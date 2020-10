Naděje pro příští Velkou pardubickou. Evžen kraloval Ceně Labe

„S vítězstvím jsem samozřejmě spokojený, ale on je takový lajdák a má rád takové to dostihové dění. Když jsou všude kolem ruchy, je soustředěnější. Nasekal hodně chyb, byl laxní, nedával pozor. Skáče tady v práci, asi to tak i bral, takže jsem si ho musel víc hlídat,“ popisoval po doběhu Evženův žokej Jaroslav Myška.



Jemu i jeho ženě zatrnulo, když valach zaváhal při nájezdu na Irskou lavici. Začal přibrzďovat a Myška musel řádně koně pobídnout, aby se jim podařilo v dobré rychlosti na val vyskočit.

V dostihu pak pracoval na špici. Při výběhu na trávu se k němu ale přidal výborně jdoucí Lombargini s žokejem Janem Faltejskem a nabídl pohledný souboj až do cíle.

„On si to jen hlídal, aby tam strčil nos první, ale víc ze sebe nevydal, byl jsem si jistý, že vyhrajeme,“ řekl Myška.

Blízko dalšího vítězství byl i s Rozinou, a to v dostihu určeném pro klisny. Tam jim odpadly soupeřky hned v úvodu dostihu. Žokej Ferhanov je vinou neznalosti kurzu dostihu vytlačil z předepsané dráhy a odstřelil nejen šance favoritky Alegorie, ale i Caline De Juilley a její stájové kolegyně Dalliny.

A tak se Rozina s Myškou ujala diktování tempa, které jim málem vyneslo vítězství. Jenže v cílové rovině je po boji předstihla nečekaně šestiletá ryzka Engele filmového producenta Jaroslava Boučka s Ondřejem Velkem.

Valští brali ještě čtvrté místo v Ceně Vltavy na 4 500 metrů, a to zásluhou tempaře Bridgeura.

Dobrého koně si ve stáji hýčká i Zdeněk Mimra, který své svěřence připravuje v Častolovických Horkách u Borohrádku. V poháru BICZ holding nasedlal vítězného hnědáka Del Reye žokejovi Pavlu Složilovi mladšímu.

Dařilo se i další regionální trenérce Haně Kabelkové, která kromě čtvrtého místa ve Velké pardubické s Talentem brala druhé místo s Lad Inem v dostihu pro překážkové sprintery - Poplerově memoriálu.

„To by se muselo všechno sejít, abychom brali slušné umístění, a jemu by musela přijít top forma, aby měl na tu konkurenci, která se sešla,“ říkala před dostihem Kabelková, která svoje koně připravuje ve Vápenném Podolu.

A stalo se. Urostlého tempaře předběhla jen výborná Dajuka trenéra Radka Holčáka.

„S tímhle umístěním musím být spokojená, takhle vysoko jsem ho vážně nečekala,“ řekla po doběhu Kabelková.

Dostihy patřily favoritům

Při hlavním překážkovém mítinku roku se prosadili favorité. Hned na úvod posbírala dvě vítězství stáj bývalého prezidenta Jockey Clubu Jiřího Charváta. Zlatou sponu tříletých pro sebe ukořistil tříletý hnědák Roncal a o necelou půlhodinu po něm se v Křišťálovém poháru Pardubic prosadili v doběhu raz dva Aztek a letos poprvé startující klisna Cheminée.

Devítiletého zkušeného Azteka jel v dostihu Marek Stromský. „Udělal přesně to, co jsem po něm chtěl. Nastoupil 200 metrů před cílem, on jak u sebe nemá koně, tak se mu nechce bojovat, je to kontaktní kůň, musel soupeřit a to je přesně to, co má rád,“ řekl po doběhu trenér Azteka Tomáš Váňa.

I v dalším dostihu měl být podle papírových předpokladů vidět Anaking Jiřího Charváta. Kůň ale včera neakceptoval nasazené tempo, a tak když se k dlouhému trháku nadechl Dusigrosz s Kratochvílem, na lepší než čtvrté místo to včera nebylo. Svěřenec Josefa Váni ovládl lehce Stříbrnou trofej. Tím však galapředstavení jeho koní neskončilo. Hned v následujícím dostihu se prosadil velký překážkový talent z jeho stáje - Chelmsford, který tak přidal další vítězství k tomu z osmého srpna. A do třetice tým kolem Josefa Váni. Na svou dávnou slávu si vzpomněl líbivý černý hnědák Buonarroti, který opět pod žokejem Janem Kratochvílem opanoval Cenu Vltavy.

O to víc se čekalo, jak si povede kvarteto Váňových koní ve Velké. Ambice i život Sottoventa skončily na Taxisově příkopu, kde měl pád i No Time To Lose. Obhájce Theophilos ani Mazhilis na dotovaná umístění nedosáhli.