025  23:45

Oslabení Slováci padli v Severním Irsku, Němci se posunuli do čela skupiny

Slovenští fotbalisté utrpěli v kvalifikaci pro mistrovství světa první porážku. V Severním Irsku prohráli 0:2 a museli přenechat první místo ve skupině A Němcům, kteří v Sinsheimu splnili úlohu...

10. října 2025  18:43,  aktualizováno  23:37

Satoranský se zaskvěl v Eurolize. Nastřílel 14 bodů a dirigoval výhru Barcelony

Tomáš Satoranský se 14 body podílel na vítězství basketbalistů Barcelony v euroligovém derby s Valencií 108:102. Český rozehrávač za 24 minut hry minul jedinou ze šesti střel z pole a zaznamenal také...

10. října 2025  23:15

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Mašek po hattricku: Mrzelo by, kdybych ho nedal. Lepší vstup jsme si nemohli přát

Útočník Lukáš Mašek se třemi góly podílel na demolici Ázerbájdžánu, který fotbaloví reprezentanti do 21 let v kvalifikaci mistrovství Evropy porazili v Karviné 5:0. „Teď si asi sedneme na pokoji a...

10. října 2025

Jednadvacítka přejela Ázerbájdžán, třikrát se v Karviné trefil Mašek

Po šesti letech se fotbalová reprezentace do 21 let vrátila do Karviné a v utkání kvalifikace mistrovství Evropy 2027 porazila Ázerbájdžán 5:0. Češi tak po třech zápasech mají ve skupině devět bodů a...

10. října 2025  21:16,  aktualizováno  21:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.