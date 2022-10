Kdo je Argano? „Dámička“, které dost odpustím, říká žokej Liška

Při startu v poslední kvalifikaci skončil třetí. Tehdy nastal malér na posledním skoku, absolutně nevyšel. „Říkal jsem si, že Argano zastaví, že tohle musí vstřebat, on to ale pro mě až překvapivě zvládl. Kvalifikaci přešel v síle. A já pořád viděl, že se nevydal. Psychicky ho to zvedlo a já si řekl, že když má v Pardubicích přeskákané všechno kromě Taxisu, není na co čekat,“ vypráví Liška. Přehnaná očekávání nemá. „Má na to, kurz Velké dobře přejít a pokud se tak stane, budu mít na příští rok ‚šancového‘ koně do Velké,“ je přesvědčen žokej.

Argano – s nálepkou nezvladatelného koně – nejprve jezdil pro trenéra Milana Theimera. „Šel jsem za trenérkou Ivanou Pejškovou, což byla ve škole moje paní mistrová, která měla Argana v péči dříve. I díky jejím instrukcím jsme tehdy skončili pátí,“ popisuje úvodní krůčky Liška.

Když Theimer tehdy řekl, že ho dál trénovat nebude, padla volba na Lišku.

„Nějak si sedíme, on je trochu zvláštní, rozhodně ne tuctový kůň. Sice je pohlavím valach, ale povahou je taková zvláštní klisna se vším, co k tomu patří,“ říká Liška.

Dvojice má spolu různá nepsaná pravidla. „Dělám, že některé věci nevidím, a on mi to zase umí vrátit. Celé to přizpůsobuju jemu, aby mu to pasovalo. I proto chodí třikrát týdně trénovat jen se mnou, bez dalších koní,“ líčí Liška.

Popsaný režim Arganovi dokonale vyhovuje. „Nezažil jsem moc koní, kteří by ke mně tak přilnuli,“ říká Liška a uvádí příklad: „V lese jsem potkal náklaďák, co vozí dříví. Nebylo možné jít jinak než těsně vedle něho. Zkusil jsem to, nic jiného nezbývalo. A kůň kolem něj opatrně prošel.“

Tvrdí, že Argano v dostihu spí. „Nikam ho neženu, nijak nebrzdím. První kilometry je to obyčejný kůň,“ přiznává a pokračuje, „přijde závěr a já cítím, že to v něm je. Ale zda má v zásobě ještě těch 1100 metrů navíc, to uvidíme v neděli.“