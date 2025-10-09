Ve startovní listině najdete trojici velkých favoritů, několik zajímavých a nevyzpytatelných koní i naprosté outsidery. A třeba si vyberete i svého oblíbence.
1 Klarc Kent
|Kůň (země původu, věk)
|Váha žokeje (kg)
|Startovní číslo
|Žokej
|Trenér
|Stáj
|KLARC KENT (FR), 9 v.
|70,0
|1
|Ondřej Velek
|Pavel Tůma
|Dr. Charvát
Francouzský valach sice pod Janem Faltejskem nedokončil čtvrtou pardubickou kvalifikaci, ale podmínky pro start splnil v zahraničí. Největší úspěch zaznamenal letos v dubnu, když na závodišti ve skotském Ayru doběhl druhý ve steeplechase na 6350 metrů v konkurenci dalších 22 koní.
Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 20:1.
2 Cavalry Master
|Kůň (země původu, věk)
|Váha žokeje (kg)
|Startovní číslo
|Žokej
|Trenér
|Stáj
|CAVALRY MASTER (IRE), 9 v.
|70,0
|2
|Sean Francis O’Keeffe
|Peter Maher
|Maher P. & partners (IRE)
Dalším hostem ze zahraničí je irský Cavalry Master. Na výraznější úspěch zatím čeká a v závodě bude jedním z největších outsiderů. Nejdelší vzdálenost, kterou v dostihu zatím běžel, je 5100 metrů. Do Pardubic ho přiveze trenér Peter Maher, který své dva svěřence měl na startu Velké pardubické už předloni.
Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 75:1.
3 Chelmsford
|Kůň (země původu, věk)
|Váha žokeje (kg)
|Startovní číslo
|Žokej
|Trenér
|Stáj
|CHELMSFORD (FR), 9 v.
|70,0
|3
|Jan Kratochvíl
|Josef Váňa st.
|Javor
Jeden z velkých favoritů na vítězství. Jestli někdo dokonale zná pardubickou dráhu, je to právě Chelmsford. Třikrát zde ovládl kvalifikaci, naposledy letos v srpnu, a nejen to.
V roce 2022 doběhl první v ceně Arnošta z Pardubic, v roce 2021 zde vyhrál Cenu Vltavy i Cenu deníku Právo. O rok dříve si podmanil Pohár BICZ holding. Nikde jinde nezávodí.
Otázkou je, jak si poradí s distancí. V nejprestižnějším domácím překážkovém dostihu ještě nikdy nestartoval a kvalifikace měří o 1100 metrů méně.
Na vrchol roku ho připravuje legendární Josef Váňa – osminásobný jezdecký šampion Velké pardubické. Chelmsforda se k triumfu pokusí dovést jeho stálý jezdec Jan Kratochvíl.
Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 4:1.
4 Cuwall
|Kůň (země původu, věk)
|Váha žokeje (kg)
|Startovní číslo
|Žokej
|Trenér
|Stáj
|CUWALL (GB), 8 v.
|70,0
|4
|Jakub Kocman
|Pavel Odložil
|Stáj Pavel Odložil
Český odchovanec rodinného týmu Odložilových. V jeho sedle tentokrát nebude syn trenéra Pavla, který dal přednost klisně Ztracence, ale Jakub Kocman. Slušně se předvedl v srpnové kvalifikaci, ve které dorazil do cíle na třetím místě.
Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 27:1.
5 Stumptown
|Kůň (země původu, věk)
|Váha žokeje (kg)
|Startovní číslo
|Žokej
|Trenér
|Stáj
|STUMPTOWN (IRE), 8 v.
|70,0
|5
|Keith Michael Donoghue
|Gavin Cromwell
|Furze Bush Syndicate (IRE)
Hvězda z britských ostrovů, velké zpestření a další velký favorit závodu. V sedle bude žokej Keith Michael Donoguhe, který v loňském roce startoval v sedle Coko Beache. Zastavil je až pád jezdce v závěru dostihu na Havlově skoku.
Stumptown své majitele i příznivce hodně potěšil během uplynulého roku a půl, kdy dokázal opakovaně zvítězit na prestižních podnicích v Cheltenhamu a Punchestownu. Od začátku loňského května prohrál jen jednou – ve Velké národní, kde byl po několika kolizích tři skoky před cílem zadržen.
Stumptown v kariéře absolvoval 25 startů, z toho osm vítězných. V odměnách získal přes 150 tisíc liber.
Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 3,77:1.
6 Ztracenka
|Kůň (země původu, věk)
|Váha žokeje (kg)
|Startovní číslo
|Žokej
|Trenér
|Stáj
|ZTRACENKA (ČR), 9 k.
|68,0
|6
|Jan Odložil
|Stanislav Popelka
|Stajňa Corinne
Dámy a pánové, jediná klisna v letošní Velké pardubické. Diváky oblíbená Ztracenka je v přípravě trenéra Stanislava Popelky. V jejím sedle bude žokej Jan Odložil. Právě pod jeho vedením nadchla druhým místem v květnové kvalifikaci. Na pardubické dráze má za sebou spoustu skvělých umístění. Loni si doběhla pro druhé místo ve Velké ceně Labe. Jako u mnohých dalších bude záležet na tom, co s ní udělá delší vzdálenost.
Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 15:1.
7 Gentleman De Reve
|Kůň (země původu, věk)
|Váha žokeje (kg)
|Startovní číslo
|Žokej
|Trenér
|Stáj
|GENTLEMAN DE REVE (FR), et al.
|70,0
|7
|am. Teddy Davies
|Emmanuel Clayeux
|Mrs Arthur L. Moore
Do dostihu byl přihlášen dodatečně. V přípravě je zapsaný pod francouzským trenérem Emmanuelem Clayeuxem, v sedle bude americký amatér Teddy Davies, který si už pardubickou dráhu vyzkoušel v loňském roce. Na kontě má zajímavé výsledky ze steeplechase ve Francii. Třetí místo v Moulins a dvě druhá místa na dráze v Lyon - Parilly.
Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 30:1.
8 Dumon Roclay
|Kůň (země původu, věk)
|Váha žokeje (kg)
|Startovní číslo
|Žokej
|Trenér
|Stáj
|DUMON ROCLAY (FR), 8 v.
|70,0
|8
|Marcel Novák
|Lenka Kvapilová
|Stáj Kejzlar
V letošních kvalifikacích obsadil sedmé a jedenácté místo. Loni ovládl Cenu Labe, kde těsně porazil Ztracenku. Na pardubické dráze běhá pravidelně a solidně, ale spíše na kratších vzdálenostech.
Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 70:1.
9 High In The Sky
|Kůň (země původu, věk)
|Váha žokeje (kg)
|Startovní číslo
|Žokej
|Trenér
|Stáj
|HIGH IN THE SKY (FR), 8 v.
|70,0
|9
|Jan Faltejsek
|Dalibor Török
|DS Pegas
V sedle High In The Sky bude sedminásobný vítěz Velké pardubické Jan Faltejsek, což svěřenci Dalibora Töröka zvyšuje šance na dobré umístění. V červnové kvalifikaci doběhl na třetím místě. V září si připsal druhé místo v Ceně společnosti Matrix.
Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 15:1.
10 Zarate
|Kůň (země původu, věk)
|Váha žokeje (kg)
|Startovní číslo
|Žokej
|Trenér
|Stáj
|ZARATE (POL), 8 v.
|70,0
|10
|James Best
|Veronika Lempochnerová
|VL Racing Syndikát - Kogut
V květnové kvalifikaci skončil na třetím místě. Jeho největším úspěchem je třetí místo z loňské Ceny Labe. Dovedl ho k němu v zatím jediném společném startu britský žokej James Best. A hádejte, kdo Zarateho osedlá ve Velké pardubické?
Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 27:1.
11 Čáryjape
|Kůň (země původu, věk)
|Váha žokeje (kg)
|Startovní číslo
|Žokej
|Trenér
|Stáj
|70,0
|11
|Adam Čmiel
|Martin Liška
|NUTRIN
Bezkonkurenčně největší outsider dostihu. Přesto má na svém kontě například triumf v Poháru BICZ holding 2024 nebo druhé místo ve Velké ceně Labe z roku 2023. V pomalé záříjové kvalifikaci nikam nespěchal a v poklidu splnil úkol dorazit do cíle.
Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 125:1.
12 Dulcar De Sivola
|Kůň (země původu, věk)
|Váha žokeje (kg)
|Startovní číslo
|Žokej
|Trenér
|Stáj
|DULCAR DE SIVOLA (FR), 12 v.
|70,0
|12
|Lukáš Matuský
|Luboš Urbánek
|Lokotrans
Dvanáctiletý hnědák je nejstarším účastníkem v poli a s Velkou pardubickou má bohaté zkušenosti. Zúčastnil se jí šestkrát a při všech startech doběhl úspěšně do cíle. Loni slavil skvělé třetí místo za vítězným tandemem Sexy Lord – Godfrey. Příjemně se naladil vítězstvím v záříjové kvalifikaci.
Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 12:1.
13 Araucarias
|Kůň (země původu, věk)
|Váha žokeje (kg)
|Startovní číslo
|Žokej
|Trenér
|Stáj
|ARAUCARIAS (FR), 8 v.
|70,0
|13
|Josef Bartoš
|Veronika Lempochnerová
|Nýznerov
V srpnové kvalifikaci na Velkou pardubickou napřed pod Lenkou Neprašovou spadl a nedokončil, v září pak přišel úspěšný reparát a druhé místo pod Josefem Bartošem. Velmi pěkný zásah se mu povedl v únoru 2024 ve francouzském Pau, kde ovládl Steeplechase crosscountry na 4100 metrů a radoval se z tučné finanční prémie.
Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 27:1.
14 Sexy Lord
|Kůň (země původu, věk)
|Váha žokeje (kg)
|Startovní číslo
|Žokej
|Trenér
|Stáj
|SEXY LORD (ČR), 9 v.
|70,0
|14
|Jaroslav Myška
|Martina Růžičková
|HC Amphora-Hora
Loňský spoluvítěz a obhájce titulu. Trenérka Martina Růžičková vyzkoušené a sehrané duo nemění, a tak ho znovu povede Jaroslav Myška. Sexy Lord je skvěle vedený kůň, u kterého majitelé přesně trefili kariérní načasování. Na pardubickém závodišti výsledkově září už od roku 2023, ale do Velké poprvé nastoupil až loni. A hned slavil velký triumf. Letos Sexy Lord ovládl květnovou kvalifikaci, v srpnové pak doběhl druhý. Společně se Stumptownem a Chelmsfordem největší favorit.
Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 4,25.
15 Stormmy
|Kůň (země původu, věk)
|Váha žokeje (kg)
|Startovní číslo
|Žokej
|Trenér
|Stáj
|STORMMY (ČR), 6 v.
|70,0
|15
|Martin Liška
|Martin Liška
|AKRAZ, bezpečnostní agentura
Nejmladší účastník letošní Velké pardubické. Šestiletého nováčka nasedlá trenér Martin Liška sám pro sebe. V září dokončil kvalifikaci na třetím místě. Největší životní výzva by pro něj měla být o nabírání zkušeností, ale kdo ví?
Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 85:1.
* Kurzy jsou z nabídky sázkové kanceláře Tipsport.