Pérez zůstává šéfem Realu, vstupuje do své třetí dekády. Volitelům slíbil Mourinha

Devětasedmdesátiletý Pérez tak získal mandát řídit jeden z nejvýznamnějších evropských sportovních klubů do roku 2030.
Podle neoficiálních výsledků Pérez získal zhruba 60 procent hlasů a Riquelme podle agentury Reuters již uznal porážku. V proslovu ke svým příznivcům označil Pérez svůj výsledek za druhý nejlepší v dějinách klubu.
V předvolební kampani Pérez slíbil, že v případě znovuzvolení přivede do fotbalové sekce klubu francouzského obránce Ibrahimu Konatého a trenéra Josého Mourinha. Vedle toho slíbil další významné akvizice hráčů.
Předsedu klubu volí jeho členové, kterých je několik desítek tisíc. Podle oficiálního prohlášení klubu k 17:00 volební účast dosáhla 31 procent. Volba končila ve 20:00.
Pérez vede Real Madrid, až na přestávku v letech 2006 až 2009, od roku 2000. V předchozích volbách neměl ve volbě protikandidáta, takže se hlasování ani nekonalo.