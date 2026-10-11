Desetiletý valach Final Orders navázal na loňský triumf Stumptowna z irské stáje Gavina Cromwella. Žokej Donoghue opět Faltejska připravil o šanci vyrovnat osmým vítězstvím rekord Josefa Váni staršího.
Vrcholného dostihu se zúčastnilo deset koní, což bylo nejméně od roku 1993. Do cíle se jich dostalo šest.
136. Velká pardubická
Legendární dostih jsme sledovali podrobně
Vedení se po startu ujal Araucarias, v jehož sedle byl nakonec Jakub Kocman. Ten musel nahradit Josefa Bartoše, který se v neděli zranil po pádu v úvodním dostihu. Vypracovali si výrazný náskok, ale na Francouzském skoku trefili sloupek označující točný bod a žokej se poroučel k zemi.
Tempo se zvolnilo, všichni koně pokračovali pohromadě. Do kontaktu s čelem závodu se vrátil i favorizovaný Godfrey, který byl v úvodu včetně Taxisova příkopu až na chvostu pole.
Rozhodovalo se ve finiši. Poslední překážku překonal jako první Godfrey, ale náporu irského soupeře pak neodolal.
Třetí pozici vybojoval Angkor Wat s Janem Odložilem. Na čtvrté příčce se mohla z první dokončené Velké pardubické v kariéře radovat dvaadvacetiletá Lenka Neprašová.
Jediná žena ve startovním poli byla v sedle Sacamira, vítěze Velké pardubické z roku 2023.
Vítěz 136. ročníku Velké pardubické, steeplechase cross country se 31 překážkami na vzdálenosti 6900 metrů, vybojoval pro majitele dva miliony z celkové dotace pět milionů korun. Finanční prémie získalo všech šest koní, kteří závod dokončili.
Připravujeme podrobnosti...
Neprašová slavila na Ceně Labe
Slavnostní zahájení mítinku proběhlo v 10:30, prvním dostihem byla Cena Laty Brandisové. Tu ovládla klisna Pascala, následná Cena ČASCH patřila favoritovi Doctoru Riskovi.
Velká pardubická 2026
Polední Memoriál 33násobného startéra Velké pardubické Jiřího Šindlera si podmanil French Chardonnay. V Ceně Vltavy po skvělém finiši triumfoval Roscoff.
Cenu Labe vyhrál stylem start–cíl favorit Vienna Calling, těsný finiš Poplerova memoriálu zvládl lépe Erik Le Viking. Jeho žokejka Lenka Neprašová se tak skvěle naladila na hlavní dostih.
Překážkový dostih Velká pardubická
(steeplechase cross country, 6900 m, šestiletí a starší koně, dotace 5,000.000 Kč):
1. Final Orders (žokej Donoghue, trenér Cromwell, stáj CMD Syndicate), 2. Godfrey (ž. Faltejsek), 3. Angkor Wat (ž. Odložil), 4. Sacamiro (ž. Neprašová), 5. Greek Dessert (ž. Best), 6. High in the Sky (ž. Velek). Čas: 9:30,68.
Další dostihy: