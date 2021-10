Chudší a s upraveným Taxisem. Velká pardubická ale bude znovu s diváky

Vstříc Taxisu se vydá osmnáct statečných Startovní pole 131. Velké pardubické čítá 18 jmen. iDNES.cz zhodnotil šance jednotlivých účastníků 1. Vannese, ž. Jordan Duchene, trenér Pavel Vítek

Devítiletá hnědka dokončila v cizině ze čtyř startů pouze jediný a skončila sedmá. Velká neznámá, trenér Vítek je však odborníkem na francouzské koně, ostudu neudělá. 2. Evžen, ž. Jaroslav Myška, trenérka Štěpánka Myšková

Od nejmladších ročníků vyhrál vše, co se dalo. Cenu Vltavy, loni Cenu Labe. Velká pardubická je tak logickým krokem, jde sbírat zkušenosti, které mu vynesou nižší dotaci. 3. Kaiserwalzer, am. Patrick W. Mullins, trenér Jaroslav Brečka

Slovenský zástupce je vítězem poslední kvalifikace, kdy v cíli předběhl Theophila. Jeho vítězství je přeceňované. V Pardubicích dělá skokanské chyby. Šance na dokončení ale zvyšuje z ostrovů angažovaný amatérský jezdec Patrick W. Mullins. 4. Casper, Daniel Vyhnálek

Černý kůň dostihu. Dobrý skokan, jemuž prodloužení distance půjde k duhu. Daniel Vyhnálek zná francouzského polokrevníka z tréninku. Má šanci vylepšit loňské šesté místo z Velké, třeba na třetí. 5. Theophilos, ž. Josef Bartoš, trenér Josef Váňa

Vítěz Velké pardubické z roku 2019 nemůže mít jiné ambice než ty nejvyšší. Přesto to letos tak nějak není on. Třeba si formu schovává až na neděli. 6. Talent, ž. Pavel Složil, trenérka Hana Kabelková

Spolehlivý skokan byl loni ve Velké čtvrtý. Pokud mu v závěru neujede čelo, může to být letos podobné, i když tým touží po stupních vítězů. 7. Dulcar De Sivola, ž. Petr Tůma, trenér Stanislav Kovář

Šesté místo v nejobsazenějším testu na Velkou pardubickou má svoji váhu, v dalším startu skončil v poli poražených. Bude mezi účastníky, kteří Velkou dokončí. 8. Mr Spex, ž. Jan Kratochvíl, trenér Luboš Urbánek

Ve dvou kvalifikacích byl dvakrát sedmý, takové místo by nováčkovi slušelo i po doběhu. 9. Player, ž. Marcel Novák, trenérka Lenka Kvapilová

Loni byl blízko vítězství. Pokud si Player zvládne odpočinout a na chvilku si během dostihu vydechne v poli koní, je hlavním adeptem na potrápení favorita No Time To Lose. 10. Hegnus, ž. Lukáš Matuský, trenér Radek Holčák

Tehdejší správce dráhy Jiří Janda jej loni správně tipoval na vítěze. Ve svém jediném letošním startu doběhl pátý. Snad ho velkokarlovičtí šamani polili živou vodou. 11. Paris Eiffel, ž. Martin Cagáň, trenér Ján Cagáň

Kůň z konce pole. Slušel by mu jiný dostih. 12. Stretton, Jakub Kocman, trenér Stanislav Popelka

Podzimní kůň. Spolehlivý skokan. Na nižší dotaci by mohl útočit. 13. Star, ž. Jaroslav Brečka, trenér Jaroslav Brečka

Univerzál, přechod do velkých dostihů vzal ale hopem. Zkušenosti by mu v letošní Velké mohly trochu chybět. 14. No Time To Lose, ž. Ondřej Velek, trenér Josef Váňa

Poté, co předvedl v nejkvalitněji obsazené kvalifikaci, a pod dojmem toho, jak převálcoval ve sprinterském dostihu specialisty na krátké krosy, jednoznačný favorit letošního ročníku. 15. Mahe King, ž. Jan Faltejsek, trenér Josef Váňa

Talentovaný hřebec jde v šesti letech Velkou pardubickou. Za odvahu by si nižší dotaci zasloužil. 16. Beau Rochelais, Adam Čmiel, trenérka Tamara Křídlová

V roce 2019 jej narychlo Jiří Trávníček kupoval jako pokus do Velké. Ten ale nevyšel a valach skončil na Taxisu. Poté rok stál, změnil majitele a péči převzala nová trenérka. V kvalifikacích nepředvedl nic, co by jej pasovalo jinam než do pozice největšího outsidera. 17. Sztorm, ž. Romain Julliot, trenér Greg Wroblewski

Získal výborné druhé místo v první kvalifikaci za No Time To Lose. Kůň pro odvážné sázkaře. Nově ho pojede žokej z Francie. 18. Lombargini, ž. Jan Odložil, trenér Stanislav Popelka

Ve svém jediném startu nadchl dostihové příznivce pěkným vítězstvím. Je nováčkem, který si zaslouží pozornost.