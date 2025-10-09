Velká pardubická 2025: startovní listina, favorité, sázky

Aleš Dostál
  11:34
Vzrušení z dupotu koní, nezaměnitelná atmosféra, štědré odměny i pořádná dávka prestiže. Velká pardubická má před sebou už 135. ročník. Vizitky všech účastníků, zajímavosti i sázkové kurzy najdete v přehledném textu.
Fotogalerie4

Žokej Jaroslav Myška se Sexy Lordem v čele Velké pardubické | foto: Martin Veselý, MAFRA

Ve startovní listině najdete trojici velkých favoritů, několik zajímavých a nevyzpytatelných koní i naprosté outsidery. A třeba si vyberete i svého oblíbence.

1 Klarc Kent

Kůň (země původu, věk)Váha žokeje (kg)Startovní čísloŽokejTrenérStáj
KLARC KENT (FR), 9 v.70,01Ondřej VelekPavel TůmaDr. Charvát

Francouzský valach sice pod Janem Faltejskem nedokončil čtvrtou pardubickou kvalifikaci, ale podmínky pro start splnil v zahraničí. Největší úspěch zaznamenal letos v dubnu, když na závodišti ve skotském Ayru doběhl druhý ve steeplechase na 6350 metrů v konkurenci dalších 22 koní.

Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 20:1.

2 Cavalry Master

Kůň (země původu, věk)Váha žokeje (kg)Startovní čísloŽokejTrenérStáj
CAVALRY MASTER (IRE), 9 v.70,02Sean Francis O’KeeffePeter MaherMaher P. & partners (IRE)

Dalším hostem ze zahraničí je irský Cavalry Master. Na výraznější úspěch zatím čeká a v závodě bude jedním z největších outsiderů. Nejdelší vzdálenost, kterou v dostihu zatím běžel, je 5100 metrů. Do Pardubic ho přiveze trenér Peter Maher, který své dva svěřence měl na startu Velké pardubické už předloni.

Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 75:1.

3 Chelmsford

Kůň (země původu, věk)Váha žokeje (kg)Startovní čísloŽokejTrenérStáj
CHELMSFORD (FR), 9 v.70,03Jan KratochvílJosef Váňa st.Javor

Jeden z velkých favoritů na vítězství. Jestli někdo dokonale zná pardubickou dráhu, je to právě Chelmsford. Třikrát zde ovládl kvalifikaci, naposledy letos v srpnu, a nejen to.

V roce 2022 doběhl první v ceně Arnošta z Pardubic, v roce 2021 zde vyhrál Cenu Vltavy i Cenu deníku Právo. O rok dříve si podmanil Pohár BICZ holding. Nikde jinde nezávodí.

Otázkou je, jak si poradí s distancí. V nejprestižnějším domácím překážkovém dostihu ještě nikdy nestartoval a kvalifikace měří o 1100 metrů méně.

Na vrchol roku ho připravuje legendární Josef Váňa – osminásobný jezdecký šampion Velké pardubické. Chelmsforda se k triumfu pokusí dovést jeho stálý jezdec Jan Kratochvíl.

Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 4:1.

4 Cuwall

Kůň (země původu, věk)Váha žokeje (kg)Startovní čísloŽokejTrenérStáj
CUWALL (GB), 8 v.70,04Jakub KocmanPavel OdložilStáj Pavel Odložil

Český odchovanec rodinného týmu Odložilových. V jeho sedle tentokrát nebude syn trenéra Pavla, který dal přednost klisně Ztracence, ale Jakub Kocman. Slušně se předvedl v srpnové kvalifikaci, ve které dorazil do cíle na třetím místě.

Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 27:1.

5 Stumptown

Kůň (země původu, věk)Váha žokeje (kg)Startovní čísloŽokejTrenérStáj
STUMPTOWN (IRE), 8 v.70,05Keith Michael DonoghueGavin Cromwell Furze Bush Syndicate (IRE)

Hvězda z britských ostrovů, velké zpestření a další velký favorit závodu. V sedle bude žokej Keith Michael Donoguhe, který v loňském roce startoval v sedle Coko Beache. Zastavil je až pád jezdce v závěru dostihu na Havlově skoku.

Stumptown své majitele i příznivce hodně potěšil během uplynulého roku a půl, kdy dokázal opakovaně zvítězit na prestižních podnicích v Cheltenhamu a Punchestownu. Od začátku loňského května prohrál jen jednou – ve Velké národní, kde byl po několika kolizích tři skoky před cílem zadržen.

Stumptown v kariéře absolvoval 25 startů, z toho osm vítězných. V odměnách získal přes 150 tisíc liber.

Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 3,77:1.

6 Ztracenka

Kůň (země původu, věk)Váha žokeje (kg)Startovní čísloŽokejTrenérStáj
ZTRACENKA (ČR), 9 k.68,06Jan OdložilStanislav PopelkaStajňa Corinne

Dámy a pánové, jediná klisna v letošní Velké pardubické. Diváky oblíbená Ztracenka je v přípravě trenéra Stanislava Popelky. V jejím sedle bude žokej Jan Odložil. Právě pod jeho vedením nadchla druhým místem v květnové kvalifikaci. Na pardubické dráze má za sebou spoustu skvělých umístění. Loni si doběhla pro druhé místo ve Velké ceně Labe. Jako u mnohých dalších bude záležet na tom, co s ní udělá delší vzdálenost.

Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 15:1.

7 Gentleman De Reve

Kůň (země původu, věk)Váha žokeje (kg)Startovní čísloŽokejTrenérStáj
GENTLEMAN DE REVE (FR), et al.70,07am. Teddy DaviesEmmanuel ClayeuxMrs Arthur L. Moore

Do dostihu byl přihlášen dodatečně. V přípravě je zapsaný pod francouzským trenérem Emmanuelem Clayeuxem, v sedle bude americký amatér Teddy Davies, který si už pardubickou dráhu vyzkoušel v loňském roce. Na kontě má zajímavé výsledky ze steeplechase ve Francii. Třetí místo v Moulins a dvě druhá místa na dráze v Lyon - Parilly.

Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 30:1.

8 Dumon Roclay

Kůň (země původu, věk)Váha žokeje (kg)Startovní čísloŽokejTrenérStáj
DUMON ROCLAY (FR), 8 v.70,08Marcel NovákLenka KvapilováStáj Kejzlar

V letošních kvalifikacích obsadil sedmé a jedenácté místo. Loni ovládl Cenu Labe, kde těsně porazil Ztracenku. Na pardubické dráze běhá pravidelně a solidně, ale spíše na kratších vzdálenostech.

Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 70:1.

9 High In The Sky

Kůň (země původu, věk)Váha žokeje (kg)Startovní čísloŽokejTrenérStáj
HIGH IN THE SKY (FR), 8 v.70,09Jan FaltejsekDalibor TörökDS Pegas

V sedle High In The Sky bude sedminásobný vítěz Velké pardubické Jan Faltejsek, což svěřenci Dalibora Töröka zvyšuje šance na dobré umístění. V červnové kvalifikaci doběhl na třetím místě. V září si připsal druhé místo v Ceně společnosti Matrix.

Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 15:1.

10 Zarate

Kůň (země původu, věk)Váha žokeje (kg)Startovní čísloŽokejTrenérStáj
ZARATE (POL), 8 v.70,010James BestVeronika LempochnerováVL Racing Syndikát - Kogut

V květnové kvalifikaci skončil na třetím místě. Jeho největším úspěchem je třetí místo z loňské Ceny Labe. Dovedl ho k němu v zatím jediném společném startu britský žokej James Best. A hádejte, kdo Zarateho osedlá ve Velké pardubické?

Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 27:1.

11 Čáryjape

Kůň (země původu, věk)Váha žokeje (kg)Startovní čísloŽokejTrenérStáj
ZARATE (POL), 8 v.70,011Adam ČmielMartin LiškaNUTRIN

Bezkonkurenčně největší outsider dostihu. Přesto má na svém kontě například triumf v Poháru BICZ holding 2024 nebo druhé místo ve Velké ceně Labe z roku 2023. V pomalé záříjové kvalifikaci nikam nespěchal a v poklidu splnil úkol dorazit do cíle.

Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 125:1.

12 Dulcar De Sivola

Kůň (země původu, věk)Váha žokeje (kg)Startovní čísloŽokejTrenérStáj
DULCAR DE SIVOLA (FR), 12 v.70,012Lukáš MatuskýLuboš UrbánekLokotrans

Dvanáctiletý hnědák je nejstarším účastníkem v poli a s Velkou pardubickou má bohaté zkušenosti. Zúčastnil se šestkrát a při všech startech doběhl úspěšně do cíle. Loni slavil skvělé třetí místo za vítězným tandemem Sexy Lord – Godfrey. Příjemně se naladil vítězstvím v záříjové kvalifikaci.

Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 12:1.

13 Araucarias

Kůň (země původu, věk)Váha žokeje (kg)Startovní čísloŽokejTrenérStáj
ARAUCARIAS (FR), 8 v.70,013Josef BartošVeronika LempochnerováNýznerov

V srpnové kvalifikaci na Velkou pardubickou napřed pod Lenkou Neprašovou spadl a nedokončil, v září pak přišel úspěšný reparát a druhé místo pod Josefem Bartošem. Velmi pěkný zásah se mu povedl v únoru 2024 ve francouzském Pau, kde ovládl Steeplechase crosscountry na 4100 metrů a radoval se z tučné finanční prémie.

Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 27:1.

14 Sexy Lord

Kůň (země původu, věk)Váha žokeje (kg)Startovní čísloŽokejTrenérStáj
SEXY LORD (ČR), 9 v.70,014Jaroslav MyškaMartina RůžičkováHC Amphora-Hora

Loňský spoluvítěz a obhájce titulu. Trenérka Martina Růžičková vyzkoušené a sehrané duo nemění, a tak ho znovu povede Jaroslav Myška. Sexy Lord je skvěle vedený kůň, u kterého majitelé přesně trefili kariérní načasování. Na pardubickém závodišti výsledkově září už od roku 2023, ale do Velké poprvé nastoupil až loni. A hned slavil velký triumf. Letos Sexy Lord ovládl květnovou kvalifikaci, v srpnové pak doběhl druhý. Společně se Stumptownem a Chelmsfordem největší favorit.

Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 4,25.

15 Stormmy

Kůň (země původu, věk)Váha žokeje (kg)Startovní čísloŽokejTrenérStáj
STORMMY (ČR), 6 v.70,015Martin LiškaMartin LiškaAKRAZ, bezpečnostní agentura

Nejmladší účastník letošní Velké pardubické. Šestiletého nováčka nasedlá trenér Martin Liška sám pro sebe. V září dokončil kvalifikaci na třetím místě. Největší životní výzva by pro něj měla být o nabírání zkušeností, ale kdo ví?

Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 85:1.

* Kurzy jsou z nabídky sázkové kanceláře Tipsport.

Kdo vyhraje Velkou pardubickou 2025?

celkem hlasů: 12
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Nosková vs. RybakinováTenis - Dvouhra - 3. kolo - 9. 10. 2025:Nosková vs. Rybakinová //www.idnes.cz/sport
Živě3:6, 2:3
  • 20.00
  • -
  • 1.01
Finsko vs. LitvaFotbal - Skupina G - 9. 10. 2025:Finsko vs. Litva //www.idnes.cz/sport
9. 10. 18:00
  • 1.50
  • 4.13
  • 7.23
Hattrick Brno vs. PardubiceFlorbal - 5. kolo - 9. 10. 2025:Hattrick Brno vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
9. 10. 18:00
  • 5.20
  • 6.45
  • 1.33
Sosnowiec vs. SBŠ OstravaBasketbal - 1. kolo - skupina K - 9. 10. 2025:Sosnowiec vs. SBŠ Ostrava //www.idnes.cz/sport
9. 10. 18:00
  • 1.31
  • 16.30
  • 3.46
Česko vs. ChorvatskoFotbal - Skupina L - 9. 10. 2025:Česko vs. Chorvatsko //www.idnes.cz/sport
9. 10. 20:45
  • 3.22
  • 3.37
  • 2.28
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Populární horolezec zemřel po pádu ze skály během živého vysílání

Zemřel Balin Miller, populární horolezec a influencer. Zahynul při výstupu na El Capitan v Yosemitském národním parku, svůj výstup v té chvíli streamoval na TikToku. Bylo mu 23 let.

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Teď o titul? Procházka dvě kola prohrával, pak rozjel chaos a Američana knokautoval

Nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka to znovu dokázal. Vyhrál šestý duel pod hlavičkou organizace UFC. Američana Khalila Rountreeho knokautoval v závěrečném třetím kole levým hákem a znovu si...

Vplížil se mi do života. Lyžařská hvězda bydlí kvůli stalkerovi na tajné adrese

Že její život není jen o triumfech a medailích, se vědělo. Před několika měsíci vyplynulo, že hvězdnou švédskou běžkyni na lyžích Fridu Karlssonovou pronásleduje jistý čtyřiašedesátiletý muž. Případ...

Velká pardubická 2025: startovní listina, favorité, sázky

Vzrušení z dupotu koní, nezaměnitelná atmosféra, štědré odměny i pořádná dávka prestiže. Velká pardubická má před sebou už 135. ročník. Vizitky všech účastníků, zajímavosti i sázkové kurzy najdete v...

9. října 2025  11:34

Rallyeový šampion Rovanperä hledá nové výzvy. Míří do japonských super formulí

Dvojnásobný mistr světa Kalle Rovanperä opustí na konci sezony rallye a bude hledat nové výzvy v okruhových závodech. Pětadvacetiletý finský pilot Toyoty, jenž tři soutěže před koncem seriálu útočí...

9. října 2025  11:29

Siniaková prošla ve Wu-chanu do čtvrtfinále, stále neztratila ani set

Kateřina Siniaková postoupila na tenisovém turnaji ve Wu-chanu do čtvrtfinále. Po úspěšném tažení z kvalifikace neztratila v hlavní soutěži ještě ani set a Američanku Ivu Jovicovou ve 3. kole...

9. října 2025  11:15

Gerrard by mohl opět trénovat Rangers. Byl to pro mě perfektní klub, říká

Někteří čeští fanoušci mu pořád ještě nemohou přijít na jméno. Jako trenér fotbalistů byl Steven Gerrard u vypjatých momentů v utkáních se Slavií i se Spartou. A teď je podle britských médií jedním z...

9. října 2025  11:06

Zranění se objevují. A tak Kometa doplní útok o Kanaďana O'Donnella

Hokejovou Kometu posílí kanadský útočník Brendan O’Donnell, který naposledy působil v německé lize v Düsseldorfu. Třiatřicetiletý hráč v Česku nastupoval již v sezoně 2019/20, kdy hájil barvy Kladna...

9. října 2025  10:48

To je prostě on! Pastrňák rychle okouzlil nového kouče: Soupeři to s ním mají těžké

Vítězný start nechtěl přeceňovat, ale chválu si přeci jen neodpustil. „Když to srovnám s jarem, jako tým jsme byli mnohem lepší. Naším stylem hry jsme je trochu štvali,“ okomentoval David Pastrňák...

9. října 2025  10:22

Doma bída, co postup v Lize mistrů? Stále o něj hrajeme, zní z Hradce

Už je to jisté! Pokud se hokejistům hradeckého Mountfieldu podaří v letošním ročníku Ligy mistrů postoupit do vyřazovací části, zápasy na domácím ledě si k tomu moc nepomohli. Před posledním kolem...

9. října 2025  10:02

Velká pardubická 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

Velká pardubická je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 koná tradičně druhou říjnovou neděli (12. října). Startovní...

9. října 2025  9:56

O postup. A taky o trenéra Haška? Před fotbalovou reprezentací je zápas pravdy

Může to být zápas, který všechno rozetne. Dost možná i zásadní otázku, která už pár týdnů rezonuje. Má fotbalovou reprezentaci dál vést kouč Ivan Hašek? Nebo je nejvyšší čas udělat změnu?

9. října 2025  9:52

Paráda. Rozhodující? Trefa z poslední sekundy přinesla Vegas tři mečboly

Las Vegas Aces dělí už jen jediné vítězství od zisku titulu v WNBA. Ve třetím utkání série zámořské basketbalové ligy v hale Phoenix Mercury sice v poslední čtvrtině promarnily sedmnáctibodové...

9. října 2025  9:21

V NHL se i nadále rozdávají miliardy. Slaví také Hertlův spoluhráč, hned se odvděčil

Týmy v NHL na startu sezony využívají zvedajícího se platového stropu a podepisují své největší hvězdy. Další štědrý kontrakt se ve středu zrodil ve Vegas, hvězdný útočník Jack Eichel se domluvil na...

9. října 2025  9:03

Radikální změna po 15 letech. Prskavec inovoval trénink, přidal posilovnu i kolo

Po mistrovství světa v Penrithu nechal manželku i oba syny v Austrálii a na týden odletěl do Česka, aby si tu splnil sponzorské i další povinnosti. Potom se na pátý kontinent opět vrátí a zůstane tam...

9. října 2025  8:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.