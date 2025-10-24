Na pardubickém závodišti navíc zazářil devítiletý ryzák Angkor Wat, který po loňském vítězství v Popplerově memoriálu ovládl druhý nejdelší překážkový dostih Cena Labe.
Jak jste spokojen s letošním ročníkem Velké pardubické? Potěšilo vás umístění Ztracenky?
Co se týká přímo Velké pardubické, tak tam jsme si slibovali víc, než že to jen přeskáče a skončí na osmém místě. Roli tam určitě hrálo, že Ztracenka neabsolvovala přípravný dostih v září. To máte, jako kdyby fotbalista trénoval, trénoval, ale nehrál zápasy. I u koní je zátěž ze závodů potřebná. Ztracenka odběhla před Velkou pardubickou pouze dva závody.
„Ukradené“ vítězství
Na prvenství ve Velké pardubické trenér Stanislav Popelka stále čeká. A to přesto, že už jej jednou slavil. Jak je to možné?
Jeho svěřenec Nikas v roce 2015 se žokejem Markem Stromským v sedle nejprestižnější dostih v Česku vyhrál, o triumf však přišel kvůli dopingu. Ten se do jeho těla dostal z krmiva, přičemž u soudu byla prokázána vina na straně dodavatele, který tak musel trenérovi, majiteli koně a žokejovi vyplatit odškodné ve výši 2,3 milionu korun.
Největšími oficiálními úspěchy Popelkových svěřenců tak jsou druhá místa Hirsche z roku 2008 a Nikase z roku 2016. Zkušený trenér a chovatel je také šestinásobným držitelem triumfů na Prvomájové steeplechase v Lysé nad Labem, kde jeho svěřenec Mandarin zvítězil dokonce třikrát po sobě.
Jedním z nich byla jarní kvalifikace právě na Velkou?
Ano, to bylo v květnu. Kvalifikaci zvládla suprově – na to, že byl dostih velice rychlý, se s ním poprala velice dobře a skončila druhá za Sexy Lordem. Přes léto jsem ji nechal bez dostihů a pět týdnů před Velkou pardubickou ji měla čekat zářijová kvalifikace jako zátěžová zkouška. Bylo by to velké plus, aby pak dobře šla samotnou Velkou. Žokej Jakub Kocman ovšem už při pátém skoku spadl, takže dostih nedokončili. A to, co dá koni přímo závod, tréninkem nikdy nedoženete.
Jaká byla letos trať Velké, vyhovovala koním?
Trať byla velmi dobrá. Mají tam výborný zavlažovací systém, takže trať je v kondici, i když neprší. Tráva je hustá, všechny skoky sestříhané, dráha byla krásná. Letos prý mohla konkurovat i závodní dráze v Cheltenhamu (jedno z nejslavnějších anglických dostihových závodišť, kam pravidelně míří i tamní královská rodina).
Nejslavnějším a nejtěžším z jedenatřiceti překážek v Pardubicích je bezpochyby Taxisův příkop. V roce 2021 byl upraven do bezpečnější podoby, od letoška navíc organizátoři posunuli start Velké o 30 minut dříve, aby překážka vrhala menší stín, což má koním pomoct s lepším odhadnutím odskoku. Jak tuto změnu vnímáte?
Určitě to svoje důvody má, v předchozích letech právě stín vrhaný překážkou ovlivnil při skoku našeho Impala, který se odrazil víc než dva metry před stínem a neměl pak šanci za překážkou správně doskočit. Takže z mého pohledu je to určitě plus. Jediné minus, které vnímám, je, že musíme koně vyrušit a vyjíždět ze stájí ještě o něco dříve, protože na místo jezdíme vždy až ráno před dostihem a ne den dopředu. Hlavní však je změna celé překážky, ke které došlo před těmi pár lety. Kdyby tam letos byl původní Taxis, tak půlka koní spadne. Jako kdyby se v průběhu času skokové možnosti koní zhoršovaly... Letošní vítěz by na původním Taxisu rozhodně neobstál, toho drželi všichni svatí, aby nesletěl.
Na Velkou pardubickou se kromě Ztracenky kvalifikovali také vaši další koně Angkor Wat a Yank. Nadějného Angkor Wata jste nakonec umístil na start Ceny Labe, kterou vyhrál. Proč jste jej neposlal do nejprestižnějšího závodu?
Majitel ho chtěl dát do Velké už letos, ale rozmluvil jsem mu to a myslím, že jsem udělal dobře. Co se týká délky dostihu, je to pořád ještě velký rozdíl. Červnová kvalifikace, na které s Janem Odložilem v sedle skončil druhý, byla na stejnou vzdálenost jako Cena Labe, tedy 5 200 metrů. Tuhle distanci jsme měli ozkoušenou. Kromě Taxisu si zkusil všechny skoky, které jsou na Velké, ale potřebuje si to všechno víc zažít, není na tom zkušenostmi jako Ztracenka, která je na pardubickém závodišti od čtyř let. Člověk má samozřejmě vždycky nějaké pochyby, ale u ní jsem měl čisté svědomí, že ji tam můžu pustit, protože na to skokansky i vytrvalostně má. U Angkor Wata jsem o tom přesvědčený nebyl.
Příští rok s ním na Velkou pomýšlíte?
To si pište, že pomýšlím. Minulý rok vyhrál Popplera na 3 300 metrů, letos Cenu Labe na 5 200 metrů, na jaře zkusíme delší kvalifikaci na 5 800 metrů, a když na tom bude zdravotně dobře, tak je ve hře start na Velké pardubické. Nikdy ale není záruka, že koni při tak dlouhém dostihu nedojdou síly.
Jde vůbec takto dlouhý dostih nasimulovat při tréninku?
Určitě nejde. Vždy záleží, co je v tom koni, mým úkolem je to poznat a dát mu to, co v sobě má mít. Práce na trénincích ale zase nemůže být příliš, protože pokud jde kůň na dostihy trošku unavený, tak ho to může zbytečně ubíjet a výsledek to zhorší. Pružina se zkrátka nesmí přetáhnout.
Jak vlastně koně psychicky zvládají přesun z klidných stájí uprostřed lesů na rušné pardubické závodiště?
Je to pro ně změna. Pouštíme jim ve stáji jako simulaci ruchu alespoň rádio. (směje se)