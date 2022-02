Boxera Ducára čeká další titulový zápas, v Dubaji se utká s Kubáncem Perezem

„Perez patří do světové špičky, o čemž svědčí jeho bilance. Má jenom tři prohry a to si ještě myslím, že je dáno hlavně špatným manažerským rozhodnutím. Protože v minulosti boxoval v supertěžké váze třeba s Povětkinem. Tedy s mistrem světa, který boxoval s Kličkem a dalšími hvězdami,“ uvedl Ducár v tiskové zprávě.

Šestatřicetiletý Perez je bývalý juniorský mistr světa, mezi amatéry odboxoval více než 400 zápasů a v profesionálním ringu působí od roku 2008. Z 30 zápasů vyhrál 26, jednou remizoval a třikrát prohrál. Titul WBA získal loni v červnu, kdy porazil Tonyho Salama z Nigérie.

„Až v ringu se ukáže, jestli to bude můj dosud nejtěžší soupeř, ale určitě patří mezi ty nejtěžší. Boxoval jsem proti Kevinu Lerenovi, Chrisi Billamovi Smithovi nebo Alexeji Jegorovovi, kteří drží mistrovské tituly a patří mezi deset nejlepších na světě,“ uved Ducár, jenž zatím vyhrál deset z patnácti zápasů a v září 2018 získal světový pás menší organizace WBF, poté co porazil Francouze Samuela Kadjeho. „Nicméně Perez se všem zmíněným vymyká zkušenostmi, je to opravdu ostřílený profík,“ dodal Ducár.

Zápas se uskuteční v Dubaji pod širým nebem v tenisové aréně. Boxovat tam bude také Argentinec Marcos Maidana. “To je pecka, protože Maidana je boxerská legenda. Boxoval s Floydem Mayweatherem, je to fakt super, že jsem na stejné kartě,“ pochvaloval si Ducár.