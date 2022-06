Ducárův návrat domů trval krátce. Natahovat zápasy uměle ale nebudu, ujistil

Necelá dvě kola trvalo minulý pátek boxerovi Ducárovi, než si suverénním vítězstvím nad Markem Procházkou zajistil obhajobu titulu českého šampiona v křížové váhové kategorii.

Ve Znojmě se rodák z Citonic představil po sedmi letech v roli jasného favorita, což splnil.

„Přivítal bych, kdyby zápas byl delší. Měli jsme vizi, že do třetího nebo čtvrtého kola bych to měl zvládnout ukončit, nakonec to šlo ve druhém. Diváci byli spokojeni, ale někteří mi říkali, že čekali na můj zápas na domácí půdě dost dlouho a mohl jsem to protáhnout,“ vyprávěl Ducár. O tom, že by podívanou natahoval uměle, aby se všichni jeho fanoušci mohli pokochat, však neuvažoval.

„Je to profesionální sport, divadlo pro lidi do něho nepatří. Chci zvítězit, ne se předvádět, a sportovní výkon tím znehodnotit. Šel jsem na maximum. Doufám, že jsem profesionál, snažím se nic nepodcenit,“ ujistil.

Galavečer organizace Patron Boxing, v němž se představili i další znojemští boxeři jako Vladimír Lengál, Dominik Musil, Tomáš Bezvoda nebo Pavel Dunda, přilákal na zimní stadion přes tisícovku diváků. Obsadili dvě tribuny proti sobě a místa na ploše.

Ducár připustil, že postavit ring doprostřed hokejového hřiště pod velké tribuny byl risk. „Ve Znojmě profesionální box ještě nikdy nebyl, šli jsme do neznáma. Návštěvnost nebyla úplně taková, jaká by byla potřeba, snad by se to do budoucna mělo lepšit. Těch tisíc diváků vytvořilo perfektní atmosféru. Na záznamu to není slyšet, ale atmosféra přímo na stadionu byla vibrující, hlavně pro domácí borce. Všichni si to užívali,“ řekl.

Pro Ducára byla výhra jeho jedenáctou ze sedmnácti zápasů. Přiznal, že najít pro tento účel soupeře nebylo v českých vodách nic snadného. Obhajoba titulu byla jeho povinností, cokoliv jiného by bylo velkým šokem.

Protivníka drtil od začátku, a přestože Procházka chtěl i po počítání pokračovat, jeho trenéři duel ukončili.

„Jednak jsem chtěl obhájit titul a jednak jsem chtěl, aby to mělo dosah pro českého fanouška. O soupeři se jednalo, vyšlo to na Procházku, ten se úkolu zhostil s noblesou a bojovností a pral se statečně. Nechtěl bych znít neskromně, ale já bych chtěl ukazovat rozdíl mezi českým a světovým boxem,“ vrátil se k nepoměru sil v ringu staronový šampion.

Zájem by měl o kvalitnější zápasy, které by ho i víc prověřily. „Akce ve Znojmě byla velice nákladná, nevěděli jsme její návštěvnost a event byl prodělečný. Doufám, že se to překlopí, abychom se mohli víc posouvat a mohli jsme si dovolit kvalitnější soupeře,“ uvedl Ducár. Další start plánuje na podzim.

Pobytu ve Znojmě využil i k účasti na exhibičním fotbalovém zápase s charitativním podtextem. Hned na druhý den po obhajobě boxerského titulu nazul kopačky. Zápas vynesl 200 tisíc korun na podporu nemocných dětí a ve prospěch jejich léčení.

Následně pak v neděli ráno patřil k těm, které svým úspěšným bojem o titul organizace UFC oslnil Jiří Procházka. S rodákem z nedalekých Hostěradic na Znojemsku v minulosti trénoval, v kleci pro MMA také zápasil.

„Strašně jsem mu to přál. Jirka vyhrál, a víkend tak byl parádní,“ dodal Ducár.