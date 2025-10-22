Pivo nebylo to hlavní. Diváků přes dva miliony. Dozvuky Velké pardubické

„Letošní Velká pardubická přitahovala pozornost nejen v České republice, ale také v zahraničí,“ podotkla mluvčí dostihového spolku Kateřina Anna Nohavová.
Důvod je prostý. Po třiceti letech v Pardubicích slavil zahraniční kůň Stumptown z područí irského trenéra Gavina Cromwella. „Právě na Britských ostrovech byla akce sledována nejvíce,“ potvrdila Nohavová.
Prim jinak logicky hrál tuzemský vysílatel Česká televize. Na programech ČT1 a ČT sport si hlavní nedělní dostih nenechalo ujít 2,2 milionu lidí. Dalších třiadvacet tisíc pak dorazilo přímo na závodiště.
„O Velkou pardubickou lidé jevili zájem dlouho před uzavřením startovních listin. Vstupenky šly do projede už v prosinci 2024 a před letními prázdninami bylo jasné, že se vyprodají,“ řekla Nohavová.
Dostihový spolek zajistil nové prostory ke sledování dostihů, ale musel obstarat také odpovídající cateringové služby. Jednou z firem byl například Catering Melodie, který jistil servis pro čtyři a půl tisíce lidí.
„Firma k tomu potřebovala personál čítající 400 lidí a celková hmotnost jí připravovaných pokrmů dosáhla váhy 3 485 kilogramů,“ přiblížila Nohavová.
Na menu byly klasiky jako kuřecí řízek, hovězí guláš, klobása či burger a mnoho dalšího. „A jedno překvapení? Nejpopulárnějším nápojem na závodišti tentokrát nebylo pivo, ale víno,“ porovnávala Nohavová.
Stejně tak i letos k dostihům neodmyslitelně patřilo sázení. Jak už před časem informovala společnost Tipsport, lidé sáhli do kapsy pro více než 31,5 milionu korun. Nejšťastnější výherce si potom odnesl 850 tisíc, právě díky zmíněném triumfu Stumptowna.
Letošní ročník je již definitivně minulostí, startují přípravy na ten příští. Poběží se tradičně druhou říjnovou neděli 11. října 2026.