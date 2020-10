Velká pardubická bez lidí? To bude hrozný dostih, říká žokej Myška

Nahlas vyslovuje názor, který má vícero účastníků, již smutně vyhlížejí nedělní překážkový vrchol sezony.

Nepěkně se pojede vstříc pardubickým překážkám bez podpory dvaceti tisíců diváků, kteří hnali koně svým potleskem, pískáním a řevem od překážky k překážce. A do cílové roviny, kdy tribuny burácely a lidé skandovali jméno vítěze zrovna té letos kulaté Velké pardubické.

Žokejové to vědí. Největší překážkový dostih, který doprovází výborná kulisa, bude najednou jen o hercích, tedy koních a jezdcích, jejichž fanoušci je mohou povzbuzovat pouze u televizních obrazovek.

„Díky divákům se vždy vyburcoval nájezd na Taxis. Neumím si představit, že k němu pojedeme potichu,“ uvažuje Myška, který se svou manželkou Štěpánkou připravuje koně ve Valech u Přelouče.

Zároveň ale uznává, že nepořádat slavný dostih by byla ještě horší varianta. Lidé od koní chtějí druhou neděli v říjnu prodat pro ně nekončící pracovní týdny, kdy své koně dennodenně ošetřují a trénují je. Vše jde stranou jen proto, aby se kůň, kterého několik let na tento okamžik připravují, zapsal do historie a do stáje přinesl finance.

„Ta práce se musí někde ukázat, to je jasné. Já se ale prostě nemůžu ztotožnit s tím, co se v České republice děje. Tlačí to do nás média. Myslím si své a vůbec to nekoresponduje s tím, co se děje kolem,“ přiznává Myška.

A nemá na mysli jen to, že jeho stáj doprovází nejen při Velké silný rodinný klan ve žlutých šálách, který by za normálních okolností fandil, pokřikoval a mával v paddocku i tuto neděli.

„Rodina mou jezdeckou kariéru prožívá, jezdí pravidelně naši stáj povzbuzovat, ale s tím se nedá nic dělat. Na druhou stranu Česká televize bude mít tak pěkný přenos, že si to společně užijí v pohodlí domova,“ věří Myška.

Jakkoli je po divácké stránce Velká narušená, po té sportovní je podle Myšky otevřená a pole koní vzácně vyrovnané. „Ti koně mají ve Velké co dělat, jen All Scater mi tam moc nesedí, ale je to volba každého,“ říká o svých konkurentech Myška.

Valacha Lodgiana Whistla, kterého pojede, zná od hříběte. Na startovní listině je druhým nejmladším koněm. Letos s ním šel Myška hned první kvalifikační dostih na Velkou pardubickou. Na Irské lavici ale dvojice skončila, protože valach překonal výskok a seskok z valu tak rychle, že žokej nestihl bleskově přenést těžiště a spadl.

V dalším dostihu to však již klaplo. Myška schoval ryzáka do pole koní a mezi nimi Irskou lavici překonal. Tempo předních koní ale přijmout nemohl, usadil se na špici, jak je jeho zvykem, a až do cíle před sebe nikoho nepustil.

„Tohle bude čtvrtý kros, loni běhal dvakrát, zná to tam, jezdíme do Pardubic trénovat. Jeho skoky baví, uvidíme, jak to zvládne psychicky. Je to dlouhý dostih. Aby to na něj nepadlo, že je toho moc. Ale nemyslím si, že by mu vzdálenost měla vadit,“ tvrdí Myška.

Taktiku dopředu stanovenou nemá. „Jestli budu zase vodit? Nevím, rozhodnu se v průběhu dostihu,“ poodkrývá Myška a k výsledku jen neurčitě dodává: „Buď budeme spokojení, nebo ne.“