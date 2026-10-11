Slavnostní zahájení mítinku začíná v 10:30 hodin, od jedenácti pak odstartuje Cena Laty Brandisové, následuje Cena ČASCH. Ve 12:20 vypukne Memoriál 33násobného startéra Velké pardubické Jiřího Šindlera. Poběží se ale i Cena Vltavy, Labe či Memoriál kapitána Rudolfa Poplera.
Pak už v 15:30 odstartuje nejtěžší steeplechase v kontinentální Evropě, letos se na start postaví jen deset koní. Menší účast byla jen v roce 1993, kdy dostih běželo devět koní a do cíle nakonec doběhl jediný Rigoletto.
Velká pardubická 2026
Trenér loňského vítěze Stumptowna Gavin Cromwell tentokrát přijíždí s desetiletým irským hnědákem Finalem Ordersem, který je podle mnohých bookmakerů hlavním favoritem. Irský valach má za sebou přes 50 překážkových startů a sedm vítězství ve steeplechase.
Letos triumfoval v krosu během březnového mítinku v Cheltenhamu, o měsíc později pak skončil sedmý ve slavné Velké národní v Aintree, přestože celou dobu vedl.
„Myslím, že bude schopen přeskákat trať, ale jsou tam samozřejmě ošidné překážky, takže je potřeba i štěstí, abyste je překonali,“ přibližuje Cromwell.
V posledních dnech se však stále skloňuje jméno šampiona z roku 2024 Godfreyho, který se tehdy o vítězství dělil se Sexy Lordem. Vyhrál poslední čtvrtou kvalifikaci v sedle s Lenkou Neprašovou, která ovšem jen zaskakovala za Jana Faltejska.
Čtyřiatřicetiletý matador tak může v případě vítězství dorovnat rekord legendárního Josefa Váni, který na Velké pardubické triumfoval dohromady osmkrát.
A kurz klesá i nejstaršímu účastníku Sacamirovi, v jehož sedle bude právě jediná žena, 22letá Neprašová. Třináctiletý hnědák slavil v roce 2023 a po zdravotních problémech a dvou vynechaných ročnících se znovu postaví na start. Letos běžel jen druhou červnovou kvalifikaci a skončil druhý za Ironikou.
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Deset ořů, žádný od Váni. Velká pardubická odradila dráhou, eso přiveze Cromwell
Počítat se musí i s High in The Sky v sedle s Ondřejem Velkem. Francouzský valach při svém loňském debutu nestačil jen na vítězného Stumptowna. Letos běžel dvě kvalifikace – v květnu skončil třetí, v září pak finišoval čtvrtý.
136. ročník Velké pardubické
Podrobné online reportáž z hlavního závodu
A překvapit může i desetiletý valach Angkor Wat vedený Janem Odložilem. V květnu skončil v Ceně města Pardubic na druhé místě, v poslední kvalifikaci pak doběhl třetí. Teď ho na 6900 metrů dlouhé distanci čeká premiéra.
Startuje ale i loni nečekaně třetí debutant Čáryjape. V sezoně dosud startoval jen jednou na srpnové kvalifikaci, kde doběhl třetí. To Araucarias se zkušeným žokejem Josefem Bartošem nepatří mezi největší favority, ovšem trojnásobný vítěz Bartoš už několikrát dokázal nemožné.
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Jediná žena na startu. Neprašovou učil sám Faltejsek, na koni musí mít zatížené sedlo
Osmiletý hnědák Greek Dessert z českých Napajedel se pyšní 22 starty ve steeplechase bez jediného pádu. Loni skončil třetí v Ceně Vltavy s britským žokejem Jamesem Bestem, který je v neděli znovu v jeho sedle.
Druhý zahraniční kůň Hard Rock De Kerser je zkušeným francouzským krosařem, jenže nikdy neběžel delší dostih než 5300 metrů. Letos má na kontě dvě druhá a dvě třetí místa, naposledy doběhl třetí v Le Touquet.
Jako největší outsider s kurzem 60:1 vyrazí devítiletý francouzský valach Dumon Roclay. V roce 2024 však vyhrál v Pardubicích Cenu Labe. Loni s ním Marcel Novák, který je opět v jeho sedle, skončili na Malém anglickém skoku.
Tak kdo to bude tentokrát?