Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 konal tradičně druhou říjnovou neděli (12. října). Výsledky, startovní listinu i další zajímavosti najdete v přehledném textu.

Žokej Jaroslav Myška na koni Sexy Lord v čele Velké pardubické | foto: Martin Veselý, MAFRA

Výsledky Velké pardubické 2025:

Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s žokejem Keithem Donoghuem. Druhý skončil High In The Sky s žokejem Janem Faltejskem, kterému tak těsně unikl třetí titul za sebou a osmý celkově, kterým by dorovnal rekord Josefa Váni.

PořadíČísloJméno (původ, věk)Váha (kg)Žokej/JezdecZtrátaTrenér
1.5STUMPTOWN(IRE), 870,0ž. Keith Michael DonoghueJISTĚCromwell G.
2.9HIGH IN THE SKY(FR), 870,0ž. Jan Faltejsek1 3/4Török D.
3.11ČÁRYJAPE, 870,0ž. Adam Čmiel6Liška M.
4.4CUWALL, 870,0ž. Jakub Kocman3Odložil P.
5.10ZARATE(POL), 870,0ž. James Best4 1/4Lempochnerová V.
6.7GENTLEMAN DE REVE(FR), 970,0am. Teddy Davies4 1/2Clayeux E.
7.12DULCAR DE SIVOLA(FR), 1270,0ž. Lukáš Matuský2 1/2Urbánek L.
8.6ZTRACENKA, 968,0ž. Jan Odložil2 1/2Popelka S.
9.2CAVALRY MASTER(IRE), 1170,0ž. Sean Francis O`Keeffe4 1/2Maher P.
10.3CHELMSFORD(FR), 970,0ž. Jan Kratochvíl1 1/2Váňa st. J.
11.13ARAUCARIAS(FR), 870,0Marcel Novák ml.1/2Lempochnerová V.
ZN1KLARC KENT(FR), 970,0ž. Ondřej VelekTůma P.
ZN8DUMON ROCLAY(FR), 870,0ž. Marcel NovákKvapilová L.
Z14SEXY LORD, 970,0ž. Jaroslav MyškaRůžičková M.
PN15STORMMY, 670,0ž. Martin LiškaLiška M.

Čas vítěze: 09:06,55
Stav dráhy: 3.5 (dobrá)
Kategorie: L, 6900 m, dotace 5 000 000 Kč
Typ závodu: Steeplechase crosscountry

Startovní listina Velké pardubické 2025:

Kůň (země původu, věk)Váha žokeje (kg)Startovní čísloŽokejTrenérStáj
KLARC KENT (FR), 9 v.70,01Ondřej VelekTůma PavelDr. Charvát
CAVALRY MASTER (IRE), 9 v.70,02Sean Francis O’KeeffeMaher PeterMaher P. & partners (IRE)
CHELMSFORD (FR), 9 v.70,03Jan KratochvílVáňa st. JosefJavor
CUWALL (GB), 8 v.70,04Jakub KocmanOdložil PavelStáj Pavel Odložil
STUMPTOWN (IRE), 8 v.70,05Keith Michael DonoghueCromwell GavinFurze Bush Syndicate (IRE)
ZTRACENKA (ČR), 9 k.68,06Jan OdžilPopelka StanislavStajňa Corinne
GENTLEMAN DE REVE (FR), et al.70,07am. Teddy DaviesEmmanuel ClayeuxMrs Arthur L. Moore
DUMON ROCLAY (FR), 8 v.70,08Marcel NovákKvapilová LenkaStáj Kejzlar
HIGH IN THE SKY (FR), 8 v.70,09Jan FaltejsekTörök DaliborDS Pegas
ZARATE (POL), 8 v.70,010James BestLempochnerová VeronikaVL Racing Syndikát - Kogut
ČÁRYJAPE (ČR), 8 v.70,011Adam ČmielLiška MartinNUTRIN
DULCAR DE SIVOLA (FR), 12 v.70,012Lukáš MatuskýUrbánek LubošLokotrans
ARAUCARIAS (FR), 8 v.70,013Josef BartošLempochnerová VeronikaNýznerov
SEXY LORD (ČR), 9 v.70,014Jaroslav MyškaRůžičková MartinaHC Amphora-Hora
STORMMY (ČR), 6 v.70,015Martin LiškaLiška MartinAKRAZ, bezpečnostní agentura

Přihlášeno koní: 15
Délka dostihu: 6900 m
Dotace: 5 000 000 Kč
Kategorie: Stcc L – 6+

Program Velké pardubické 2025:

ČasUdálost
9:00Otevření areálu
10:30Slavnostní zahájení mítinku
11:00Start prvního dostihu (Cena Laty Brandisové)
~11:40Cena Chládek & Tintěra – Cena ČASCH
~12:20Pohár BICZ Holding – Memoriál Jiřího Šindlera
13:00Cena hejtmana Pardubického kraje – Cena Vltavy
~13:45Cena Lesů ČR – Cena Labe
~14:25Poplerův memoriál (společnosti PROFI CREDIT)
15:30135. Velká pardubická (hlavní dostih)
16:00Slavnostní dekorování vítězů

Zajímavosti, informace, historie:

  • Každý účastník kromě loňského vítěze musí úspěšně zvládnout kvalifikaci. Termíny, výsledky a další informace o kvalifikačních dostizích najdete ZDE:

  • Jistou účast v hlavním dostihu Velké pardubické v roce 2025 měli Godfrey a Sexy Lord, kteří loni v dramatickém finiši doběhli na děleném prvním místě.
  • V roce 2025 nás čeká již 135. Velká pardubická steeplechase.
  • Koně musí překonat celkem 31 překážek, z nichž nejznámější je Taxisův příkop – jeden z nejtěžších skoků na světě i přes to, že byl před ročníkem 2021 upraven, aby byl bezpečnější.

Pád na Taxisu během 133. Velké pardubické

  • Délka závodu je 6900 metrů.
  • První Velká pardubická se konala 5. listopadu 1874 a do závodu vyběhlo čtrnáct koní. Zvítězil hřebec Fantom, v jehož sedle byl anglický žokej George Sayers.
  • Jediným koněm, který ve Velké pardubické vyhrál čtyřikrát, je Železník. V sedle měl vždy Josefa Váňu staršího, který drží hned několik rekordů. V dostihu startoval 28x, osmkrát zvítězil. Třikrát se mu to povedlo s Tiumenem, jednou ho k triumfu dovezl Vronsky.
  • Nejstarším vítězem je Vladimír Hejmovský, který triumfoval v 58 letech (1951).

Krutý příběh dlouho utajovaného vítěze Velké pardubické. Za úspěch přišla smrt
  • Jedinou ženou, která doposud ve Velké pardubické zvítězila, je Lata Brandisová. Povedlo se jí to v roce 1937 s klisnou Normou.

Odměny za umístění ve Velké Pardubické 2025:

PořadíFinanční odměna
1. místo2 000 000 Kč
2. místo1 100 000 Kč
3. místo700 000 Kč
4. místo500 000 Kč
5. místo350 000 Kč
6. místo200 000 Kč
7. místo150 000 Kč

Vstupenky na Velkou pardubickou 2025:

Vstupenky na Velkou Pardubickou 2025 lze zakoupit online přes oficiální stránky, k dispozici by měly být lístky i u pokladen na závodišti.

Nejlevnější vstupenky na Velkou pardubickou pořídíte za 200 Kč (zlevněné), nejdražší pak stojí 4500 Kč a v ceně je i štědré pohoštění.

Vstupenky na stání:

Typ vstupenkyCena online do 30.9.Cena na pokladně a online od 1.10.Poznámka
Základní vstupné400,- Kč500,- Kčdospělý
Zlevněné vstupné200,- Kč300,- Kčdo 18 let, studenti do 26 let, senioři 60+
Zdarma--děti do 10 let, ZTP, TP, ZTP/P
Rodinné vstupné1100,- Kč1200,- Kč2 dospělé osoby + až 3 děti

Vstupenky na sezení:

Cena vstupenek k sezení se dle typu tribuny a připojených služeb pohybuje od 800,- Kč výše (konkrétní cena je uvedena vždy při označení vybrané tribuny v prodejním systému)

Dítě do 10 let věku má vstup do areálu závodiště zdarma, ovšem bez nároku na sedadlo. Místo k sezení je nutné zakoupit.

Dostihové závodiště Pardubice - plánek tribun.

Kde sledovat Velkou pardubickou 2025 živě:

Velkou pardubickou můžete sledovat na obrazovkách České televize na kanálech ČT Sport a ČT1 či na platformě ČT sport Plus.

Stream ze závodu najdete u sázkové kanceláře Tipsport. Pro sledování je nutné, abyste během posledních 30 dnů vsadili alespoň za 30 Kč.

DOPRAVA NA VELKOU PARDUBICKOU

INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVA:

PARKOVIŠTĚ I/37

Pro veřejnost jsou vyhrazeny parkovací plochy na uzavřené silnici I/37 ve směru Chrudim – Pardubice. Provoz je jednosměrný.

Silnice bude pro dopravu uzavřena od 8:00 hod. do 19:00 hod. Poté budou všechna odstavená vozidla odtažena. Cena parkovného je 200,- Kč.

NÁJEZD na tuto parkovací plochu je ve směru od mimoúrovňového křížení u Dražkovic (ve směru od Chrudimi). Vozidla budou parkována dle času příjezdu postupně od kruhové křižovatky (u Parama) směrem k Dražkovicím.

Ve směru od Hradce Králové (dálnice D11 a D35) je objízdná trasa vedena po ulicích Nádražní a Palackého třída (kolem nádraží), dále ulicí Hlaváčova, Anenská, S.K. Neumanna, Pod Břízkami a Chrudimská.

Ve směru od Holic (Sezemic) je objízdná trasa vedena ulicemi Na Drážce, dále ulicí Hlaváčova, Anenská, S.K. Neumanna, Pod Břízkami a Chrudimská.

VÝJEZD z parkovací plochy je vždy směrem na Hradec Králové (kruhový objezd). Výjezd směrem na Dražkovice (Chrudim) není možný.

Ve směru na Holice je objízdná trasa vedena po silnici I/37 směr Hradec Králové k vlakovému nádraží a dále po ulici Hlaváčova.

Ve směru na Chrudim je objízdná trasa vedena z kruhového objezdu směrem na ulici Teplého, Pichlova, S.K. Neumanna, Pod Břízkami a Chrudimská.

PARKOVIŠTĚ P2 (LETIŠTĚ)

Parkovací plocha je vyčleněna u terminálu Jana Kašpara v civilní části letiště (EBA). Vjezd na tuto parkovací plochu je hlavní branou civilní části, která bude otevřena od 8:45 hod. Cena parkovného je 300,- Kč.

Z letiště bude návštěvníky přepravovat na závodiště i zpět kyvadlová doprava, přeprava vlastním vozem není možná! První autobus z letiště odjíždí v 8:50 hod., poté vždy po naplnění kapacity autobusu.

Vzhledem k uzavřené komunikaci I/37 je nutné ve směru od Chrudimi využít objízdných tras, případně zvolit alternativu přes Starý Mateřov (od Heřmanova Městce).

Další informace:

  • Držitelé průkazů Jockey Clubu ČR, kteří nejsou majiteli koní startujících ve Velké pardubické, nemají parkování v areálu vyhrazeno.
  • Parkovácí karty P1 vydané pořadatelem nelze zakoupit!
  • P1 – vjezd do areálu závodiště je možný pouze příjezdovou komunikací přes letiště, vjezd je vojenskou branou ze silnice I/2. Otevřeno bude od 8:50 hod. Při průjezdu letištěm je zakázáno zastavovat a vystupovat z vozidla. Výjezd z areálu závodiště po skončení akce je POUZE hlavní branou.

HROMADNÁ DOPRAVA:

  • Městská hromadná doprava – Na zastávku Závodiště zajíždí linky městské hromadné dopravy č. 8, 88, 14, 15, 24 a 29.
  • Posilové spoje MHD – Posilové spoje jsou vedeny na linkách Závodiště – Polabiny, Sluneční; Dubina, sever; Dubina, točna; Hlavní nádraží; Masarykovo nám. Cestující jsou přepravováni bezplatně.
  • Vlaková doprava -Pro dopravu na železniční zastávku Pardubice, závodiště lze využít všechny spoje na lince Pardubice, hl. nádraží – Chrudim.

Kdo vyhraje Velkou pardubickou 2025?

celkem hlasů: 1938
Hlasování skončiloČtenáři hlasovali do 15:30 neděle 12. října 2025. Anketa je uzavřena.
Velká pardubická 2025: výsledky, startovní listina, historie

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 konal tradičně druhou říjnovou neděli (12.

Velká pardubická 2025: výsledky, startovní listina, historie

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 konal tradičně druhou říjnovou neděli (12.

