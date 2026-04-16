Plavkyni Seemanovou čeká na ostravské Velké ceně první letošní start

„Barbora bude největší favoritkou na celkové prvenství,“ upozornil Boris Neuwirt z pořádajícího KPS Ostrava.
Prvenství, o němž rozhoduje nejhodnotnější výkon ze všech disciplín, budou v Ostravě obhajovat Francouz Damien Joly a Slovenka Anastasia Michalevičová, která je původem z Ukrajiny.
Joly, jehož hlavní disciplíny jsou 800 a 1 500 metrů volný způsob, je finalistou olympijských her v Paříži a loňského mistrovství světa v Singapuru. Kromě jeho návratu si ostravští pořadatelé cení i startů reprezentantů Seemanové a Jana Čejky, kteří se představí všechny tři dny ostravského závodu, přičemž finálové bloky budou v pátek a v neděli od 15.30 a v sobotu od 16.55.
„Oba jsou zárukou, že úroveň by mohla být vysoká,“ uvedl Neuwirt. „Ostravu si vybrali spolu s Barcelonou, která bude koncem května, jako nominační závod na evropský šampionát, i když většina reprezentantů letí o víkendu na závody do Bergenu.“
Dostat se na mistrovství Evropy by neměl být pro Barbora Seemanovou problém, obzvlášť, když na něm bude obhajovat titul ve své nejsilnější disciplíně 200 metrů volný způsob a také na poloviční trati.
Čejka minulý týden vyhrál na mítinku ve Stockholmu 200 metrů polohově a také svou hlavní disciplínu – 200 metrů znak časem 1:57,64 minuty, čímž překonal limit na evropský šampionát. „Ale nesplnil ho...“ upozornil Neuwirt, „protože neměl Stockholm nahlášený jako závod, na němž chce limit zaplavat.“
Nejlepší z plavců pořádajícího klubu Jan Jurčík nemá v domácím závodě velké ambice. „Poplavu disciplíny, jimž se nevěnuji tak často,“ uvedl Jurčík, který upřednostňuje 200 metrů motýla. V něm bude usilovat o limit 1:59,13 minuty pro letošní mistrovství Evropy.
„V ostravském závodě chceme vyzkoušet, zda Honzova forma graduje, protože v květnu nás čekají kvalifikační závody v Pardubicích a Londýně,“ řekl Jurčíkův trenér Jakub Říha.
„Daří se nám lákat i zahraniční plavce díky přesnému plánu závodu, sedí jim dopolední rozplavby a odpolední finálový blok,“ řekl předseda KPS Ostrava Jan Pala. Dodal, že letos se v Ostravě představí 430 plavců z 61 klubů z Česka, Francie, Slovenska, Ukrajiny, Rakouska a Polska.
„Absolvují skoro dva tisíce startů,“ spočítal Pala. „Každý rok je ale čím dál těžší dát dohromady termín naší velké ceny s dalšími závody v Evropě,“ upozornil Neuwirt. „Zvali jsme i maďarské plavce, ale hned se omluvili, že ve stejném termínu mají mistrovství republiky.“
Na Velké ceně se poprvé představí i reprezentanti v paraplavání, a to v pátek odpoledne v exhibičním závodě. S výjimkou Davida Kratochvíla dorazí celá reprezentace v čele s Arnoštem Petráčkem.