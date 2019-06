Boxer Ducár má před sebou životní výzvu, touží zaskočit Lerenu

„Na takový zápas se v podstatě připravuji celou svoji boxerskou kariéru, tedy od dvaceti. Beru to jako svůj dosavadní vrchol. Trénuji tak nějak pořád, ale konkrétně na Lerenu a tento souboj se chystám zhruba osm týdnů, co o něm vím,“ uvedl Ducár pro web profiboxing.cz.

Devětadvacetiletý český boxer, který se věnuje i bojovým uměním MMA a K1, loni v září nečekaně získal světový titul menší organizace WBF, když v Lille knokautoval sedm sekund před koncem závěrečného 10. kola Francouze Samuela Kadjeho. Nečekaná výhra jej katapultovala v žebříčku BoxRec na 34. místo a Ducár dostal šanci utkat se o titul IBO s Lerenou.

„Koukal jsem, že má tvrdé spodky a také zadní hák, na to si musím dát pozor. A samozřejmě se budu muset vypořádat s jeho otočeným gardem. A jestli má slabiny? No, snad je objevím v zápase,“ pousmál se Ducár.

Dobře si uvědomuje, že soupeř je velký favorit. „Ale viděli jsme minulý týden zápas Joshuy...“ poukázal Ducár na tiskové konferenci v Jihoafrické republice na nečekanou porážku britského boxera Anthonyho Joshuy s Andym Ruizem z USA v boji o tituly profesionálního mistra světa v těžké váze organizací WBA, IBF a WBO. „Polotěžká kategorie je kategorie o jednom úderu. Jediné, co mohu teď říct, je, že jsem stoprocentně připravený. Předvedu to nejlepší, čeho budu schopen, a uvidíme,“ řekl.

Sedmadvacetiletý Lerena patří aktuálně mezi nejlepší boxery polotěžké kategorie, v žebříčku BoxRec je pátý, téměř 30 míst před Ducárem. Roli vysokého favorita si uvědomuje, nechce ale českého soka podcenit.

„Spousta lidí říká, že má málo odboxováno, ale oni už se nedívají, co má za sebou v amatérech nebo v dalších bojových sportech. Je to fakt zkušený chlap a to je něco, co nemůžete přehlédnout,“ podotkl Lerena, který musí neustále odpovídat na otázky, s kým dalším a o jaký titul by se chtěl utkat. „Teď se soustředím na Vasila, kterého musím porazit. O tom, co bude dál, můžeme mluvit v pondělí,“ podotkl boxer, který z 23 zápasů mezi profesionály prohrál jen jeden.

Ducár je čtvrtým českým boxerem, který se utká o pás jedné ze světových organizací. Před ním tuto možnost měli Vilda Jakš, Rudolf Kraj a celkem třikrát Lukáš Konečný. Ten také jako jediný v duelu o titul organizace WBO v roce 2012 uspěl, i když tehdy byl ve hře takzvaný prozatímní pás.