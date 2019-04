Ducár jde do boje o další pás světového šampiona, splní si sen

Devětadvacetiletý český boxer, který se věnuje i bojovým uměním MMA a K1, loni v září nečekaně získal světový titul organizace WBF. Teď jej čeká další výzva a nejtěžší soupeř v dosavadní kariéře.

„Je to splněný sen. Každý boxer si přeje mít jednou takový zápas. Jsem za takovou příležitost ohromně rád, to se nepoštěstí každému,“ uvedl Ducár pro deník Sport. V zápase bude outsider, ale je s tím smířený. „Prakticky vždy, když jsem jel do zahraničí, tak to bylo takzvaně na porážku, ale zatím jsem pokaždé nakonec vyhrál,“ podotkl.

Naposledy se mu podařilo 29. září zaskočit v Lille Francouze Samuela Kadjeho, kterého knokautoval sedm sekund před koncem závěrečného 10. kola a získal pás šampiona WBF.

Ducár si připsal sedmou výhru a v profiringu je nadále neporažený. Jen jeho loňský souboj s Vladimírem Řezníčkem v Karlových Varech skončil nerozhodně.

O tři roky mladší Lerena má na kontě mezi profesionály 23 zápasů a jen jednou - už před pěti lety - prohrál. Pás šampiona IBO získal v září 2017 a třikrát jej obhájil, naposledy letos v březnu.

IBO nepatří mezi čtyři hlavní boxerské organizace (WBO, WBC, WBA, IBF), renomé ale má. V těžké váze její pás drží například i světová jednička Brit Anthony Joshua.