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Velká pardubická 2026: Program, startovní listina, vstupenky

Autor:
  19:54

Jaroslav Myška se Sexy Lordem v čele Velké pardubické | foto: Martin Veselý, MAFRA

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Známý dostihový svátek se i v roce 2026 bude konat druhou říjnovou neděli (11. října). V našem přehledu najdete program akce, startovní listinu, výsledky kvalifikací, informace o vstupenkách a dopravě i další zajímavosti.

Velká pardubická

Program závodního dne nabídne celkem sedm dostihů.

Areál a tribuny se otevřou v 9:00, slavnostní zahájení je naplánováno na 10:30.

Vrcholem programu bude v 15:30 start 136. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou.

Program 136. Velké pardubické
ČasDostih / programDotace
9:00Otevření areálu a tribun
10:30Slavnostní zahájení mítinku
11:00Cena společnosti VCES a.s. – Cena Laty Brandisové300 000 Kč
11:40Cena společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. – Cena ČASCH300 000 Kč
12:20Pohár BICZ holding 2026 – Memoriál 33násobného startéra Velké pardubické Jiřího Šindlera110 000 Kč
13:00Cena hejtmana Pardubického kraje – Cena Vltavy700 000 Kč
13:45Cena Lesů České republiky – Cena Labe1 000 000 Kč
14:25Poplerův memoriál společnosti PROFI CREDIT500 000 Kč
15:30136. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou pod záštitou ministra zemědělství Martina Šebestyána5 000 000 Kč
16:00Slavnostní dekorování 136. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou

Velká pardubická 2026: Startovní listina, vizitky, favorité, sázkové kurzy

Startovní listina Velké pardubické 2026

Do 136. ročníku Velké pardubické přihlásili majitelé pouze deset koní. Méně startujících měla slavná steeplechase naposledy v roce 1993, kdy dostih běželo devět koní a dokončil ho pouze Rigoletto.

Startovní listina Velké pardubické 2026
Startovní čísloKůň (země původu, věk)ŽokejHmotnost (kg)Stáj
1Hard Roc de Kerser (FR, 9 val)Jean-Stephane Lebrun70,0Haras D’Erable, Ecurie des Dunes (FR)
2Angkor Wat (GB, 10 val)Jan Odložil70,0Joly
3High in the Sky (FR, 9 val)Ondřej Velek70,0DS Pegas
4Čáryjape (9 val)Adam Čmiel70,0NUTRIN
5Araucarias (FR, 9 val)Josef Bartoš70,0Ramzová
6Dumon Roclay (FR, 9 val)Marcel Novák70,0Stáj Kejzlar
7Sacamiro (13 val)Lenka Neprašová70,0Jezdecký oddíl Beňov
8Greek Dessert (8 val)James Best70,0Jiří Charvát ml.
9Godfrey (FR, 10 val)Jan Faltejsek70,0DS Pegas
10Final Orders (GB, 10 val)Keith Michael Donoghue70,0C.M.D. Syndicate (IRE)

Kdo vyhraje Velkou pardubickou 2026?

celkem hlasů: 329

Velká pardubická: Zajímavosti a historie:

      • V roce 2026 nás čeká již 136. Velká pardubická steeplechase.
      • Koně musí překonat celkem 31 překážek, z nichž nejznámější je Taxisův příkop – jeden z nejtěžších skoků na světě.
        • První Velká pardubická se konala 5. listopadu 1874 a do závodu vyběhlo čtrnáct koní. Zvítězil hřebec Fantom, v jehož sedle byl anglický žokej George Sayers.

Závodníci během Velké pardubické překonávají Taxisův příkop.

        • Jediným koněm, který ve Velké pardubické vyhrál čtyřikrát, je Železník. V sedle měl vždy Josefa Váňu staršího, který drží hned několik rekordů.
        • Rekordy Josefa Váni: Ve Velké startoval 28x, osmkrát zvítězil. Třikrát se mu to povedlo s Tiumenem, jednou ho k triumfu dovezl Vronsky.
        • Nejstarším vítězem je Vladimír Hejmovský, který triumfoval v 58 letech (1951).

Krutý příběh dlouho utajovaného vítěze Velké pardubické. Za úspěch přišla smrt
  • Jedinou ženou, která doposud ve Velké pardubické zvítězila, je Lata Brandisová. Povedlo se jí to v roce 1937 s klisnou Normou.

Kvalifikace na Velkou pardubickou 2026:

  • Jistou účast v hlavním dostihu Velké pardubické má vždy pouze vítěz předchozího ročníku. Loni triumfoval irský hnědák Stumptown (letos nepoběží) v sedle s žokejem Keithem Donoghuem. Ostatní koně museli úspěšně zvládnout kvalifikaci.

Irský žokej Keith Donoghue (v zeleném) v sedle Stumptowna uhání do cíle Velké pardubické před Janem Faltejskem s koňem High In The Sky. (říjen 2025)

Kvalifikační dostihy pro ročník 2026 (tučně zvýraznění koně splnili kvalifikační kritéria)
DatumDostihVýsledky
23. 5. 2026I. kvalifikace (Velká cena města Pardubic)1. Zarate (POL), 2. Hola Que Tal (FR), 3. High In The Sky (FR), 4. Yank, 5. Del Rey (SVK), 6. Giorgione (GB), 7. Stormmy.
20. 6. 2026II. kvalifikace (Pohár Slavia pojišťovny)1. Ironika (FR), 2. Sacamiro, 3. Hibernian (FR), 4. Cuwall, 5. Angkor Wat (GB), 6. Popinjay (FR), 7. Gap Pierji (FR), Z: Chelmsford (FR), PN: Regtime
1. 8. 2026III. kvalifikace ( Cena firmy Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.)1. Fort Medoc (FR), 2. Araucarias (FR), 3. Nordstrand (GER), 4. Klarc Kent (FR), 5. Greek Dessert, 6. Godsalino (FR), 7. Čáryjape, 8. Dulcar De Sivola (FR), PN: Cuwall, Z: Vino Supremo (FR), N: Angkor Wat (GB),
5. 9. 2026IV. kvalifikace ( EURO EQUUS)1. Godfrey (FR), 2. Zarate (POL), 3. Angkor Wat (GB), 4. High In The Sky (FR), 5. Dumon Roclay (FR), 6. No Risk No Fun (GER), 7. Stormmy, 8. Un Reve Dautomne (FR), Z: Enjeu D`arthel (FR)

Do Velké pardubické se mohou přihlásit šestiletí a starší koně, kteří splnili kvalifikační podmínky stanovené pořadatelem. Kůň musí v roce 2026 absolvovat alespoň jeden z oficiálních kvalifikačních dostihů na pardubickém závodišti a současně se umístit do 5. místa nebo dokončit dostih s odstupem nejvýše 20 sekund od vítěze.

Velká pardubická 2026: Seznam kvalifikovaných koní a výsledky

Kvalifikaci absolvovat také prostřednictvím vybraných zahraničních dostihů série Crystal Cup nebo obdobných steeplechase a cross country dostihů na tratích dlouhých minimálně 4 800 metrů v Irsku, Velké Británii, Francii nebo Itálii.

Podmínky startu na Velké pardubické
KritériumPodmínka
Věk koněMinimálně 6 let
KvalifikaceAbsolvovat alespoň jeden kvalifikační dostih
Výsledek v kvalifikaciUmístění do 5. místa nebo doběhnout nejhůře 20 sekund za vítězem
Místo kvalifikaceJeden ze čtyř oficiálních kvalifikačních dostihů v Pardubicích, případně uznané zahraniční dostihy splňující podmínky pořadatele

Vstupenky na Velkou pardubickou 2026:

Vstupenky na Velkou pardubickou 2026 můžete zakoupit ZDE.

  • Ceny základního vstupného – tedy vstupenek na stání při 136. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou je 400 korun v online prodeji a 500 korun na místě v den konání.
Typ vstupenkyCena online do 30. 9.Cena na pokladně a online od 1. 10.Poznámka
Základní vstupné400 Kč500 Kčdospělý
Zlevněné vstupné200 Kč300 Kčdo 18 let, studenti do 26 let, senioři 60 let a více
Vstup zdarmazdarmazdarmaděti do 10 let, ZTP, TP, ZTP/P
Rodinné vstupné1 100 Kč1 200 Kč2 dospělé osoby + až 3 děti (od 10 do 17 let včetně)
  • Mládež a senioři mají slevu. Děti do 10 let mají vstup zdarma, ale bez nároku na sedadlo. Místo k sezení je nutné zakoupit.
  • Kromě vstupenek na stání se budou prodávat také lístky k sezení, některé z nich zahrnují i catering.
  • Cena vstupného k sezení se podle typu tribuny a rozsahu poskytovaných služeb pohybuje od 900 korun výše.

Odměny za umístění ve Velké Pardubické 2026:

Oficiální rozdělení finančních prémií pro 136. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou zatím nebylo zveřejněno, nelze však očekávat snížení oproti rekordní dotaci 5 milionů korun z roku 2025.

Odměny za pořadí ve Velké pardubické 2025
PořadíFinanční odměna
1. místo2 000 000 Kč
2. místo1 100 000 Kč
3. místo700 000 Kč
4. místo500 000 Kč
5. místo350 000 Kč
6. místo200 000 Kč
7. místo150 000 Kč

Kde sledovat Velkou pardubickou 2026 živě:

Velkou pardubickou můžete sledovat na obrazovkách České televize na kanálech ČT Sport a ČT1 či na platformě ČT sport Plus.

Velká pardubická 2026: Doprava a parkování

Hromadná doprava: K závodišti je možné pohodlně přijet posílenými linkami MHD, vlakem na zastávku Pardubice, Závodiště vzdálenou jen několik minut chůze od hlavní brány, nebo speciálními historickými vlaky. Posilové spoje MHD jsou navíc pro návštěvníky přepravovány zdarma.

Pro návštěvníky přijíždějící automobilem jsou připraveny vyhrazené parkovací plochy, především na uzavřené silnici I/37 ve směru Chrudim–Pardubice. K dispozici bývá také parkoviště u letiště s navazující kyvadlovou dopravou na závodiště.

Kompletní informace o dopravě a parkování

Jak dopadla Velká pardubická loni?

Vroce 2025 Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s žokejem Keithem Donoghuem. Druhý skončil High In The Sky s žokejem Janem Faltejskem, kterému tak těsně unikl třetí titul za sebou a osmý celkově, kterým by dorovnal rekord Josefa Váni. Pro třetí místo si překvapivě doběhl kurzový outsider Čáry Jape.

Výsledky Velké pardubické z roku 2025:
PořadíČísloJméno (původ, věk)Váha (kg)Žokej/JezdecVzdálenost (druhé místo)Trenér
1.5STUMPTOWN (IRE), 870,0ž. Keith Michael DonoghueJISTĚCromwell G.
2.9HIGH IN THE SKY (FR), 870,0ž. Jan Faltejsek1 3/4Török D.
3.11ČÁRYJAPE, 870,0ž. Adam Čmiel6Liška M.
4.4CUWALL, 870,0ž. Jakub Kocman3Odložil P.
5.10ZARATE (POL), 870,0ž. James Best4 1/4Lempochnerová V.
6.7GENTLEMAN DE REVE (FR), 970,0am. Teddy Davies4 1/2Clayeux E.
7.12DULCAR DE SIVOLA (FR), 1270,0ž. Lukáš Matuský2 1/2Urbánek L.
8.6ZTRACENKA, 968,0ž. Jan Odložil2 1/2Popelka S.
9.2CAVALRY MASTER (IRE), 1170,0ž. Sean Francis O`Keeffe4 1/2Maher P.
10.3CHELMSFORD (FR), 970,0ž. Jan Kratochvíl1 1/2Váňa st. J.
11.13ARAUCARIAS (FR), 870,0Marcel Novák ml.1/2Lempochnerová V.
ZN1KLARC KENT (FR), 970,0ž. Ondřej VelekTůma P.
ZN8DUMON ROCLAY (FR), 870,0ž. Marcel NovákKvapilová L.
Z14SEXY LORD, 970,0ž. Jaroslav MyškaRůžičková M.
PN15STORMMY, 670,0ž. Martin LiškaLiška M.
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Boston vs. PhiladelphiaHokej - - 10. 10. 2026:Boston vs. Philadelphia //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.10
  • 8.00
  • 30.00
Poprad vs. ZvolenHokej - 10. kolo - 10. 10. 2026:Poprad vs. Zvolen //www.idnes.cz/sport
Živě4:0
  • -
  • 180.00
  • 450.00
Chodov vs. Česká LípaFlorbal - 6. kolo - 10. 10. 2026:Chodov vs. Česká Lípa //www.idnes.cz/sport
Živě5:2
  • 1.22
  • 6.99
  • 8.69
Neapol vs. FrosinoneFotbal - 6. kolo - 10. 10. 2026:Neapol vs. Frosinone //www.idnes.cz/sport
10. 10. 20:45
  • 1.56
  • 4.59
  • 5.76
Brest vs. AngersFotbal - 6. kolo - 10. 10. 2026:Brest vs. Angers //www.idnes.cz/sport
10. 10. 20:45
  • 1.90
  • 3.78
  • 4.20
Lorient vs. Paris FCFotbal - 6. kolo - 10. 10. 2026:Lorient vs. Paris FC //www.idnes.cz/sport
10. 10. 20:45
  • 3.94
  • 3.37
  • 2.09
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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