Loňský šampion Talent se rozehřeje ve druhé kvalifikaci na Pardubickou

Ryzáka Brexita budou nahánět tmaví koně Už v pátek od 16 hodin se na závodišti koná dostihový předkrm před sobotní kvalifikací na Velkou pardubickou. Na programu je šest dostihů — ten hlavní, Cena města Pardubic, startuje po 18. hodině. Jakkoli počasí bude tropické a jasné, v poli hlavního dostihu to ztmavne. Většina přihlášených koní jsou totiž buď tmaví hnědáci nebo vraníci. Hlavními favority ale nebudou. O status koně s top šancemi na vítězství si řekl ryzák Brexit, který minule svým závěrem v cílové rovině nadchl početné členy stáje Syndikát hvězda—Olehla. Žokej Pavel Složil mladší s Brexitem 21. května prolétl finišem na prvním místě v proutěných překážkách na 3 200 metrů. Právě on měl přitom podle trenéra Čestmíra Olehly největší zásluhu na vítězství, jež bylo v poli patnácti koní nesnadným úkolem. Pavel Složil „Když máte žokeje, který dokáže koně dobře provést dostihem, není třeba se obávat,“ řekl po doběhu vítězného svěřence Olehla. „Říkal jsem Pavlu Složilovi, ať vydrží s nervy a počká do cílové roviny. Kdyby to nevybral před poslední proutěnkou, tak by třeba nevyhrál,“ doplnil Olehla, k jehož koni se tehdy blížil dotírající valach Dařbuján s žokejem Myškou. Znepříjemnit cestu k vítězství tentokrát může Brexitovi hlavně hnědák Svenson, kterého pojede žokej Marek Stromský.