Důležitá data před Velkou pardubickou 2026
|Událost
|Termín
|Uzávěrka přihlášek
|čtvrtek 17. září 2026
|Uzávěrka startovních listin
|čtvrtek 1. října 2026
|Slavnostní losování startovních čísel
|čtvrtek 1. října 2026
|Slavnostní zahájení
|neděle 11. října 2026 v 10:30 hod.
Kvalifikace na Velkou pardubickou 2026:
- Jistou účast v hlavním dostihu Velké pardubické má vždy pouze vítěz předchozího ročníku. Loni triumfoval irský hnědák Stumptown v sedle s žokejem Keithem Donoghuem. Ostatní koně musejí úspěšně zvládnout kvalifikaci.
Irský žokej Keith Donoghue (v zeleném) v sedle Stumptowna uhání do cíle Velké pardubické před Janem Faltejskem s koňem High In The Sky. (říjen 2025)
Kvalifikační dostihy pro ročník 2026 (tučně zvýraznění koně splnili kvalifikační kritéria)
|Datum
|Dostih
|Výsledky
|23. 5. 2026
|I. kvalifikace (Velká cena města Pardubic)
|1. Zarate (POL), 2. Hola Que Tal (FR), 3. High In The Sky (FR), 4. Yank, 5. Del Rey (SVK), 6. Giorgione (GB), 7. Stormmy.
|20. 6. 2026
|II. kvalifikace (Pohár Slavia pojišťovny)
|1. 8. 2026
|III. kvalifikace ( Cena firmy Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.)
|5. 9. 2026
|IV. kvalifikace ( EURO EQUUS)
Do Velké pardubické se mohou přihlásit šestiletí a starší koně, kteří splnili kvalifikační podmínky stanovené pořadatelem. Kůň musí v roce 2026 absolvovat alespoň jeden z oficiálních kvalifikačních dostihů na pardubickém závodišti a současně se umístit do 5. místa nebo dokončit dostih s odstupem nejvýše 20 sekund od vítěze.
Kvalifikaci absolvovat také prostřednictvím vybraných zahraničních dostihů série Crystal Cup nebo obdobných steeplechase a cross country dostihů na tratích dlouhých minimálně 4 800 metrů v Irsku, Velké Británii, Francii nebo Itálii.
Podmínky startu na Velké pardubické
|Kritérium
|Podmínka
|Věk koně
|Minimálně 6 let
|Kvalifikace
|Absolvovat alespoň jeden kvalifikační dostih
|Výsledek v kvalifikaci
|Umístění do 5. místa nebo doběhnout nejhůře 20 sekund za vítězem
|Místo kvalifikace
|Jeden ze čtyř oficiálních kvalifikačních dostihů v Pardubicích, případně uznané zahraniční dostihy splňující podmínky pořadatele
Velká pardubická: Zajímavosti a historie:
- V roce 2026 nás čeká již 136. Velká pardubická steeplechase.
- Koně musí překonat celkem 31 překážek, z nichž nejznámější je Taxisův příkop – jeden z nejtěžších skoků na světě.
- První Velká pardubická se konala 5. listopadu 1874 a do závodu vyběhlo čtrnáct koní. Zvítězil hřebec Fantom, v jehož sedle byl anglický žokej George Sayers.
Závodníci během Velké pardubické překonávají Taxisův příkop.
- Jediným koněm, který ve Velké pardubické vyhrál čtyřikrát, je Železník. V sedle měl vždy Josefa Váňu staršího, který drží hned několik rekordů.
- Rekordy Josefa Váni: Ve Velké startoval 28x, osmkrát zvítězil. Třikrát se mu to povedlo s Tiumenem, jednou ho k triumfu dovezl Vronsky.
- Nejstarším vítězem je Vladimír Hejmovský, který triumfoval v 58 letech (1951).
- Jedinou ženou, která doposud ve Velké pardubické zvítězila, je Lata Brandisová. Povedlo se jí to v roce 1937 s klisnou Normou.
Předběžný program 136. Velké pardubické
|Přibližné pořadí
|Dostih
|Dotace
|1
|Cena Laty Brandisové
|300 000 Kč
|2
|Cena ČASCH
|300 000 Kč
|3
|Steeplechase cross country (hdcp)
|110 000 Kč
|4
|Cena Vltavy
|700 000 Kč
|5
|Cena Labe
|1 000 000 Kč
|6
|Memoriál kpt. Poplera
|500 000 Kč
|7
|136. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou
|5 000 000 Kč
Vstupenky na Velkou pardubickou 2026:
Vstupenky na Velkou pardubickou 2026 můžete zakoupit ZDE.
- Ceny základního vstupného – tedy vstupenek na stání při 136. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou je 400 korun v online prodeji a 500 korun na místě v den konání.
|Typ vstupenky
|Cena online do 30. 9.
|Cena na pokladně a online od 1. 10.
|Poznámka
|Základní vstupné
|400 Kč
|500 Kč
|dospělý
|Zlevněné vstupné
|200 Kč
|300 Kč
|do 18 let, studenti do 26 let, senioři 60 let a více
|Vstup zdarma
|zdarma
|zdarma
|děti do 10 let, ZTP, TP, ZTP/P
|Rodinné vstupné
|1 100 Kč
|1 200 Kč
|2 dospělé osoby + až 3 děti (od 10 do 17 let včetně)
- Mládež a senioři mají slevu. Děti do 10 let mají vstup zdarma, ale bez nároku na sedadlo. Místo k sezení je nutné zakoupit.
- Kromě vstupenek na stání se budou prodávat také lístky k sezení, některé z nich zahrnují i catering.
- Cena vstupného k sezení se podle typu tribuny a rozsahu poskytovaných služeb pohybuje od 900 korun výše.
Odměny za umístění ve Velké Pardubické 2026:
Oficiální rozdělení finančních prémií pro 136. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou zatím nebylo zveřejněno, nelze však očekávat snížení oproti rekordní dotaci 5 milionů korun z roku 2025.
Odměny za pořadí ve Velké pardubické 2025
|Pořadí
|Finanční odměna
|1. místo
|2 000 000 Kč
|2. místo
|1 100 000 Kč
|3. místo
|700 000 Kč
|4. místo
|500 000 Kč
|5. místo
|350 000 Kč
|6. místo
|200 000 Kč
|7. místo
|150 000 Kč
Kde sledovat Velkou pardubickou 2026 živě:
Velkou pardubickou můžete sledovat na obrazovkách České televize na kanálech ČT Sport a ČT1 či na platformě ČT sport Plus.
Velká pardubická 2026: Doprava a parkování
Hromadná doprava: K závodišti je možné pohodlně přijet posílenými linkami MHD, vlakem na zastávku Pardubice, Závodiště vzdálenou jen několik minut chůze od hlavní brány, nebo speciálními historickými vlaky. Posilové spoje MHD jsou navíc pro návštěvníky přepravovány zdarma.
Pro návštěvníky přijíždějící automobilem jsou připraveny vyhrazené parkovací plochy, především na uzavřené silnici I/37 ve směru Chrudim–Pardubice. K dispozici bývá také parkoviště u letiště s navazující kyvadlovou dopravou na závodiště.
Jak dopadla Velká pardubická loni?
Vroce 2025 Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s žokejem Keithem Donoghuem. Druhý skončil High In The Sky s žokejem Janem Faltejskem, kterému tak těsně unikl třetí titul za sebou a osmý celkově, kterým by dorovnal rekord Josefa Váni. Pro třetí místo si překvapivě doběhl kurzový outsider Čáry Jape.
Výsledky Velké pardubické z roku 2025:
|Pořadí
|Číslo
|Jméno (původ, věk)
|Váha (kg)
|Žokej/Jezdec
|Vzdálenost (druhé místo)
|Trenér
|1.
|5
|STUMPTOWN (IRE), 8
|70,0
|ž. Keith Michael Donoghue
|JISTĚ
|Cromwell G.
|2.
|9
|HIGH IN THE SKY (FR), 8
|70,0
|ž. Jan Faltejsek
|1 3/4
|Török D.
|3.
|11
|ČÁRYJAPE, 8
|70,0
|ž. Adam Čmiel
|6
|Liška M.
|4.
|4
|CUWALL, 8
|70,0
|ž. Jakub Kocman
|3
|Odložil P.
|5.
|10
|ZARATE (POL), 8
|70,0
|ž. James Best
|4 1/4
|Lempochnerová V.
|6.
|7
|GENTLEMAN DE REVE (FR), 9
|70,0
|am. Teddy Davies
|4 1/2
|Clayeux E.
|7.
|12
|DULCAR DE SIVOLA (FR), 12
|70,0
|ž. Lukáš Matuský
|2 1/2
|Urbánek L.
|8.
|6
|ZTRACENKA, 9
|68,0
|ž. Jan Odložil
|2 1/2
|Popelka S.
|9.
|2
|CAVALRY MASTER (IRE), 11
|70,0
|ž. Sean Francis O`Keeffe
|4 1/2
|Maher P.
|10.
|3
|CHELMSFORD (FR), 9
|70,0
|ž. Jan Kratochvíl
|1 1/2
|Váňa st. J.
|11.
|13
|ARAUCARIAS (FR), 8
|70,0
|Marcel Novák ml.
|1/2
|Lempochnerová V.
|ZN
|1
|KLARC KENT (FR), 9
|70,0
|ž. Ondřej Velek
|Tůma P.
|ZN
|8
|DUMON ROCLAY (FR), 8
|70,0
|ž. Marcel Novák
|Kvapilová L.
|Z
|14
|SEXY LORD, 9
|70,0
|ž. Jaroslav Myška
|Růžičková M.
|PN
|15
|STORMMY, 6
|70,0
|ž. Martin Liška
|Liška M.