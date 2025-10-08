Faltejsek na tribuně nebude, pustí ho před sebe Ir? Fotofiniš by měl letos fungovat

Dlouho se loni v Pardubicích řešilo, kdo projel cílem jako první. Byl to Myška se Sexy Lordem, nebo ho předehnali Faltejsek a Godfrey?
Jelikož lidské oko nemohlo titěrný rozdíl ve finiši rozeznat, měla o vítězi rozhodovat cílová kamera.
Třeba jako když v roce 2010 odhalila, že Josef Váňa v dramatickém finiši předčil Marka Stromského, a to o pouhou nozdru, tedy asi 0,01 sekundy. Jenže minulý rok její obsluha nezmáčkla tlačítko a tak cílová fotografie vůbec nevznikla.
Historická chvíle! Pardubická má poprvé dva vítěze, slaví Myška a Faltejsek
„Vím, že na jaře byla pořízena nová cílová kamera. Ujistili mě, že všechno je v pořádku, že vše by mělo být zajištěno. Kamery by tam měly být dvě. Děláme všechno pro to, aby bylo vše funkční,“ ujistil na tiskové konferenci ředitel Dostihového spolku Jaroslav Müller.
Pokud bude potřeba, měl by letos fotofiniš fungovat. Taková jistota však nejprve chyběla u účasti sedminásobného šampiona Faltejska.
Jeho loňský parťák Godfrey letos slavný dostih nepoběží, jelikož se zranil ve výběhu. Šikovný žokej měl závodit s koněm Sacamirem, se kterým Velkou pardubickou ovládl předloni.
Jenže i ten je aktuálně indisponován. „Šel se po práci vyválet do pískového výběhu, kam chodí celý život,“ popsal pro Deník jeho trenér Radim Petřík. „Při válení se asi kopl do nohy. Bohužel. Nic drastického, aby to byl konec kariéry, ale na Velkou pardubickou to není.“
Majitelé tak Sacamira ze závodu odhlásili a Faltejsek neměl moc času, aby si našel nového koně.
„Hned jsem Honzovi volal,“ líčil Petřík. „Samozřejmě ho to mrzí. Říkal, že přinejhorším bude sedět na tribuně, ale to se nestane. Určitě po něm někdo sáhne.“
Pardubická ostuda. Řada fotografů, ale nejdůležitější selhal. V nejhorší chvíli
Petřík měl pravdu. Faltejsek ve startovní listině skutečně figuruje, s jeho jménem je spojen hnědák High In The Sky. Že by ale patřili mezi favority na vítězství, díky němuž by 42letý žokej dorovnal rekordní počet triumfů Váni staršího, se říct nedá.
Před startem se totiž rýsují jiní adepti na výhru.
Právě Váňa po roční pauze do dostihu vysílá jednoho z nich. Chelmsford loňskou Velkou pardubickou vynechal kvůli poraněné šlaše, letos dominoval ve třetí kvalifikaci.
„Je pro nás dobře, že má dostih v nohách,“ pochvaluje si zkušený kouč. „Nikdy ještě Velkou nešel, můžeme doufat, že to nebude problém. Kdyby měl nohy, čtyři roky ho tu nikdo neporazil. Jeho zdravotní stav není na to, aby absolvoval hodně dostihů.“
Na Chelmsfordovi pojede vítěz z roku 2017 Jan Kratochvíl. Jsou ale pouze spolufavority.
V seznamu totiž září ještě jedno jméno: Stumptown. Osmiletý irský hnědák. A bylo by skutečně senzací, pokud by s žokejem Keithem Michaelem Donoghuem vyhrál.
Velká pardubická 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat
Je tomu totiž už třicet let, co cílem jako první prolétl britský ryzák It’s a Snip. Od té doby vždy triumfoval český kůň. A účastníci z ciziny hlavně sčítali nezdary.
„Letos je podle mě zahraniční konkurence nejsilnější v historii,“ podotkl Váňa, který v případě vítězství Chelmsforda získá dvanáctý primát coby trenér.
Nebo se skutečně zadaří Stumptownovi? Či si pro rekord dojede Faltejsek? A taky možná čeká diváky podobně jako loni ještě větší překvapení.