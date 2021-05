Od baletu k boxu. Rytmus se mi hodí, tvrdí vítězka ústecké Grand Prix

Muži

Do 52 kg: Bennama (Fr.) - E. Charchuu (Mong.) 4:1

Do 57 kg: Kistohurry (Fr.) - E.-A. Charchuu (Mong.) 4:1

Do 63 kg: Erdenebat (Mong.) - Oumiha (Fr.) bez boje

Do 69 kg: Obada (Jord.) - Takács (SR) 5:0

Do 75 kg: Cavallaro (It.) - Otgonbátar (Mong.) 5:0

Do 81 kg: Jalidov (Šp.) - Ehis (Něm.) 3:2

Do 91 kg: Reyes (Šp.) - Mouhiidine (It.) 4:1

Nad 91 kg: Tiafack (Něm.) - Aliev (Fr.) rsc v 1. kole.

Ženy

Do 51 kg: Drabiková (Pol.) - Lucajchan (Mong.) 3:2

Do 57 kg: Ojunceceg (Mong.) - Artingstallová (Angl.) bez boje

Do 60 kg: Nicoliová (It.) - Rygielská (Pol.) 3:2

Do 64 kg: Sedláčková (ČR) - Bovaová (Ukr.) 3:2

Do 69 kg: Koszewská (Pol.) - Cariniová (It.) 4:1

Do 75 kg: Fontijnová (Niz.) - Canforaová (It.) 5:0