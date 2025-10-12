Výsledky Velké pardubické 2025:
Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s žokejem Keithem Donoghuem. Druhý skončil High In The Sky s žokejem Janem Faltejskem, kterému tak těsně unikl třetí titul za sebou a osmý celkově, kterým by dorovnal rekord Josefa Váni.
Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň, irský Stumptown
|Pořadí
|Číslo
|Jméno (původ, věk)
|Váha (kg)
|Žokej/Jezdec
|Ztráta
|Trenér
|1.
|5
|STUMPTOWN(IRE), 8
|70,0
|ž. Keith Michael Donoghue
|JISTĚ
|Cromwell G.
|2.
|9
|HIGH IN THE SKY(FR), 8
|70,0
|ž. Jan Faltejsek
|1 3/4
|Török D.
|3.
|11
|ČÁRYJAPE, 8
|70,0
|ž. Adam Čmiel
|6
|Liška M.
|4.
|4
|CUWALL, 8
|70,0
|ž. Jakub Kocman
|3
|Odložil P.
|5.
|10
|ZARATE(POL), 8
|70,0
|ž. James Best
|4 1/4
|Lempochnerová V.
|6.
|7
|GENTLEMAN DE REVE(FR), 9
|70,0
|am. Teddy Davies
|4 1/2
|Clayeux E.
|7.
|12
|DULCAR DE SIVOLA(FR), 12
|70,0
|ž. Lukáš Matuský
|2 1/2
|Urbánek L.
|8.
|6
|ZTRACENKA, 9
|68,0
|ž. Jan Odložil
|2 1/2
|Popelka S.
|9.
|2
|CAVALRY MASTER(IRE), 11
|70,0
|ž. Sean Francis O`Keeffe
|4 1/2
|Maher P.
|10.
|3
|CHELMSFORD(FR), 9
|70,0
|ž. Jan Kratochvíl
|1 1/2
|Váňa st. J.
|11.
|13
|ARAUCARIAS(FR), 8
|70,0
|Marcel Novák ml.
|1/2
|Lempochnerová V.
|ZN
|1
|KLARC KENT(FR), 9
|70,0
|ž. Ondřej Velek
|Tůma P.
|ZN
|8
|DUMON ROCLAY(FR), 8
|70,0
|ž. Marcel Novák
|Kvapilová L.
|Z
|14
|SEXY LORD, 9
|70,0
|ž. Jaroslav Myška
|Růžičková M.
|PN
|15
|STORMMY, 6
|70,0
|ž. Martin Liška
|Liška M.
Čas vítěze: 09:06,55
Stav dráhy: 3.5 (dobrá)
Kategorie: L, 6900 m, dotace 5 000 000 Kč
Typ závodu: Steeplechase crosscountry
Startovní listina Velké pardubické 2025:
- Na patnáctičlenné startovní listině figurovalo 7 osmiletých koní, 6 devítiletých i dvanáctiletý matador Dulcar de Sivola. Naopak benjamínkem byl šestiletý Stormmy. Jedinou klisnou v dostihu byla Ztracenka.
|Kůň (země původu, věk)
|Váha žokeje (kg)
|Startovní číslo
|Žokej
|Trenér
|Stáj
|KLARC KENT (FR), 9 v.
|70,0
|1
|Ondřej Velek
|Tůma Pavel
|Dr. Charvát
|CAVALRY MASTER (IRE), 9 v.
|70,0
|2
|Sean Francis O’Keeffe
|Maher Peter
|Maher P. & partners (IRE)
|CHELMSFORD (FR), 9 v.
|70,0
|3
|Jan Kratochvíl
|Váňa st. Josef
|Javor
|CUWALL (GB), 8 v.
|70,0
|4
|Jakub Kocman
|Odložil Pavel
|Stáj Pavel Odložil
|STUMPTOWN (IRE), 8 v.
|70,0
|5
|Keith Michael Donoghue
|Cromwell Gavin
|Furze Bush Syndicate (IRE)
|ZTRACENKA (ČR), 9 k.
|68,0
|6
|Jan Odžil
|Popelka Stanislav
|Stajňa Corinne
|GENTLEMAN DE REVE (FR), et al.
|70,0
|7
|am. Teddy Davies
|Emmanuel Clayeux
|Mrs Arthur L. Moore
|DUMON ROCLAY (FR), 8 v.
|70,0
|8
|Marcel Novák
|Kvapilová Lenka
|Stáj Kejzlar
|HIGH IN THE SKY (FR), 8 v.
|70,0
|9
|Jan Faltejsek
|Török Dalibor
|DS Pegas
|ZARATE (POL), 8 v.
|70,0
|10
|James Best
|Lempochnerová Veronika
|VL Racing Syndikát - Kogut
|ČÁRYJAPE (ČR), 8 v.
|70,0
|11
|Adam Čmiel
|Liška Martin
|NUTRIN
|DULCAR DE SIVOLA (FR), 12 v.
|70,0
|12
|Lukáš Matuský
|Urbánek Luboš
|Lokotrans
|ARAUCARIAS (FR), 8 v.
|70,0
|13
|Josef Bartoš
|Lempochnerová Veronika
|Nýznerov
|SEXY LORD (ČR), 9 v.
|70,0
|14
|Jaroslav Myška
|Růžičková Martina
|HC Amphora-Hora
|STORMMY (ČR), 6 v.
|70,0
|15
|Martin Liška
|Liška Martin
|AKRAZ, bezpečnostní agentura
Přihlášeno koní: 15
Délka dostihu: 6900 m
Dotace: 5 000 000 Kč
Kategorie: Stcc L – 6+
Program Velké pardubické 2025:
|Čas
|Událost
|9:00
|Otevření areálu
|10:30
|Slavnostní zahájení mítinku
|11:00
|Start prvního dostihu (Cena Laty Brandisové)
|~11:40
|Cena Chládek & Tintěra – Cena ČASCH
|~12:20
|Pohár BICZ Holding – Memoriál Jiřího Šindlera
|13:00
|Cena hejtmana Pardubického kraje – Cena Vltavy
|~13:45
|Cena Lesů ČR – Cena Labe
|~14:25
|Poplerův memoriál (společnosti PROFI CREDIT)
|15:30
|135. Velká pardubická (hlavní dostih)
|16:00
|Slavnostní dekorování vítězů
Zajímavosti, informace, historie:
Každý účastník kromě loňského vítěze musí úspěšně zvládnout kvalifikaci.
|
- Jistou účast v hlavním dostihu Velké pardubické v roce 2025 měli Godfrey a Sexy Lord, kteří loni v dramatickém finiši doběhli na děleném prvním místě.
- V roce 2025 nás čeká již 135. Velká pardubická steeplechase.
- Koně musí překonat celkem 31 překážek, z nichž nejznámější je Taxisův příkop – jeden z nejtěžších skoků na světě i přes to, že byl před ročníkem 2021 upraven, aby byl bezpečnější.
- Délka závodu je 6900 metrů.
- První Velká pardubická se konala 5. listopadu 1874 a do závodu vyběhlo čtrnáct koní. Zvítězil hřebec Fantom, v jehož sedle byl anglický žokej George Sayers.
- Jediným koněm, který ve Velké pardubické vyhrál čtyřikrát, je Železník. V sedle měl vždy Josefa Váňu staršího, který drží hned několik rekordů. V dostihu startoval 28x, osmkrát zvítězil. Třikrát se mu to povedlo s Tiumenem, jednou ho k triumfu dovezl Vronsky.
- Nejstarším vítězem je Vladimír Hejmovský, který triumfoval v 58 letech (1951).
|
- Jedinou ženou, která doposud ve Velké pardubické zvítězila, je Lata Brandisová. Povedlo se jí to v roce 1937 s klisnou Normou.
Odměny za umístění ve Velké Pardubické 2025:
|Pořadí
|Finanční odměna
|1. místo
|2 000 000 Kč
|2. místo
|1 100 000 Kč
|3. místo
|700 000 Kč
|4. místo
|500 000 Kč
|5. místo
|350 000 Kč
|6. místo
|200 000 Kč
|7. místo
|150 000 Kč
Vstupenky na Velkou pardubickou 2025:
Vstupenky na Velkou Pardubickou 2025 lze zakoupit online přes oficiální stránky, k dispozici by měly být lístky i u pokladen na závodišti.
Nejlevnější vstupenky na Velkou pardubickou pořídíte za 200 Kč (zlevněné), nejdražší pak stojí 4500 Kč a v ceně je i štědré pohoštění.
Vstupenky na stání:
|Typ vstupenky
|Cena online do 30.9.
|Cena na pokladně a online od 1.10.
|Poznámka
|Základní vstupné
|400,- Kč
|500,- Kč
|dospělý
|Zlevněné vstupné
|200,- Kč
|300,- Kč
|do 18 let, studenti do 26 let, senioři 60+
|Zdarma
|-
|-
|děti do 10 let, ZTP, TP, ZTP/P
|Rodinné vstupné
|1100,- Kč
|1200,- Kč
|2 dospělé osoby + až 3 děti
Vstupenky na sezení:
Cena vstupenek k sezení se dle typu tribuny a připojených služeb pohybuje od 800,- Kč výše (konkrétní cena je uvedena vždy při označení vybrané tribuny v prodejním systému)
Dítě do 10 let věku má vstup do areálu závodiště zdarma, ovšem bez nároku na sedadlo. Místo k sezení je nutné zakoupit.
Kde sledovat Velkou pardubickou 2025 živě:
Velkou pardubickou můžete sledovat na obrazovkách České televize na kanálech ČT Sport a ČT1 či na platformě ČT sport Plus.
Stream ze závodu najdete u sázkové kanceláře Tipsport. Pro sledování je nutné, abyste během posledních 30 dnů vsadili alespoň za 30 Kč.
DOPRAVA NA VELKOU PARDUBICKOU
INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVA:
PARKOVIŠTĚ I/37
Pro veřejnost jsou vyhrazeny parkovací plochy na uzavřené silnici I/37 ve směru Chrudim – Pardubice. Provoz je jednosměrný.
Silnice bude pro dopravu uzavřena od 8:00 hod. do 19:00 hod. Poté budou všechna odstavená vozidla odtažena. Cena parkovného je 200,- Kč.
NÁJEZD na tuto parkovací plochu je ve směru od mimoúrovňového křížení u Dražkovic (ve směru od Chrudimi). Vozidla budou parkována dle času příjezdu postupně od kruhové křižovatky (u Parama) směrem k Dražkovicím.
Ve směru od Hradce Králové (dálnice D11 a D35) je objízdná trasa vedena po ulicích Nádražní a Palackého třída (kolem nádraží), dále ulicí Hlaváčova, Anenská, S.K. Neumanna, Pod Břízkami a Chrudimská.
Ve směru od Holic (Sezemic) je objízdná trasa vedena ulicemi Na Drážce, dále ulicí Hlaváčova, Anenská, S.K. Neumanna, Pod Břízkami a Chrudimská.
VÝJEZD z parkovací plochy je vždy směrem na Hradec Králové (kruhový objezd). Výjezd směrem na Dražkovice (Chrudim) není možný.
Ve směru na Holice je objízdná trasa vedena po silnici I/37 směr Hradec Králové k vlakovému nádraží a dále po ulici Hlaváčova.
Ve směru na Chrudim je objízdná trasa vedena z kruhového objezdu směrem na ulici Teplého, Pichlova, S.K. Neumanna, Pod Břízkami a Chrudimská.
PARKOVIŠTĚ P2 (LETIŠTĚ)
Parkovací plocha je vyčleněna u terminálu Jana Kašpara v civilní části letiště (EBA). Vjezd na tuto parkovací plochu je hlavní branou civilní části, která bude otevřena od 8:45 hod. Cena parkovného je 300,- Kč.
Z letiště bude návštěvníky přepravovat na závodiště i zpět kyvadlová doprava, přeprava vlastním vozem není možná! První autobus z letiště odjíždí v 8:50 hod., poté vždy po naplnění kapacity autobusu.
Vzhledem k uzavřené komunikaci I/37 je nutné ve směru od Chrudimi využít objízdných tras, případně zvolit alternativu přes Starý Mateřov (od Heřmanova Městce).
Další informace:
HROMADNÁ DOPRAVA:
- Městská hromadná doprava – Na zastávku Závodiště zajíždí linky městské hromadné dopravy č. 8, 88, 14, 15, 24 a 29.
- Posilové spoje MHD – Posilové spoje jsou vedeny na linkách Závodiště – Polabiny, Sluneční; Dubina, sever; Dubina, točna; Hlavní nádraží; Masarykovo nám. Cestující jsou přepravováni bezplatně.
- Vlaková doprava -Pro dopravu na železniční zastávku Pardubice, závodiště lze využít všechny spoje na lince Pardubice, hl. nádraží – Chrudim.