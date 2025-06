„Bude vyžadován jen na velkých akcích, na mistrovství světa, případně Evropy, a na olympijských kvalifikacích,“ prozradil Marek Šimák, prezident České boxerské asociace.

Povinné testy k určení pohlaví jsou reakcí na kontroverzní vítězství Alžířanky Imán Chalífové a Lin Jü-tching z Tchaj-wanu na loňských olympijských hrách v Paříži, na nichž turnaj řídil samotný Mezinárodní olympijský výbor a start jim povolil. Dřívější mezinárodní asociace IBA je přitom v roce 2023 vyloučila z mistrovství světa kvůli pochybnostem, zda některé jejich genetické znaky nejsou mužské.

„Nejsem doktor, nevím, jak screening funguje. Zjišťoval jsem si to a zatím testy nikdo neukázal, protože ještě nejsou. Pokud takové nařízení bude fungovat v praxi, tak i naše holky samozřejmě na screening půjdou,“ prohlásil Šimák.

Nová zastřešující organizace amatérského boxu World Boxing hovoří o genetickém testu PCR, který lze provést výtěrem z nosu či úst, slinami nebo krví. „Gen SRY odhalí přítomnost chromozomu Y, který je indikátorem biologického pohlaví,“ uvedla World Boxing v prohlášení; test se bude týkat sportovců starších 18 let. Chalífová se do ústeckého turnaje nepřihlásila, Alžír na něm nestartuje.

Grand Prix se koná již po pětapadesáté, ve středu ji zahájí vyřazovací boje, ve čtvrtek je na programu čtvrtfinále, v pátek semifinále a vyvrcholí sobotním finálovým blokem se startem ve čtyři odpoledne; vstupné na medailové boje činí 300 korun, na předchozí dny jen stovku, děti do 15 let mají vstup zdarma, důchodci nad 65 let taktéž.

Grand Prix Ústí nad Labem v boxu 2023 ještě v Domě kultury.

„Turnaj jsme dali na zimák, což je trošku nostalgie, závan historie. Museli jsme změnit termín, tím pádem v hale Slunety nebylo místo. Chystáme dva ringy, na finále jeden. Bude to hezké, velké a věřím, že přijde i dost diváků,“ láká ředitel turnaje Svatopluk Žáček fanoušky. „Předloni tady taky byla vysoká kvalita, loni před olympiádou se to nesešlo a navíc byly problémy mezi asociacemi IBA a World Boxing.“

Přihlásilo se 183 boxerů, z toho 107 mužů, zemí pořadatelé napočítali třiadvacet. „Budou tady USA s mistrem světa Rahimem Gonzalesem, Německo, Anglie, Brazílie a další, to jsou silné reprezentace. Dokonce jsme měli přetlak, museli jsme některé odmítnout, už je nebylo kde ubytovat, některé výpravy bydlí i v Teplicích,“ řekl Žáček.

Ještě nikdy se na ústecké Velké ceně neukázala Palestina, tedy reprezentace státu, který Česká republika jako samostatný neuznává. „Palestinci tady mají premiéru. Startovali už v Holandsku, objíždějí turnaje v Evropě, protože z nich se sbírají body do světových tabulek,“ osvětlil Žáček; ústecký podnik patří do seriálu World Boxing Challenge. „Pákistán u nás bude boxovat taky poprvé.“

V ringu se představí plejáda úspěšných sportovců. „Budou tady olympijští medailisté, mraky boxerů, kteří cenný kov získali na mistrovství světa nebo Evropy. Pokud se dostane český reprezentant do finále, bude to úspěch, pokud turnaj vyhraje, bude to megaúspěch,“ odtušil Šimák. „Začínáme s novou krví, máme svá želízka v ohni.“

Největším je Kelvin Soquessa, syn angolského otce a české matky, který se už v Ústí do finále probil. „Teď vyhrál republiku, vypadá ve formě, sázíme na něj. Můžou se prosadit i další. Uvidíme, co holky,“ nadhodil prezident asociace Šimák. „Monika Langerová je moc šikovná, roste, je to velká naděje pro olympijskou kvalifikaci do Los Angeles. Ústecký turnaj je první velký testovací pro všechny.“