Přidáme, rozhodla trenérka před Velkou pardubickou. A kůň cválal na Ještěd

Trolejbusy potřebují nového šampiona Už loni si ředitel pardubického dopravního podniku Tomáš Pelikán přál, aby legendární Velkou pardubickou pro sebe „urvali“ noví koně. Jejich jména by pak totiž mohl nechat vylepit na vozy městské hromadné dopravy. „A letos to stále platí,“ směje se Pelikán. „Má to souvislost s obnovou vozového parku, která sice oproti říjnu nastane až příští rok na jaře, ale v principu to nevadí,“ dodává. Letos tak bude doufat, že uspěje někdo jiný než loňský vítěz Theophilos. „Tipnout si někoho je ale pěkně těžký úkol. Pepa Bartoš si poranil koleno a nakonec nepojede, bude to bez lidí... Je to neuchopitelné. Ticho může některým koňům vyhovovat, jiné zase vystrašit,“ uvažuje Pelikán. „Jestli ale po mně chcete nějaké jméno, vyhraje Stretton. Jeho žokej Marek Stromský je možná největším smolařem startovního pole, tak bych mu to klidně i přál.“ A jak vidí zmíněnou situaci, že kyvadlová doprava bude tentokrát muset kvůli epidemiologickým nařízením zůstane nevyužitá? „Pro dopravní podnik to zase taková komplikace není. Spoje pro kyvadlovou dopravu sjednáváme pravidelně a jsou navíc bezplatné, takže nám to nakonec ještě nějaké peníze ušetří,“ vysvětluje Pelikán s tím, že se však nejedná o žádnou dramatickou částku. „Bavíme se o desítkách tisíc,“ upřesňuje.