Na původním Taxisu by půlka letošních koní spadla, podivuje se trenér Popelka

Autor:
  15:25
Navázal na kariéru svého otce a už přes dvacet let se věnuje trénování koní na nejvyšší dostihové úrovni. Aktuálně má Stanislav Popelka ve stájích Srdéčko mezi vesnicemi Ludmírov, Ponikev a Hvozd na Prostějovsku pod dohledem 33 svěřenců, z toho osm je jeho vlastních. Mnoho z Popelkových koní už se představilo na Velké pardubické, letos tam klisna Ztracenka doběhla osmá.
Trenér Stanislav Popelka a jeho svěřenka Ztracenka u stájí

Trenér Stanislav Popelka a jeho svěřenka Ztracenka u stájí | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Momentka z dostihové stáje ve Hvozdu
Momentka z dostihové stáje ve Hvozdu
Momentka z dostihové stáje ve Hvozdu
Trenér Stanislav Popelka a jeho svěřenka Ztracenka u stájí ve Hvozdu
5 fotografií

Na pardubickém závodišti navíc zazářil devítiletý ryzák Angkor Wat, který po loňském vítězství v Popplerově memoriálu ovládl druhý nejdelší překážkový dostih Cena Labe.

Jak jste spokojen s letošním ročníkem Velké pardubické? Potěšilo vás umístění Ztracenky?
Co se týká přímo Velké pardubické, tak tam jsme si slibovali víc, než že to jen přeskáče a skončí na osmém místě. Roli tam určitě hrálo, že Ztracenka neabsolvovala přípravný dostih v září. To máte, jako kdyby fotbalista trénoval, trénoval, ale nehrál zápasy. I u koní je zátěž ze závodů potřebná. Ztracenka odběhla před Velkou pardubickou pouze dva závody.

„Ukradené“ vítězství

Na prvenství ve Velké pardubické trenér Stanislav Popelka stále čeká. A to přesto, že už jej jednou slavil. Jak je to možné?

Jeho svěřenec Nikas v roce 2015 se žokejem Markem Stromským v sedle nejprestižnější dostih v Česku vyhrál, o triumf však přišel kvůli dopingu. Ten se do jeho těla dostal z krmiva, přičemž u soudu byla prokázána vina na straně dodavatele, který tak musel trenérovi, majiteli koně a žokejovi vyplatit odškodné ve výši 2,3 milionu korun.

Největšími oficiálními úspěchy Popelkových svěřenců tak jsou druhá místa Hirsche z roku 2008 a Nikase z roku 2016. Zkušený trenér a chovatel je také šestinásobným držitelem triumfů na Prvomájové steeplechase v Lysé nad Labem, kde jeho svěřenec Mandarin zvítězil dokonce třikrát po sobě.

Jedním z nich byla jarní kvalifikace právě na Velkou?
Ano, to bylo v květnu. Kvalifikaci zvládla suprově – na to, že byl dostih velice rychlý, se s ním poprala velice dobře a skončila druhá za Sexy Lordem. Přes léto jsem ji nechal bez dostihů a pět týdnů před Velkou pardubickou ji měla čekat zářijová kvalifikace jako zátěžová zkouška. Bylo by to velké plus, aby pak dobře šla samotnou Velkou. Žokej Jakub Kocman ovšem už při pátém skoku spadl, takže dostih nedokončili. A to, co dá koni přímo závod, tréninkem nikdy nedoženete.

Jaká byla letos trať Velké, vyhovovala koním?
Trať byla velmi dobrá. Mají tam výborný zavlažovací systém, takže trať je v kondici, i když neprší. Tráva je hustá, všechny skoky sestříhané, dráha byla krásná. Letos prý mohla konkurovat i závodní dráze v Cheltenhamu (jedno z nejslavnějších anglických dostihových závodišť, kam pravidelně míří i tamní královská rodina).

Nejslavnějším a nejtěžším z jedenatřiceti překážek v Pardubicích je bezpochyby Taxisův příkop. V roce 2021 byl upraven do bezpečnější podoby, od letoška navíc organizátoři posunuli start Velké o 30 minut dříve, aby překážka vrhala menší stín, což má koním pomoct s lepším odhadnutím odskoku. Jak tuto změnu vnímáte?
Určitě to svoje důvody má, v předchozích letech právě stín vrhaný překážkou ovlivnil při skoku našeho Impala, který se odrazil víc než dva metry před stínem a neměl pak šanci za překážkou správně doskočit. Takže z mého pohledu je to určitě plus. Jediné minus, které vnímám, je, že musíme koně vyrušit a vyjíždět ze stájí ještě o něco dříve, protože na místo jezdíme vždy až ráno před dostihem a ne den dopředu. Hlavní však je změna celé překážky, ke které došlo před těmi pár lety. Kdyby tam letos byl původní Taxis, tak půlka koní spadne. Jako kdyby se v průběhu času skokové možnosti koní zhoršovaly... Letošní vítěz by na původním Taxisu rozhodně neobstál, toho drželi všichni svatí, aby nesletěl.

Momentka z dostihové stáje ve Hvozdu

Na Velkou pardubickou se kromě Ztracenky kvalifikovali také vaši další koně Angkor Wat a Yank. Nadějného Angkor Wata jste nakonec umístil na start Ceny Labe, kterou vyhrál. Proč jste jej neposlal do nejprestižnějšího závodu?
Majitel ho chtěl dát do Velké už letos, ale rozmluvil jsem mu to a myslím, že jsem udělal dobře. Co se týká délky dostihu, je to pořád ještě velký rozdíl. Červnová kvalifikace, na které s Janem Odložilem v sedle skončil druhý, byla na stejnou vzdálenost jako Cena Labe, tedy 5 200 metrů. Tuhle distanci jsme měli ozkoušenou. Kromě Taxisu si zkusil všechny skoky, které jsou na Velké, ale potřebuje si to všechno víc zažít, není na tom zkušenostmi jako Ztracenka, která je na pardubickém závodišti od čtyř let. Člověk má samozřejmě vždycky nějaké pochyby, ale u ní jsem měl čisté svědomí, že ji tam můžu pustit, protože na to skokansky i vytrvalostně má. U Angkor Wata jsem o tom přesvědčený nebyl.

Stejně musíte bafnout vidle a zase makat. Faltejsek a Myška o pomíjivosti vítězství

Příští rok s ním na Velkou pomýšlíte?
To si pište, že pomýšlím. Minulý rok vyhrál Popplera na 3 300 metrů, letos Cenu Labe na 5 200 metrů, na jaře zkusíme delší kvalifikaci na 5 800 metrů, a když na tom bude zdravotně dobře, tak je ve hře start na Velké pardubické. Nikdy ale není záruka, že koni při tak dlouhém dostihu nedojdou síly.

Jde vůbec takto dlouhý dostih nasimulovat při tréninku?
Určitě nejde. Vždy záleží, co je v tom koni, mým úkolem je to poznat a dát mu to, co v sobě má mít. Práce na trénincích ale zase nemůže být příliš, protože pokud jde kůň na dostihy trošku unavený, tak ho to může zbytečně ubíjet a výsledek to zhorší. Pružina se zkrátka nesmí přetáhnout.

Momentka z dostihové stáje ve Hvozdu

Jak vlastně koně psychicky zvládají přesun z klidných stájí uprostřed lesů na rušné pardubické závodiště?
Je to pro ně změna. Pouštíme jim ve stáji jako simulaci ruchu alespoň rádio. (směje se)

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Třinec vs. Ml. BoleslavHokej - 17. kolo - 24. 10. 2025:Třinec vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
24. 10. 17:00
  • 1.58
  • 4.85
  • 4.49
Litvínov vs. LiberecHokej - 17. kolo - 24. 10. 2025:Litvínov vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
24. 10. 17:30
  • 2.66
  • 4.30
  • 2.22
Plzeň vs. Hradec Kr.Hokej - 17. kolo - 24. 10. 2025:Plzeň vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
24. 10. 17:30
  • 2.25
  • 3.90
  • 2.78
K. Vary vs. SpartaHokej - 17. kolo - 24. 10. 2025:K. Vary vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
24. 10. 18:00
  • 2.68
  • 4.30
  • 2.20
Kladno vs. OlomoucHokej - 17. kolo - 24. 10. 2025:Kladno vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
24. 10. 18:00
  • 2.08
  • 4.21
  • 2.92
Kometa vs. VítkoviceHokej - 17. kolo - 24. 10. 2025:Kometa vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
24. 10. 18:00
  • 1.90
  • 4.30
  • 3.30
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte sporty podle fotky? Otestujte si, zda máte přehled

Jsou sporty, které aspoň jednou v životě musel vidět snad každý. Ale co ty, které nejsou v Česku tolik na očích? Poznáte bez potíží všechny? Otestujte svůj přehled ve velkém kvízu.

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Petra Kvitová je podruhé těhotná. Ze syna bude velký bráška, oznámila tenistka

Bývalá profesionální česká tenistka Petra Kvitová (35) je podruhé těhotná. Radostnou novinu oznámila svým fanouškům na Instagramu. Loni v červenci se jí narodil syn Petr.

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

ONLINE: Rijeka - Sparta 0:0, do dohrávky půjdou hosté s Kairinenem a Rynešem

Sledujeme online

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Zkrácený zápas na pětačtyřicet minut. Sparťanští fotbalisté dohrávají své druhé utkání v Konferenční lize. V Rijece se začíná od 46. minuty za bezbrankového stavu a ve zcela jiných podmínkách než ve...

24. října 2025  15:15,  aktualizováno  15:27

Na původním Taxisu by půlka letošních koní spadla, podivuje se trenér Popelka

Navázal na kariéru svého otce a už přes dvacet let se věnuje trénování koní na nejvyšší dostihové úrovni. Aktuálně má Stanislav Popelka ve stájích Srdéčko mezi vesnicemi Ludmírov, Ponikev a Hvozd na...

24. října 2025  15:25

Málo registrovaných Čechů a kontumace. Volejbalisté Liberce zpětně přišli o výhru

Volejbalisté Liberce přišli o výhru 3:2 nad Karlovarskem. Český volejbalový svaz jim čtvrteční utkání 1. kola extraligy zkontumoval, protože neměli v zápise nezbytných minimálně sedm hráčů s českou...

24. října 2025  15:22

Nymburk si před školáky zastřílel proti Písku a slaví 50. domácí výhru v řadě

Nymburští basketbalisté deklasovali v předehrávce 7. kola hostující Písek 105:75 a udrželi neporazitelnost v ligové sezoně. V dopoledním utkání pro školáky si úřadující mistři připsali padesáté...

24. října 2025  13:18,  aktualizováno  14:59

Vyladěný retro duel, NHL se vrátila v čase. Nečas bodoval i za Quebec, proti Hartfordu

Dvě ikonická loga, osmdesátková klasika, souboje v Adamsově divizi. Hokejová NHL na chvíli nostalgicky zavzpomínala. Vrátila se minimálně o třicet let zpět, kdy ještě soutěž hrávali jak Quebec, tak...

24. října 2025  14:55

Pořadatelé si přejí, aby maratonci běželi Ostravou pod dvě hodiny a deset minut

Upravenou a ještě rychlejší trať s mezinárodní certifikací World Athletics slibují pořadatelé druhého ročníku Zlatého maratonu Emila Zátopka Ostrava. Atleti poběží celým městem, přičemž start je v...

24. října 2025  14:45

Štochlovou se Svozilovou čeká na písku v Kapském Městě předkolo play off

Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilovou prohrály na Pro Tour Elite v Kapském Městě s nasazenými dvojkami Valentinou Gottardiovou a Rekou Orsiovou Tothovou z Itálie 12:21, 15:21 a čeká je předkolo...

24. října 2025  14:03

Plzeňská euforie. Hyský a Šádek šli do půl těla, Červ si ulevil: Ty kráso, neuvěřitelné!

Zpočátku se ostýchal a viditelně se mu příliš nechtělo. „Sundej triko!“ zakřičel kdosi na šéfa fotbalové Plzně Adolfa Šádka. Ten se nakonec přemluvit nechal a za bouřlivého potlesku si svlékl černé...

24. října 2025  13:41

Nosková si v Tokiu zahraje semifinále, Muchová nevyužila mečbol a končí

Linda Nosková postoupila do semifinále tenisového turnaje v Tokiu. Ve čtvrtfinále vedla nad Annou Kalinskou 6:0 a 1:0, když Ruska kvůli potížím se zády utkání vzdala. Vypadla naopak Karolína Muchová,...

24. října 2025  8:58,  aktualizováno  13:39

Jablonecký majitel Střeštík před derby: S Ondrou Kaniou si často voláme

Své premiérové podještědské derby v roli oficiálního majitele fotbalového Jablonce bude sice Jakub Střeštík prožívat intenzivně, ale jen na dálku z Dubaje, kde tráví dlouho plánovanou rodinnou...

24. října 2025  13:34

Famózní devítibodová show mladíků. Nerespektovali jsme je, štvalo soupeře

Sázka na mladé se San Jose při přestavbě vyplácí. A jak! Devatenáctiletý Macklin Celebrini a o rok starší Will Smith předvedli proti hokejistům New York Rangers fenomenální výkon, při výhře 6:5 po...

24. října 2025  13:11

Pochválil nás i Kwiatkowski. Česká stáj ATT je ve třetí divizi nejlepší na světě

Jsou nejúspěšnějším českým cyklistickým týmem - a letos poprvé také nejlepším třetidivizním týmem v Evropě, dokonce i na světě. Stáj ATT Investments stoupá výsledkově stále výš, ale o přechodu do...

24. října 2025  12:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.