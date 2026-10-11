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Velká pardubická ONLINE: Faltejsek útočí na rekord, vyhraje podruhé v historii žena?

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Sledujeme online   14:49

Irský žokej Keith Donoghue (v zeleném) v sedle Stumptowna uhání do cíle Velké pardubické před Janem Faltejskem s koňem High In The Sky. (říjen 2025) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Druhá říjnová neděle a ikonických jedenatřicet překážek. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou v rámci 136. ročníku nabídne celkem sedm dostihů, hlavní závod vypukne v 15:30. Letos se na start postaví pouhých deset koní. Jestli se bude poosmé v kariéře radovat Jan Faltejsek v sedle Godfreyho, nebo někdo jiný, sledujte v podrobné online reportáži.

Slavnostní zahájení mítinku proběhlo v 10:30, prvním dostihem byla Cena Laty Brandisové. Tu ovládla klisna Pascala, následná Cena ČASCH patřila favoritovi Doctoru Riskovi.

Polední Memoriál 33násobného startéra Velké pardubické Jiřího Šindlera si podmanil French Chardonnay. V Ceně Vltavy po skvělém finiši triumfoval Roscoff.

Cenu Labe vyhrál stylem start–cíl favorit Vienna Calling, těsný finiš Poplerova memoriálu zvládl lépe Erik Le Viking. Jeho žokejka Lenka Neprašová se tak skvěle naladila na hlavní dostih, ve kterém patří mezi favority.

Pak už v 15:30 odstartuje nejtěžší steeplechase v kontinentální Evropě, letos se na start postaví jen deset koní. Menší účast byla jen v roce 1993, kdy dostih běželo devět koní a do cíle nakonec doběhl jediný Rigoletto.

Velká pardubická 2026

Trenér loňského vítěze Stumptowna Gavin Cromwell tentokrát přijíždí s desetiletým irským hnědákem Finalem Ordersem, který je podle mnohých bookmakerů hlavním favoritem. Irský valach má za sebou přes 50 překážkových startů a sedm vítězství ve steeplechase.

Letos triumfoval v krosu během březnového mítinku v Cheltenhamu, o měsíc později pak skončil sedmý ve slavné Velké národní v Aintree, přestože celou dobu vedl.

Irský žokej Keith Donoghue s vlajkou slaví vítězství se Stumptownem na Velké pardubické.

„Myslím, že bude schopen přeskákat trať, ale jsou tam samozřejmě ošidné překážky, takže je potřeba i štěstí, abyste je překonali,“ přibližuje Cromwell.

V posledních dnech se však stále skloňuje jméno šampiona z roku 2024 Godfreyho, který se tehdy o vítězství dělil se Sexy Lordem. Vyhrál poslední čtvrtou kvalifikaci v sedle s Lenkou Neprašovou, která ovšem jen zaskakovala za Jana Faltejska.

Jaroslav Myška (vlevo) a Jan Faltejsek, Velká pardubická má poprvé v historii dva vítěze.

Čtyřiatřicetiletý matador tak může v případě vítězství dorovnat rekord legendárního Josefa Váni, který na Velké pardubické triumfoval dohromady osmkrát.

A kurz klesá i nejstaršímu účastníku Sacamirovi, v jehož sedle bude právě jediná žena, 22letá Neprašová. Třináctiletý hnědák slavil v roce 2023 a po zdravotních problémech a dvou vynechaných ročnících se znovu postaví na start. Letos běžel jen druhou červnovou kvalifikaci a skončil druhý za Ironikou.

Deset ořů, žádný od Váni. Velká pardubická odradila dráhou, eso přiveze Cromwell

Počítat se musí i s High in The Sky v sedle s Ondřejem Velkem. Francouzský valach při svém loňském debutu nestačil jen na vítězného Stumptowna. Letos běžel dvě kvalifikace – v květnu skončil třetí, v září pak finišoval čtvrtý.

136. ročník Velké pardubické

Podrobné online reportáž z hlavního závodu

A překvapit může i desetiletý valach Angkor Wat vedený Janem Odložilem. V květnu skončil v Ceně města Pardubic na druhé místě, v poslední kvalifikaci pak doběhl třetí. Teď ho na 6900 metrů dlouhé distanci čeká premiéra.

Startuje ale i loni nečekaně třetí debutant Čáryjape. V sezoně dosud startoval jen jednou na srpnové kvalifikaci, kde doběhl třetí. To Araucarias se zkušeným žokejem Josefem Bartošem nepatří mezi největší favority, ovšem trojnásobný vítěz Bartoš už několikrát dokázal nemožné.

Jediná žena na startu. Neprašovou učil sám Faltejsek, na koni musí mít zatížené sedlo

Osmiletý hnědák Greek Dessert z českých Napajedel se pyšní 22 starty ve steeplechase bez jediného pádu. Loni skončil třetí v Ceně Vltavy s britským žokejem Jamesem Bestem, který je v neděli znovu v jeho sedle.

Druhý zahraniční kůň Hard Rock De Kerser je zkušeným francouzským krosařem, jenže nikdy neběžel delší dostih než 5300 metrů. Letos má na kontě dvě druhá a dvě třetí místa, naposledy doběhl třetí v Le Touquet.

Jako největší outsider s kurzem 60:1 vyrazí devítiletý francouzský valach Dumon Roclay. V roce 2024 však vyhrál v Pardubicích Cenu Labe. Loni s ním Marcel Novák, který je opět v jeho sedle, skončili na Malém anglickém skoku.

Tak kdo to bude tentokrát?

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Živě0:0
  • 3.40
  • 2.40
  • 2.90
Teplice vs. OlomoucFotbal - 10. kolo - 11. 10. 2026:Teplice vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 5.20
  • 4.00
  • 1.65
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  • 3.50
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Živě0:1
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  • 4.00
  • 1.60
Polanka n/O vs. Uh. BrodFotbal - 11. kolo - 11. 10. 2026:Polanka n/O vs. Uh. Brod //www.idnes.cz/sport
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  • 3.23
  • 3.49
  • 1.75
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